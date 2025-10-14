To mail Βορίδη κατά Βάρρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τα γεγονότα τον διαψεύδουν»

Κλείσιμο

Σημείο προς σημείο απαντά ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τις εκλογές του 2019 ως τις αρχές του 2021, στα όσα ισχυρίστηκε εναντίον του ο Γρηγόρης Βάρρας αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Βορίδης έστειλε τα επιχειρήματά του με ηλεκτρονική αλληλογραφία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.Το mail Βορίδη έχει ως εξής:1. Το “συμφωνώ” της τεχνικής λύσης του 2019Η «τεχνική λύση» δεν είναι πολιτική επιλογή του 2019, αλλά πρακτική που εφαρμόζεται από το 2015. Ο Βάρρας, στην κατάθεσή του, χαρακτήρισε την «τεχνική λύση» του 2019 ως παράνομη διαδικασία. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική: η «τεχνική λύση» αφορά τη διοικητική κατανομή επιλέξιμων δημόσιων βοσκοτόπων προκειμένου να ενεργοποιηθούν δικαιώματα και να λάβουν τις αντίστοιχες επιδοτήσεις οι κτηνοτρόφοι. Η «τεχνική λύση» ήταν και παραμένει απολύτως νόμιμο εργαλείο, μέχρι να ολοκληρωθούν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης επιτρέποντας και διασφαλίζοντας την ομαλή ροή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους. Είναι φαιδρό να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή του «νόμου», δηλαδή μιας υπουργικής απόφασης, η οποία εφαρμοζόταν πριν και μετά τη θητεία Βορίδη.2. Το “συμφωνώ” της τεχνικής λύσης του 2020Το 2020, ο ίδιος ο Βάρρας - ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ - εφάρμοσε την ίδια «τεχνική λύση» που σήμερα χαρακτηρίζει παράνομη, ζητώντας να γίνει η κατανομή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχε γίνει το 2019. Εξάλλου, ο ίδιος παραδέχτηκε λίγο πριν αποχωρήσει από τον Οργανισμό ότι προχώρησε στην προκαταβολή της κατανομής χρησιμοποιώντας την «τεχνική λύση». Και προκύπτει το ερώτημα: η δική του εφαρμογή θεωρείται νόμιμη, ενώ του Βορίδη παράνομη; Επομένως, η κριτική του σήμερα συνιστά πλήρη αντίφαση - η πράξη αυτή ακυρώνει πλήρως την επιχειρηματολογία του.3. Παραίτηση Βάρρα – γιατί ζητήθηκεΟ πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίστηκε ότι αποπέμφθηκε «κατ’ απαίτηση τρίτων» (Neuropublic, Δημήτρη Μελά, Τράπεζας Πειραιώς) για να μην αποκαλύψει «παρανομίες». Αναρωτιέται εύλογα κανείς: ποιες παρανομίες; Την τεχνική λύση που ο ίδιος εφάρμοσε; Τους ελέγχους για τους οποίους κατέθεσε ότι δεν είχε ενημερώσει τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη; Επιπλέον, δεν παρουσίασε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο: ούτε έγγραφο, ούτε μαρτυρία, ούτε συνομιλία. Ή παραίτηση Βάρρα ζητήθηκε το 2020. Άρα τότε γνώριζε περί των παρανομιών. Στην Εισαγγελία όμως πήγε το 2024. Γιατί; Ανεχόταν τις παρανομίες επί 5 έτη; Σε κάθε περίπτωση, ο Μάκης Βορίδης έχει δηλώσει ότι θα αναφερθεί εκτενώς ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στον λόγο που ζήτησε την παραίτηση Βάρρα.4. Εκπρόσωπος συμφερόντωνΟ Βάρρας υπαινίχθηκε «προνομιακές σχέσεις» μεταξύ Neuropublic και του περιβάλλοντος Βορίδη, χωρίς κανένα στοιχείο. Χωρίς μαρτυρία, χωρίς έγγραφο, χωρίς απολύτως τίποτα. Μόνο με υποθέσεις. Επιπλέον, η Neuropublic, με επίσημη ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του «απολύτως ψευδείς και συκοφαντικούς» και προανήγγειλε την κατάθεση εγγράφων στην Εξεταστική. Ο Μάκης Βορίδης απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό Βάρρα ότι υπήρξε «εκπρόσωπος συμφερόντων», επισημαίνοντας ότι ουδέποτε ενήργησε υπέρ οποιουδήποτε ιδιωτικού φορέα ή εταιρείας. Όλες οι αποφάσεις του, ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ελήφθησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων, με πλήρη διαφάνεια έχοντας ως μοναδικό γνώμονα τη νομιμότητα και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.5. Παρέμβαση στους όρους της προκήρυξηςΟ Βάρρας υποστήριξε ότι υπήρξε παρέμβαση στους όρους προκήρυξης Τεχνικού Συμβούλου. Η αλήθεια είναι ότι ο έλεγχος νομιμότητας και η υποβολή παρατηρήσεων αποτελούν θεσμική υποχρέωση του Υπουργού που εποπτεύει τον Οργανισμό. Αν ο εποπτεύων Υπουργός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διατυπώνει παρατηρήσεις και ασκεί εποπτεία, αυτό αποτελεί κατά τον κ. Βάρρα - παράβαση καθήκοντος. Αν δεν εποπτεύεις και γίνει λάθος, είσαι ένοχος· αν εποπτεύεις, πάλι ένοχος. Η λογική αυτή απλώς δεν στέκει. Περαιτέρω, ο Βάρρας εννοεί ότι οι παρέμβαση έγινε για να ευνοηθεί η Neuropublic. Η συγκεκριμένη εταιρεία έπαιρνε το έργο του Τεχνικού Συμβούλου επί 13 χρόνια πριν τη θητεία Βορίδη. Με διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες συμμετείχε μόνη. Στον διαγωνισμό που σηκώθηκε επί υπουργίας Βορίδη, για πρώτη φορά συμμετείχε και δεύτερη εταιρεία και υπήρξε ανταγωνισμός. Επιπλέον, η προκήρυξη του διαγωνισμού αυτή προσεβλήθη από τη Neuropublic και κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη. Δηλαδή προ Βορίδη, δεν υπήρχε ανταγωνιστική διαδικασία. Με τον “ξεπουλημένο” στη Neuropublic Βορίδη, για πρώτη φορά, υπάρχει ανταγωνισμός, και αυτοί, που δήθεν τους ευνοεί, στρέφονται κατά της προκήρυξης του. Τα γεγονότα διαψεύδουν τον Βάρρα.