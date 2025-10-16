Μητσοτάκης στη Βουλή: Η Ελλάδα στέκεται πλέον όρθια και περήφανη - Θα συνιστούσα αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε προκαταρκτική, κοινή κατανόηση για τη Μονή του Σινά, που διασφαλίζει τον χαρακτήρα της - «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στην Κύπρο», είπε για τη λύση δύο κρατών
«Η Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια έχει υπερασπιστεί σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ενημέρωση της Βουλής για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, που γίνεται με δική του πρωτοβουλία.
Εκφράζοντας την ελπίδα ότι στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μπορεί να υπάρξει συνεννόηση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική. Είμαι υπερήφανος γιατί η Ελλάδα σήμερα, η πατρίδα μας σήμερα στέκεται όρθια και υπερήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της».
Ανακοινώσεις έκανε ο πρωθυπουργός για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, λέγοντας ότι «υπάρχει προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δυο πλευρών», βάσει της οποίας διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών».
Παράλληλα, για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για σχέσεις που σχετίζονται με τη σταθερότητα της περιοχής, μακριά από τα ηχηρά συνθήματα και τις εντυπώσεις και κάλεσε τους ψευτοπατριώτες που μάχονται στα χαρακώματα του υπολογιστή τους» να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Η Ελλάδα, ανέφερε, ζητά την άρση του casus belli από την Τουρκία και επιμένει στη θέση της ότι η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας.
Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στην ομιλία του:
«Προσέρχομαι στην συζήτηση με αίσθημα ευθύνης και διάθεση συγκλίσεων. Όχι για να διατυπώσω εύκολα λόγια αλλά αλήθειες για την εξωτερική πολιτική τις οποίες όλοι έχουμε υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Αυτή είναι η παράδοση της χώρας μας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Αυτή είναι η πυξίδα και της κυβέρνησης. Η Ελλάδα 6 χρόνια έχει υπερασπιστεί σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα» ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός.
Όπως τόνισε «οι αρχές αυτές καθορίζουν την πορεία μας αλλά και τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο που βιώνει σήμερα πρωτοφανή ρευστότητα. Σκεφτείτε ότι η Ευρώπη δοκιμάζεται από γεωπολιτικές πιέσεις στα σύνορα της».
«Η Ρωσία επιχειρεί να ανακτήσει την επιρροή που κάποτε είχε ενώ η Μέση Ανατολή και η Αφρική έχουν ζώνες σύγκρουσης. Την ίδια ώρα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις κλιματική κρίση, επισιτιστική κρίση, επιπτώσεις τεχνητής νοημοσύνης κ.α. Αντί να αναζητούνται οικουμενικές λύσεις στα κοινά αυτά ζητήματα όπως έγινε μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο η αλήθεια είναι ότι η πολυμέρεια υποχωρεί. Η ισχύς αντικαθιστά συχνά το δίκαιο» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
«Γι' αυτούς τους λόγους καλωσόρισα το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη να κάνουμε μια συζήτηση πιο ευρεία, όχι μόνο για το Παλαιστινιακό. Έστρεψα την συζήτηση σε εφ' όλης της ύλης ενημέρωση για την εξωτερική πολιτική ώστε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να τοποθετηθούν για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την πατρίδα μας με την ελπίδα ότι στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής θα υπάρξει συνεννόηση. Τα θέματα αυτά δεν εξαντλούνται στα καφενεία με ανέξοδες κορώνες. Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική. Είμαι υπερήφανος γιατί η Ελλάδα σήμερα, η πατρίδα μας σήμερα στέκεται όρθια και υπερήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της» συνέχισε ο πρωθυπουργός.
Όπως υπογράμμισε για την Ελλάδα «στέκεται πυλώνας σταθερότητας και παράγοντας εξελίξεων και αυτό είναι πλεονέκτημα που κατακτήσαμε» τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει ισχυρή διπλωματία χωρίς ισχυρή οικονομία».
