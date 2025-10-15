Σε εξέλιξη η ενημέρωση Τσιάρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Ερωτήσεις από βουλευτές της ΝΔ για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές
Σε εξέλιξη η ενημέρωση Τσιάρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Ερωτήσεις από βουλευτές της ΝΔ για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές
Οι βουλευτές θέτουν σειρά ερωτημάτων για τις πληρωμές, τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ενέργειες του υπουργείου μετά την παρουσία κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (OLAF).
Η συνάντηση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, και αφορά κυρίως βουλευτές που εκπροσωπούν αγροτικές περιοχές.
Οι τοποθετήσεις επικεντρώνονται στα ζητήματα των καθυστερήσεων στις πληρωμές, στη λειτουργία του οργανισμού και στις προτεραιότητες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον επόμενο κύκλο ενισχύσεων. Στη συζήτηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Γιώργος Κωτσός, Σέβη Βολουδάκη, Γιάννης Πασχαλίδης, Φωτεινή Αραμπατζή, Τάσος Χατζηβασιλείου, Γιώργος Βλάχος.
Παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκίνησαν οι πρώτες καταβολές, αρκετοί βουλευτές έθεσαν ζητήματα που αφορούν το εύρος και τον ρυθμό των πληρωμών, τη διαφάνεια στη λειτουργία του οργανισμού και τη γενικότερη εικόνα του υπουργείου. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, η συζήτηση διεξάγεται σε έντονο αλλά θεσμικό κλίμα, με αρκετούς να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα και πλήρη ενημέρωση για την ολοκλήρωση των πληρωμών.
Ο Κώστας Τσιάρας ενημερώνει για την πρόοδο των πληρωμών και τις τεχνικές διαδικασίες που ακολουθούνται. Υπενθυμίζεται ότι χθες τόνισε πως «η παρουσία της OLAF προκαλεί προσωρινά μία δυσκολία στη διεκπεραίωση των πληρωμών, ωστόσο υπάρχει υπηρεσιακή ετοιμότητα για να ξεκινήσουν οι καταβολές». Όπως ανέφερε πρόσφατα, «έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και βρισκόμαστε στο σημείο για να πατήσουμε το κουμπί, ώστε να ξεκινήσουν οι πληρωμές για τα παλιά βιολογικά, τη γεωργία και τη μελισσοκομία».
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται η καταβολή των υπολοίπων της βασικής ενίσχυσης του 2024, καθώς και των ενισχύσεων για τον οίνο, τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία. Θα ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις για ζημιές από το φαινόμενο «Ντάνιελ» και οι ενισχύσεις για ζωοτροφές.
Η συνάντηση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, και αφορά κυρίως βουλευτές που εκπροσωπούν αγροτικές περιοχές.
Οι τοποθετήσεις επικεντρώνονται στα ζητήματα των καθυστερήσεων στις πληρωμές, στη λειτουργία του οργανισμού και στις προτεραιότητες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον επόμενο κύκλο ενισχύσεων. Στη συζήτηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Γιώργος Κωτσός, Σέβη Βολουδάκη, Γιάννης Πασχαλίδης, Φωτεινή Αραμπατζή, Τάσος Χατζηβασιλείου, Γιώργος Βλάχος.
Παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκίνησαν οι πρώτες καταβολές, αρκετοί βουλευτές έθεσαν ζητήματα που αφορούν το εύρος και τον ρυθμό των πληρωμών, τη διαφάνεια στη λειτουργία του οργανισμού και τη γενικότερη εικόνα του υπουργείου. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, η συζήτηση διεξάγεται σε έντονο αλλά θεσμικό κλίμα, με αρκετούς να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα και πλήρη ενημέρωση για την ολοκλήρωση των πληρωμών.
Ο Κώστας Τσιάρας ενημερώνει για την πρόοδο των πληρωμών και τις τεχνικές διαδικασίες που ακολουθούνται. Υπενθυμίζεται ότι χθες τόνισε πως «η παρουσία της OLAF προκαλεί προσωρινά μία δυσκολία στη διεκπεραίωση των πληρωμών, ωστόσο υπάρχει υπηρεσιακή ετοιμότητα για να ξεκινήσουν οι καταβολές». Όπως ανέφερε πρόσφατα, «έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και βρισκόμαστε στο σημείο για να πατήσουμε το κουμπί, ώστε να ξεκινήσουν οι πληρωμές για τα παλιά βιολογικά, τη γεωργία και τη μελισσοκομία».
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται η καταβολή των υπολοίπων της βασικής ενίσχυσης του 2024, καθώς και των ενισχύσεων για τον οίνο, τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία. Θα ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις για ζημιές από το φαινόμενο «Ντάνιελ» και οι ενισχύσεις για ζωοτροφές.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο ντοκιμαντέρ για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα - «Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες»
«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου: «Μου έριξε δύο μπουνιές και έπεσα κάτω»
Νέο ντοκιμαντέρ για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα - «Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες»
«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου: «Μου έριξε δύο μπουνιές και έπεσα κάτω»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα