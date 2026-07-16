Βασιλειάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η βιασύνη τους διαψεύστηκε, η αλήθεια έλαμψε

Η πολιτική μου πορεία είχε και θα έχει πάντα ως γνώμονα τη διεκδίκηση για τους συμπολίτες μου, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας, τονίζει ο βουλευτής Πέλλας