Δείτε live τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Επικαλούμενος το τουρκολιβυκό μνημόνιο και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «μια εξωτερική πολιτική που άφησε χώρο στην αναθεωρητική ατζέντα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας».Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν τολμάει να ζητήσει, όπως άλλες χώρες, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ούτε να χαρακτηρίσει γενοκτονία, όπως κάνει ο ΟΗΕ, το έγκλημα στη Γάζα, αποκαλώντας μάλιστα «μέρος του σκηνικού» την παρουσία του πρωθυπουργού στο Σαρμ ελ Σέιχ και κάνοντας λόγο για εξωτερική πολιτική με όρους «επικοινωνίας και όχι ουσίας». Την ίδια ώρα, η Τουρκία ενισχύεται, υποστήριξε, καθώς καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο και στη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Χαρακτήρισε, μάλιστα, «ντροπιαστική» και εναντίον της εθνικής γραμμής την υποστήριξη του Νετανιάχου από την κυβέρνηση.Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε δριμεία κριτική και στην ΕΕ, η οποία όπως είπε, αντί λαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, έχει μείνει να «ακολουθεί» και να «σύρεται» πίσω από τις πολιτικές των ΗΠΑ. «Αντί για τη στρατηγική αυτονομία και μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, επιλέγει την στρατιωτικοποίηση και την οικονομία του πολέμου, στοχοποιώντας μονομερώς τη Ρωσία», υπογράμμισε.Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, δεν υπάρχει πλέον στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη με Τουρκία και ότι συνολικά με την πολιτική της, η κυβέρνηση δίνει «συγχωροχάρτι» στην Τουρκία. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στην συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, τονίζοντας πως «εξοπλίζεται κανονικά από χώρες του ΝΑΤΟ και μετέχει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία».Παράλληλα, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει σε αποτυχία όλες τις προσπάθειες τριμερών συνεργασιών, αντίθετα με την Τουρκία που παίρνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ο Σ. Φάμελλος δήλωσε πως βλέπει «ανησυχητικές εξελίξεις» και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, χαρακτηρίζοντας «τεράστιο διπλωματικό λάθος» του πρωθυπουργού ότι παραδέχτηκε πως η Ελλάδα είναι «καλός και δεδομένος πελάτης» των ΗΠΑ και υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα που έχει δείξει ο Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έκανε λόγο για «εμμονική εμπλοκή» της χώρας μας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κατάφερε να «διαρρήξει πλήρως τις σχέσεις μας με τη Ρωσία», με επιπτώσεις στο Κυπριακό αλλά και στην άμυνα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, μετά την αποστολή εξοπλισμού.«Η παρακαταθήκη σας στην εξωτερική πολιτική της χώρας είναι μία παρακαταθήκη ηττών, υποχωρήσεων, λανθασμένων και πρόχειρων επιλογών και μείωσης του διπλωματικού κεφαλαίου της χώρας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «κάθε έλλειμμα της διπλωματικής πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη μας κοστίζει διπλά και τριπλά». «Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η χώρα χρειάζεται ισχυρότερη εξωτερική πολιτική και εσείς φέρνετε πιο αδύναμη εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι το συμπέρασμα της μέρας. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση και είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε, με πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες, για να φύγει το συντομότερο», κατέληξε.