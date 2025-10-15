Ο οδικός χάρτης των πληρωμών στους αγρότες στην τετράωρη ενημέρωση Τσιάρα στους βουλευτές της ΝΔ
Οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η ευλογιά στα αιγοπρόβατα μονοπώλησαν τη συζήτηση - Προβληματισμένοι οι βουλευτές - Δρομολογούμε τις καταβολές, αλλά οι έλεγχοι απαιτούν χρόνο, σημείωσε ο υπουργός
Εφ’ όλης της ύλης, αλλά με έμφαση στις πληρωμές των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ήταν η σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της ΝΔ, με τη συμμετοχή του Κώστα Τσιάρα, αλλά και του συνόλου της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και περίπου 30 κυβερνητικών βουλευτών, κυρίως από την περιφέρεια.
Παρότι η έναρξη της σύσκεψης συνέπεσε με την ανακοίνωση της καταβολής 157 εκατ. ευρώ σε πάνω από 157.000 δικαιούχους, κάτι που, σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, αποτελεί «σημαντικό βήμα για την κατεύθυνση της ομαλοποίησης των πληρωμών», δεν έλειψε η γκρίνια (έστω και «λελογισμένη», όπως χαρακτηρίστηκε) από βουλευτές που μετέφεραν τις αντιδράσεις των αγροτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.
Προσπάθεια για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης μέχρι το τέλος Νοεμβρίου
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε στους βουλευτές τον προγραμματισμό για τις πληρωμές των αγροτών. Κύριος στόχος είναι να δοθεί η μεγάλη προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, κάτι που θα ανοίξει τον δρόμο και για την καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ μέχρι το τέλος του χρόνου.
«Γίνεται μια προσπάθεια μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου να δοθεί η μεγάλη προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Είναι δρομολογημένο», ανέφερε. Παράλληλα, έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές και οι ενισχύσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.
Στόχος του υπουργείου η ομαλοποίηση των καταβολών
«Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να βάλουμε σε σειρά τις πληρωμές και να αποκαταστήσουμε τη ροή των ενωσιακών πόρων», ανέφερε ο υπουργός, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει «διακινδύνευση στη ροή των ευρωπαϊκών πόρων».
Για την ευλογιά
Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε και το πρόβλημα της ευλογιάς, που βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Ο κ. Τσιάρας ζήτησε συνεργασία του υπουργείου, των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών, αλλά και των κτηνοτρόφων για τα μέτρα βιοασφάλειας.
Ειδική ομάδα του υπουργείου το επόμενο διάστημα θα εντείνει την παρουσία της σε νομούς όπου εντείνεται το πρόβλημα, ώστε να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και μεγαλύτερη ιχνηλάτηση.
Το υπουργείο, ανέφερε ο υπουργός, επεξεργάζεται μέτρα στήριξης του κτηνοτροφικού κόσμου, γνωρίζοντας ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
Προβληματισμός από τους βουλευτές
Παρά το «μασάζ» του υπουργικού κλιμακίου, την καταβολή ενισχύσεων και την ανακοίνωση χρονοδιαγραμμάτων, βουλευτές αναφέρθηκαν στις αντιδράσεις των αγροτών, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τον αγροτικό κόσμο.
«Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, το θέμα δεν λύνεται εύκολα. Μπορεί να έγιναν κάποιες πληρωμές, αλλά θα πρέπει άμεσα να δοθεί η βασική ενίσχυση», δήλωσε ένας εκ των βουλευτών που μετείχαν στη σύσκεψη στο protothema.gr. «Πράγματι, οι πληρωμές είναι δύσκολες μέχρι τώρα. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι η διαδικασία θα ομαλοποιηθεί από τη νέα χρονιά και θα πληρώνονται αυτοί που δικαιούνται τις επιδοτήσεις», δήλωσε έτερος βουλευτής, που απέρριψε τα περί «γκρίνιας».
Από την πλευρά του, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, με πρωτοβουλία του οποίου έγινε η σύσκεψη, έκανε λόγο για «γόνιμη, εξαντλητική σύσκεψη με τους βουλευτές των αγροτικών περιοχών, που μετέφεραν την αγωνία του αγροτικού κόσμου».