«Μειώνουμε το χρέος μας με μεγαλύτερη ταχύτητα και μπορούμε να δανειζόμαστε με χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με μεγαλύτερες χώρες και αυτά έχουν αντανάκλαση στην διεθνή ισχύ της χώρας. Δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή Ελλάδα χωρίς η Ελλάδα να διαθέτει ισχυρή οικονομία. Η πηγή της σκληρής ισχύος πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα. Συζητήσαμε για νέο 12ετές αμυντικό πρόγραμμα που ήδη άρχισε να δρομολογείται» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.
Απαριθμώντας, στη συνέχεια «πού είμασταν το 2019 και πού σήμερα ως προς την αποτρεπτική μας δύναμη» ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι «σήμερα έχουμε 24 υπερσύγχρονα Rafale, 42 αναβαθμισμένα F-16 με προοπτική να φτάσουν τα 83. Το 2028 θα παραλάβουμε τα πρώτα F-35. Στο Πολεμικό Ναυτικό εντός των ελληνικών υδάτων θα καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Bhellara και θα προστεθούν άλλες 3. Ενώ θα προστεθούν και οι φρεγάτες Frem. Το ίδιο ισχύει και για Στρατό Ξηράς. Υψώνουμε παράλληλα την "ασπίδα του Αχιλλέα". Πρώτη φορά συμμετέχει και η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Οφείλουμε να επενδύσουμε σε συστήματα κυβερνοπολέμου και πλατφόρμες drone».
Αναπτύσσοντας το σχέδιο της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός είπε ότι «σκοπός της πατρίδας μας να διαθέτει ποιοτική υπεροχή έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου μας και για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να πούμε ότι ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται».
«Θα μας κατηγορήσει η αντιπολίτευση για μιλιταρισμό. Διαφωνώ πρόκειται για ρεαλισμό. Η χώρα μας οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την επικράτεια. Επιδιώκουμε την ειρήνη αλλά θα διασφαλιστεί με την ισχύ και όχι την αδυναμία της πατρίδας μας» τόνισε ο πρωθυπουργός.
Επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι «η άμυνα πλαισιώνεται από την ενεργή διπλωματία» ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα «εξελίσσεται σε ενεργειακό πυλώνα. Πριν από 6 χρόνια εισερχόταν στην χώρα μας ποσότητα φυσικού αερίου που κάλυπτε αποκλειστικά εθνικές ανάγκες. Σήμερα από τη χώρα μας παίρνουν 17 δισ. κυβικά φυσικού αερίου και η χώρα μας γίνεται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας των Βαλκανίων και με προοπτική να φτάσει έως την Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικός είναι ο ενεργειακός κόμβος της πατρίδας μας».
«Προχωρήσαμε σε καθορισμό δύο νέων θαλασσίων πάρκων προστατεύοντας το περιβάλλον επιβεβαιώνοντας όμως την στην πράξη την δικαιοδοσία της πατρίδας μας στις Θαλάσσιες ζώνες. Και βέβαια οι ανακοινώσεις έγιναν σε συνέχεια της ρύθμισης μιας εκκρεμότητας από το παρελθόν αναφέρομαι στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που αποτυπώνει τα ανώτατα όρια της υφαλοκρηπίδας και ο χάρτης αυτός θα αναρτηθεί πολύ σύντομα στην ΕΕ. Η χώρα μας και ξέρει και μπορεί να διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα» τόνισε ο πρωθυπουργός.
