Κικίλιας στην παραλαβή 51 οχημάτων του Λιμενικού: Επόμενο βήμα η προμήθεια drones για ΑΟΖ και θαλάσσια πάρκα

Η σύμβαση για την προμήθεια των οχημάτων, αξίας σχεδόν 2 εκατ. ευρώ - Η σύμβαση περιλαμβάνει εγγύηση έξι ετών ή 160.000 χιλιομέτρων