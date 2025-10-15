Ο οδικός χάρτης των πληρωμών στους αγρότες στην τετράωρη ενημέρωση Τσιάρα στους βουλευτές της ΝΔ

Κλείσιμο

Εφ’ όλης της ύλης, αλλά με έμφαση στις πληρωμές των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ήταν η σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της ΝΔ, με τη συμμετοχή του Κώστα Τσιάρα, αλλά και του συνόλου της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και περίπου 30 κυβερνητικών βουλευτών, κυρίως από την περιφέρεια.Παρότι η έναρξη της σύσκεψης συνέπεσε με την ανακοίνωση της καταβολής 157 εκατ. ευρώ σε πάνω από 157.000 δικαιούχους, κάτι που, σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, αποτελεί «σημαντικό βήμα για την κατεύθυνση της ομαλοποίησης των πληρωμών», δεν έλειψε η γκρίνια (έστω και «λελογισμένη», όπως χαρακτηρίστηκε) από βουλευτές που μετέφεραν τις αντιδράσεις των αγροτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε στους βουλευτές τον προγραμματισμό για τις πληρωμές των αγροτών. Κύριος στόχος είναι να δοθεί η μεγάλη προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, κάτι που θα ανοίξει τον δρόμο και για την καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ μέχρι το τέλος του χρόνου.«Γίνεται μια προσπάθεια μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου να δοθεί η μεγάλη προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Είναι δρομολογημένο», ανέφερε. Παράλληλα, έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές και οι ενισχύσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.«Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να βάλουμε σε σειρά τις πληρωμές και να αποκαταστήσουμε τη ροή των ενωσιακών πόρων», ανέφερε ο υπουργός, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει «διακινδύνευση στη ροή των ευρωπαϊκών πόρων».Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε και το πρόβλημα της ευλογιάς, που βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Ο κ. Τσιάρας ζήτησε συνεργασία του υπουργείου, των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών, αλλά και των κτηνοτρόφων για τα μέτρα βιοασφάλειας.Ειδική ομάδα του υπουργείου το επόμενο διάστημα θα εντείνει την παρουσία της σε νομούς όπου εντείνεται το πρόβλημα, ώστε να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και μεγαλύτερη ιχνηλάτηση.Το υπουργείο, ανέφερε ο υπουργός, επεξεργάζεται μέτρα στήριξης του κτηνοτροφικού κόσμου, γνωρίζοντας ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.Παρά το «μασάζ» του υπουργικού κλιμακίου, την καταβολή ενισχύσεων και την ανακοίνωση χρονοδιαγραμμάτων, βουλευτές αναφέρθηκαν στις αντιδράσεις των αγροτών, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τον αγροτικό κόσμο.«Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, το θέμα δεν λύνεται εύκολα. Μπορεί να έγιναν κάποιες πληρωμές, αλλά θα πρέπει άμεσα να δοθεί η βασική ενίσχυση», δήλωσε ένας εκ των βουλευτών που μετείχαν στη σύσκεψη στο protothema.gr. «Πράγματι, οι πληρωμές είναι δύσκολες μέχρι τώρα. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι η διαδικασία θα ομαλοποιηθεί από τη νέα χρονιά και θα πληρώνονται αυτοί που δικαιούνται τις επιδοτήσεις», δήλωσε έτερος βουλευτής, που απέρριψε τα περί «γκρίνιας».Από την πλευρά του, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, με πρωτοβουλία του οποίου έγινε η σύσκεψη, έκανε λόγο για «γόνιμη, εξαντλητική σύσκεψη με τους βουλευτές των αγροτικών περιοχών, που μετέφεραν την αγωνία του αγροτικού κόσμου».«Η συζήτηση ήταν χρήσιμη, δόθηκαν απαντήσεις και κυρίως παρουσιάστηκε ένας οδικός χάρτης πληρωμών του επόμενου διαστήματος για την προκαταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων, που θα καταβληθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου θα υπάρξει εξόφληση, ενώ ενδιαμέσως θα γίνουν πληρωμές για φερτά υλικά και σφαγιασθέντα ζώα», ανέφερε.