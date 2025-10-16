Μητσοτάκης στη Βουλή: Η Ελλάδα στέκεται πλέον όρθια και περήφανη - Θα συνιστούσα αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε προκαταρκτική, κοινή κατανόηση για τη Μονή του Σινά, που διασφαλίζει τον χαρακτήρα της - «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στην Κύπρο», είπε για τη λύση δύο κρατών