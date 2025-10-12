ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έδωσε μάχη να μην υπάρξει θετική κατάληξη στο αίτημα Ρούτσι - Oι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια από εξωτερικές απειλές
«Ο πρωθυπουργός όχι μονο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης του, αλλά δηλώνει... ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας» αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς
Ανακοίνωση με αφορμή όσα αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη δικαστική εξέλιξη μετά την οποία ο Πάνος Ρούτσι διέκοψε την απεργία πείνας που έκανε στο Σύνταγμα, εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός είναι «βαριά εκτεθειμένος».
«Ο Πρωθυπουργός όχι μονο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης του, αλλά δηλώνει... ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι» αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
Μολονότι -όπως αποδείχθηκε- η δικαιοσύνη είχε νομικό έρεισμα χωρίς να διακυβεύεται η έναρξη της δικής, ακόμη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός προπαγάνδιζε το αντίθετο.
Στην ανάρτηση του, επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, τη στιγμή που οι πλειστηριασμοί αυξάνονται γεωμετρικά, οι διαταγές πληρωμής οδηγούν σε ασφυξία επιχειρήσεις και το ιδιωτικό χρέος πνίγει την πραγματική οικονομία και την κοινωνία Πανηγυρίζει για την παταγώδη αποτυχία του ή δίνει τα διαπιστευτήρια του στα funds;
"Εμένα με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω" και σε αυτή την περίπτωση για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Παράλληλα σε δική του ανάρτηση, λίγο αργότερα, ο υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, ερωτά «τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;» σημειώνοντας ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές».
Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚΒαριά εκτεθειμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης του αιτήματος του κ. Ρούτσι και την απόφαση της δικαιοσύνης, είναι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, πολλά μέλη της οποίας μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία, που πλειοψηφικά στήριζε την αποδοχή του νόμιμου αυτού αιτήματος.
Κατρίνης: Τ ι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης με τον Στρατό και τον Άγνωστο Στρατιώτη
Παράλληλα σε δική του ανάρτηση, λίγο αργότερα, ο υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, ερωτά «τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;» σημειώνοντας ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές».
Γιατί και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι…
Γιατί και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.
Ξεκάθαρα πράγματα: οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές.
Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας.
Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή.
