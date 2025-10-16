Δείτε live τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Δείτε live τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Τον λόγο παίρνουν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που γίνεται με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νωρίτερα μίλησαν ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλοςο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Να επιστρέψει το γάντι στον πρωθυπουργό για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής επιχείρησε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα έχει καταστεί «ντεκόρ νεκράς φύσης» σε όλα τα διεθνή φόρα.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαφώνησε με την απαίτηση της Ελλάδας να αρθεί το casus belli και το καθεστώς των γκρίζων ζωνών προκειμένου η Τουρκία να συμμετάσχει στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης.
«Η Τουρκία δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον σχεδιασμό της αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης υπό καμία προϋπόθεση. Ακόμα και αν άρει το casus belli. Η τουρκική εθνοσυνέλευση μπορεί να συνεδριάσει για να το άρει και να συνεδριάσει για να το επαναφέρει» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
Αναφορικά με τη δυνατότητα άσκησης βέτο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι δεν ήταν ο ίδιος που αμφισβήτησε τη συγκεκριμένη επιλογή αλλά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Νεκρά φύση, αυτή είναι η μόνη φράση που περιγράφει την εικόνα όσων έγιναν στη Διάσκεψη για την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα. Ευρωπαίοι ηγέτες ντεκόρ για τον κ. Τραμπ που επέλεγε κατά το δοθούν ποιον θέλει και ποιον όχι. Η εικόνα δεν είναι μεμονωμένο στιγμιότυπο. Είναι η εικόνα ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία και σε αυτές τις αλλαγές ο ρόλος της Ελλάδας είναι ρόλος ντεκόρ» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.
«Έλειμμα εξωτερικής πολιτικής» αλλά και «υποχωρήσεις» καταλόγισε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος που ανέφερε στον πρωθυπουργό: «Δεν σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό. Σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα».
Φάμελλος: Δεν σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό, σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα
«Έλειμμα εξωτερικής πολιτικής» αλλά και «υποχωρήσεις» καταλόγισε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος που ανέφερε στον πρωθυπουργό: «Δεν σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό. Σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα».
Επικαλούμενος το τουρκολιβυκό μνημόνιο και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «μια εξωτερική πολιτική που άφησε χώρο στην αναθεωρητική ατζέντα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας».
Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν τολμάει να ζητήσει, όπως άλλες χώρες, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ούτε να χαρακτηρίσει γενοκτονία, όπως κάνει ο ΟΗΕ, το έγκλημα στη Γάζα, αποκαλώντας μάλιστα «μέρος του σκηνικού» την παρουσία του πρωθυπουργού στο Σαρμ ελ Σέιχ και κάνοντας λόγο για εξωτερική πολιτική με όρους «επικοινωνίας και όχι ουσίας». Την ίδια ώρα, η Τουρκία ενισχύεται, υποστήριξε, καθώς καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο και στη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Χαρακτήρισε, μάλιστα, «ντροπιαστική» και εναντίον της εθνικής γραμμής την υποστήριξη του Νετανιάχου από την κυβέρνηση.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε δριμεία κριτική και στην ΕΕ, η οποία όπως είπε, αντί λαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, έχει μείνει να «ακολουθεί» και να «σύρεται» πίσω από τις πολιτικές των ΗΠΑ. «Αντί για τη στρατηγική αυτονομία και μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, επιλέγει την στρατιωτικοποίηση και την οικονομία του πολέμου, στοχοποιώντας μονομερώς τη Ρωσία», υπογράμμισε.
Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, δεν υπάρχει πλέον στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη με Τουρκία και ότι συνολικά με την πολιτική της, η κυβέρνηση δίνει «συγχωροχάρτι» στην Τουρκία. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στην συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, τονίζοντας πως «εξοπλίζεται κανονικά από χώρες του ΝΑΤΟ και μετέχει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία».
Παράλληλα, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει σε αποτυχία όλες τις προσπάθειες τριμερών συνεργασιών, αντίθετα με την Τουρκία που παίρνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ο Σ. Φάμελλος δήλωσε πως βλέπει «ανησυχητικές εξελίξεις» και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, χαρακτηρίζοντας «τεράστιο διπλωματικό λάθος» του πρωθυπουργού ότι παραδέχτηκε πως η Ελλάδα είναι «καλός και δεδομένος πελάτης» των ΗΠΑ και υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα που έχει δείξει ο Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.
Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έκανε λόγο για «εμμονική εμπλοκή» της χώρας μας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κατάφερε να «διαρρήξει πλήρως τις σχέσεις μας με τη Ρωσία», με επιπτώσεις στο Κυπριακό αλλά και στην άμυνα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, μετά την αποστολή εξοπλισμού.
«Η παρακαταθήκη σας στην εξωτερική πολιτική της χώρας είναι μία παρακαταθήκη ηττών, υποχωρήσεων, λανθασμένων και πρόχειρων επιλογών και μείωσης του διπλωματικού κεφαλαίου της χώρας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «κάθε έλλειμμα της διπλωματικής πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη μας κοστίζει διπλά και τριπλά». «Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η χώρα χρειάζεται ισχυρότερη εξωτερική πολιτική και εσείς φέρνετε πιο αδύναμη εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι το συμπέρασμα της μέρας. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση και είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε, με πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες, για να φύγει το συντομότερο», κατέληξε.