Με αφορμή, μάλιστα, την παρουσία της Ελλάδας στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα ανέφερε ότι «αυτή η θέση της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε και με την συμμετοχή μας στην διάσκεψη ειρήνης στην Αίγυπτο. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή επέμεινε στην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός. Ως πρώτο βήμα για την ειρήνη στην περιοχή. Ήταν η πρώτη προϋπόθεση ώστε η ειρήνη να γίνει εφαλτήριο επίλυσης του παλαιστινιακού. Η Ελλάδα ήταν δρώσα στην πρώτη γραμμή με τη συμμετοχή μας στην Σύνοδο να εδράζεται στο αναγνωρισμένο κύρος μας ως χώρα που εγγυάται την ειρήνη και την ασφάλεια. Μόλις χθες η υπουργός Εξωτερικών της παλαιστινιακής αρχής βρέθηκε στη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι σε θέση θα διεκδικήσει και θα πετύχει την συμμετοχή της σε όλα όσα ακολουθήσουν στην επόμενες φάσεις της Γάζας. Η Ελλάδα αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Παλαιστίνης καθώς δεν δικαιολογείται θάνατος και εκτοπισμός αμάχων. Στείλαμε ανθρωπιστική βοήθεια περιθάλψαμε στα νοσοκομεία μας παιδιά από τη Γάζα και επιμείναμε στην θέση μας για ίδρυση παλαιστινιακού κράτους».
«Όμως αυτό δεν είναι για παιχνίδια εντυπώσεων. Για την Ελλάδα η αναγνώριση κράτους θα έρθει στο τέλος της διαδικασίας με την απόφαση του ΟΗΕ. Εμείς βλέπουμε το Ισραήλ ως χώρα στρατηγικό εταίρο άσχετα με το ποιος κυβερνά Επιδιώκουμε την σχέση με όλες τις αραβικές χώρες» ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά λέγοντας ότι «έγινε αντικείμενο φθηνής εκμετάλλευσης. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς ότι το ζήτημα επί των δικαιωμάτων της Μονής δεν προέκυψε χθες αλλά ανατρέχει επί τους αιώνες. Τονίζω ότι αμέσως μετά τις εξελίξεις ξεκίνησαν εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών για να λύσουμε εκκρεμότητα αιώνων».
Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι «υπάρχει προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δυο πλευρών» και πρόσθεσε ότι «αυτονόητα τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η Ιερά Σιναϊτική Κοινότητα». «Διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος, στη συνέχεια στις σχέσεις της χώρας μας με τη Λιβυή, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «παρά την παρφιλολογία η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει αποκαταστήσει τους διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές ενώ εκκίνησε η διαδικασία ΑΟΖ στην βάση δικαίου θάλασσας».
«Οι συζητήσεις για ΑΟΖ είχαν ξεκινήσει από την δεκαετία 2000 δεν ολοκληρώθηκαν τότε ωστόσο είναι δεδομένο ότι υπάρχει καρπός νομικών κειμένων που επιβεβαιώνει ότι ο φυσικός συνομιλητής της Λιβύης για ΑΟΖ είναι η Ελλάδα και όχι κάποια άλλη χώρα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την επιλογή της Chevron να συνομιλήσει με την Ελλάδα και όχι κάποιον άλλο για τα θαλάσσια κοιτάσματα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Όπως τόνισε «επιδιώκουμε και την συνεργασία για μεταναστευτικές ροές. Καλύτερη συνεργασία ειδικά με την Ανατολική Λιβύη ώστε οι βάρκες που οργανώνουν οι άθλιοι δουλέμποροι να μην ξεκινούν καν ή να αποτρέπονται εντός των δικών τους θαλάσσιων συνόρων».
Για τη Συρία ο πρωθυπουργός είπε ότι «ανοίξαμε διαύλους επικοινωνίας με νέα ηγεσία. Μετέφερα στον Αχμέντ Αλ Σάρα ότι προκειμένου η χώρα του να ενταχθεί στην διεθνή κοινότητα και να οικοδομήσει στέρεες σχέσεις με ΕΕ έχει χρέος να προστατεύσει την πολυμορφία της με αιχμή τους χριστιανικούς πληθυσμούς και να οικοδομήσει σχέσεις με γείτονες στην βάση διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας».
Το επόμενο κεφάλαιο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη αφορούσε τα ελληνοτουρκικά κάνοντας λόγο για «σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας οι οποίες δεν μπορούν να κινούνται σε επίπεδο ηχηρών συνθημάτων και εντυπώσεων καθώς σχετίζονται με σταθερότητα στην περιοχή. Από τον Σεπτέμβριο 2023 η Ελλάδα έκανε την ξεκάθαρη επιλογή να εντάξουμε τις διμερείς σχέσεις σε δομημένο διάλογο τριών πυλώνων».
