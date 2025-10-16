Σε θετικό κλίμα η νέα τριμερής τηλεδιάσκεψη για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου
Σε θετικό κλίμα η νέα τριμερής τηλεδιάσκεψη για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου
Τι συζήτησε ο Σταύρος Παπασταύρου με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου και τον Ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης
Τηλεδιάσκεψη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τη συμμετοχή του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργου Παπαναστασίου, και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε συνολική αποτίμηση όλων των παραμέτρων υλοποίησης του έργου, ενώ επαναβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των εμπλεκομένων πλευρών να συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Όπως αναφέρθηκε, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα τριμερής συνάντηση με αντικείμενο την περαιτέρω προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.