«Η συζήτηση ήταν χρήσιμη, δόθηκαν απαντήσεις και κυρίως παρουσιάστηκε ένας οδικός χάρτης πληρωμών του επόμενου διαστήματος για την προκαταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων, που θα καταβληθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου θα υπάρξει εξόφληση, ενώ ενδιαμέσως θα γίνουν πληρωμές για φερτά υλικά και σφαγιασθέντα ζώα», ανέφερε.
Πέραν του κ. Τσιάρα, παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας και οι τρείς γενικοί γραμματείς Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αργυρώ Ζέρβα και Αντώνιος Φιλιππής, ενώ από τους βουλευτές τον λόγο, μεταξύ άλλων, πήραν οι Γιάννης Οικονόμου, Χρήστος Μπουκώρος, Γιώργος Κωτσός, Σέβη Βολουδάκη, Γιάννης Πασχαλίδης, Φωτεινή Αραμπατζή, Γιώργος Βλάχος και άλλοι.
Οι δηλώσεις Τσιάρα
Μετά την ολοκλήρωσή της ενημέρωσης, ο υπουργός Κώστας Τσιάρας δήλωσε μεταξύ άλλων πως «η σύσκεψη κράτησε τέσσερις ώρες γιατί ήταν πάρα πολλά τα θέματα που έπρεπε να συζητηθούν. Ήταν μια ευκαιρία να ενημερώσουμε για όλα τα ζητήματα που το τελευταίο διάστημα βρίσκονται στην προμετωπίδα της αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και φυσικά μιλάω για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των καθυστερήσεων στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και για το θέμα της ευλογιάς. Κάναμε μια διεξοδική συζήτηση μέσα σε κλίμα κατανόησης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε σημείο μετασχηματισμού. Η καθυστέρηση στους χρόνους πληρωμών, οφείλεται στο γεγονός πως υπάρχουν έλεγχοι πριν κάθε πληρωμή, την καταβολή των ενωσιακών πόρων. Σήμερα πληρώθηκαν πάνω από 150 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 150.000 δικαιούχους, θέλω να πιστεύω πως μέσα στο επόμενο διάστημα θα μπουν σε σειρά οι πληρωμές και θα αποκαταστήσουμε τη ροή των ενωσιακών πόρων. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια μέχρι τέλος Νοεμβρίου να καταβληθεί η μεγάλη προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Όλα αυτά είναι δρομολογημένα, ωστόσο η διαδικασία των ελέγχων απαιτεί χρόνο».
«Επίσης, ο προγραμματισμός είναι μέχρι το τέλος του μήνα να δοθούν οι αποζημιώσεις που αφορούν στις ζωοτροφές λόγω της ευλογιάς και να δοθούν και οι αποζημιώσεις που αφορούν στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη Θεσσαλία μετά τον Daniel. Αυτά είναι δεδομένα. Υπάρχει σταθερή ροή επικείμενων πληρωμών που θα δώσει μεγάλη ανάσα στον αγροτικό χώρο. Είμαστε σε κρίσιμο σημείο για την ευλογία και πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά για να εξαλείψουμε το συγκεκριμένο νόσημα» είπε σε άλλο σημείο ο κ. Τσιάρας, προσθέτοντας πως από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν επιχειρήσεις εφόδου για τον περιορισμό της.
Από την πλευρά του, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ανέφερε: «Είχαμε μια ώριμη, εξαντλητική σύσκεψη με βουλευτές αγροτικών περιοχών που μετέφεραν τις αγωνίες του αγροτικού κόσμου. Ήταν χρήσιμη συζήτηση, δόθηκαν απαντήσεις και παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης των πληρωμών του επόμενου διαστήματος σε αγρότες και κτηνοτρόφους, της προκαταβολής - του λεγόμενου τσεκ - των κοινοτικών ενισχύσεων, που θα καταβληθεί ως τα τέλη Νοεμβρίου και ως την 31η Δεκλεμβρίου θα υπάρξει η εξόφληση. Οι καθυστερήσεις πληρωμών στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τεράστιο πρόβλημα της ευλογιάς, έχουν δημιουργήσει στενότητα, αλλά καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να γίνουν οι πληρωμές το επόμενο διάστημα».
Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ανησυχία στους βουλευτές ενόψει παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, ο κ. Χαρακόπουλος είπε: «Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα».