«Μέσω αυτού του δρόμου αποκαταστήσαμε πλαίσιο επαφών και ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας παρά τις μεγάλες διαφορές μας. Το αποτέλεσμα οι παραβιάσεις εναέριου χώρου μας μειώθηκαν καθέτως. Πέρυσι ταξίδεψαν εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με την ειδική βίζα. Ο συντονισμός των δύο ακτοφυλακών για το μεταναστευτικό έχει και αυτός σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε:
«Αναρωτιέμαι: γιατί και πώς κάποιοι κατακρίνουν τόσο εύκολα αυτή την πολιτική των ηρεμών νερών; Τι θέλουμε, ταραγμένα νερά φουρτούνες, αστάθεια και εντάσεις; Θα συνιστούσα αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες που μάχονται στα χαρακώματα του υπολογιστή τους. Εμείς κινούμαστε με γνώμονα εθνικό συμφέρον και διεθνές δίκαιο. Ενεργούμε με πράξεις και όχι λόγια».
Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε ότι «η Ελλάδα ζητά να αρθεί η απειλή πολέμου από την γείτονα επιμένοντας ότι η μοναδική διαφορά είναι οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε να έχουμε ουσιαστική συζήτηση για την εκκρεμότητα αυτή η πατρίδα μας κινείται με σχέδιο και ευθύνη».
«Ανέφερα τις εξελίξεις με τη Chevron, επισήμανα τις εξελίξεις με τα θαλάσσια πάρκα. Πρόκεται για κινήσεις που επιβεβαιώνουν ότι δεν επιδιώκουμε διπλωματία αδράνειας αλλά δράσης» συμπλήρωσε.
Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε αρχικά ότι «ΜΜΕ και στις δύο χώρες ανακαλύπτουν και ανατροφοδοτούν αφάνταστα σενάρια. Έχω εξαιρετική σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και απόλυτης εντιμότητας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα συνιστούσα σε όσα ΜΜΕ ανακαλύπτουν προβλήματα και τριβές να κρατήσουν πιο χαμηλά την μπάλα είναι ζητήματα που αφορούν την ενότητα του ελληνισμού».
«Θα ήθελα να σχολιάσω όμως και μια άλλη περίπτωση εισβολής και παράνομης κατοχής. Την Ουκρανία όπου μαίνεται η πιο καταστροφική σύρραξη. Η Ελλάδα καταδίκασε την παράνομη προσπάθεια Ρωσίας να αλλάξει σύνορα με την ισχύ των όπλων. Ας αναλογιστούν όσοι ασκούν κριτική τι θα σήμαινε μια βολική ουδετερότητα όπως κάποιοι προτείνουν και εντός αυτής της αίθουσας. Τι θα σήμαινε για ασφάλεια Κύπρου και πατρίδας μας; Αν η Ευρώπη έχει ένα λόγο να το κάνει εμείς έχουμε δύο λόγους. Δεν μπορούμε ποτέ να αναγνωρίσουμε κατοχές και τετελεσμένα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Με αφορμή αυτό σημείωσε ότι «η εισήγηση μας για την δημιουργία τοίχους αεράμυνας βρίσκει συμπαραστάτες. Θυμίζω ότι με τον κ. Τούσκ σε κοινή επιστολή είχαμε ζητήσει την δημιουργία αυτής της κοινής άμυνας με πόρους ευρωπαϊκούς ώστε η ΕΕ να δείξει ότι παίρνει σοβαρά την ασφάλεια της. Πάγια θέση μας είναι στρατηγική αυτονομία ΕΕ μπορεί να προωθηθεί υπό μια προϋπόθεση, να αποκλειστεί συνεργασία με χώρες που αντιστρατεύοπνται συμφέροντα κρατών μελών. Γι' αυτό στο πρόγραμμα SAFE τέθηκαν όροι με δική μας πρωτοβουλία. Ο σημαντικότερος: για να συμμετέχει η Τουρκία θα πρέπει να συνάψει διμερή συμφωνία που απαιτεί ομοφωνία».
«Αναρωτιέμαι κ Ανδρουλάκη όταν λέγατε ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής με την Τουρκία για το Safe δεν το γνωρίζατε αυτό; Ήταν άγνοια ή κάτι χειρότερο; Θα σας ακούσω. Επαναλαμβάνω ότι για την Ελλάδα δεν τίθεται ζήτημα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα safe αν δεν αντιμετωπιστούν πάγια ελληνικά ζητήματα όπως η άρση του casus belli και το καθεστώς γκρίζων ζωνών».
Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της εξωτερικής μας πολιτικής. Καλύπτει όλο το πολιτικό φάσμα στις ΗΠΑ βρίσκοντας ερείσματα και στους Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους. Είμαστε ένας από τους σημαντικούς πελάτες της αμυντικής βιομηχανίας. Έχουμε συνεργασία σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εκτείνονται σε ενέργεια και ναυτιλία».
Απευθυνόμενος, μάλιστα, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είπε «βλέπω μεγάλη νευρικότητα κ. Φάμελλε. Νευρικότητα στον χώρο σας. Μάλλον οφείλεται στους απόντες και όχι στους παρόντες».
Επιστρέφοντας στην ομιλία του ο πρωθυπουργός ανέφερε, ακόμα, ότι «η Ελλάδα σταθερά από την διακήρυξη της Θεσσαλονίκης υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών Δυτικών Βαλκανίων με τήρηση των προϋποθέσεων».
Ειδικά, δε, για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «στην πιο ταραγμένη εποχή από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο» σημείωσε ότι «είναι εξέλιξη που επιβεβαιώνει διεθνές κύρος πατρίδας μας. Στέκομαι μόνο στην ενεργή συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για προάσπιση ειρήνης Ουκρανία και Γάζα και σε όλα τα σημεία του κόσμου (Σουδάν, Μιανμάρ κ.α,)».
«Το τελευταίο σχόλιο μου αφορά αντίληψη μας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Τα ζητήματα από την παράνομη μετανάστευση ως την παράνομη αλιεία απαιτούν συνεργασία και συνεννόηση με όλους τους γείτονες με πυξίδα το δίκαιο της θάλασσας. Θα καλέσουμε το επόμενο διάστημα όλα τα παράκτια κράτη για να εξετάσουμε από κοινού όλα τα κράτη όσα μας απασχολούν. Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με οποιονδήποτε στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Η εποχή της αδράνειας έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Έχουμε περάσει σε εποχή μεγαλύτερης εθνικής αυτοπεποίθησης. Σε αυτό το πνεύμα η Ελλάδα έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες. Επέκταση χωρικών υδάτων Ιόνιο, ρύθμιση ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο. Προσηλωμένη σε αυτή την κατεύθυνση προχωράμε».
«Η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν επιδιώκει μόνο επιδοκιμασία. Συγκροτεί γραμμή πλεύσης κυρίαρχου κράτους που το οδηγεί σταθερά στον προορισμό του. Η πολιτική υπερβαίνει εκλογικούς κύκλους και απαιτεί στήριξη όλων όσοι βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Οι διαφωνίες γύρω από θέματα εξωτερικής επικαιρότητας είναι θεμιτές. Όταν μιλούμε για ασφάλεια να μιλούμε με μία φωνή. Να θυμίσω ότι ο ΥΠΕΞ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ενημερώνει κόμματα για όλα τα ζητήματα . Όταν ζητώ από τον ίδιο ενημέρωση για το τι γίνεται σε αυτές τις συναντήσεις μου λέει κάτι ενδιαφέρον. Ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες όταν δεν υπάρχουν κάμερες η συμφωνία επιτυγχάνεται χωρίς δυσκολία. Όταν βγαίνουν από τις κλειστές πόρτες και μπροστά στις κάμερες λένε τα ανάποδα. Είμαστε με τον πατριωτισμό της ευθύνη και την ενεργή διπλωματία του αποτελέσματος» κατέληξε ο πρωθυπουργός
