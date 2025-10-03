Μπούγας: Αισθάνομαι ντροπή όταν μέσα στην Βουλή αρχηγοί κομμάτων κατηγορούν δικαστές



«Αισθάνομαι ντροπή»



Ο Βερβεσός και οι αναβολές

«Αισθάνομαι ντροπή όταν και μέσα στο Κοινοβούλιο ακούω ακόμη και αρχηγούς κομμάτων να κατηγορούν άκριτα και επιπόλαια ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ότι είναι ευεπίφοροι σε πιέσεις της εκτελεστικής εξουσίας και έτοιμοι να κάμψουν τη συνείδησή τους και να θυσιάσουν την ηθική τους ακεραιότητα με αντάλλαγμα θέσεις, που θα λάβουν μετά την αφυπηρέτησή τους» επισήμανε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας κατά την τελετή εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη στην Παλαιά Βουλή.Παράλληλα, ο κ. Μπούγας, επισήμανε: «Η Ελλάδα βρέθηκε για δεκαετίες αντιμέτωπη με το πιο οξύ πρόβλημα καθυστερήσεων στην Ευρώπη. Τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Το 2022 ο μέσος χρόνος για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ανερχόταν στις 1.492 ημέρες, υπερδιπλάσιος χρόνος του μέσου όρου των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος ανέρχεται στις 650 ημέρες. Τέσσερα ολόκληρα χρόνια για να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση! Η υπερβολική βραδύτητα δεν είναι απλώς μια οργανωτική ανεπάρκεια. Συνιστά κατ’ ουσίαν παραβίαση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Πλήττει κυρίως τους ασθενέστερους, ενώ επιδρά αρνητικά στην προσέλκυση των επενδύσεων, στην επιχειρηματικότητα και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας».Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι «ο δικαστής υποτάσσεταικαι καθοδηγείται αποκλειστικά από τη συνείδησή του» και προσέθεσε: «Είναι ελεύθερος να διαμορφώνει δικανική πεποίθηση και να αποφασίζει αντικειμενικά και αμερόληπτα για την υπόθεση που άγεται προς επίλυση ενώπιόν του, στηριζόμενος αποκλειστικά στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, χωρίς να υπόκειται σε πολιτική πίεση ή εκφοβισμό ή επιρροή από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται».Οι δικαστές μας, συνέχισε ο κ. Μπούγας, «έχουν την αναγκαία θεσμική θωράκιση, περιβαλλόμενοι από εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, που τους παρέχει το δικαίωμα και ταυτόχρονα τους επιβάλλει το καθήκον να αποκρούσουν οποιαδήποτε παρέμβαση στα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα».Δεν παρέλειψε να τονίσει: «Αισθάνομαι ντροπή όταν και μέσα στο Κοινοβούλιο ακούω ακόμη και αρχηγούς κομμάτων να κατηγορούν άκριτα και επιπόλαια ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ότι είναι ευεπίφοροι σε πιέσεις της εκτελεστικής εξουσίας και έτοιμοι να κάμψουν τη συνείδησή τους και να θυσιάσουν την ηθική τους ακεραιότητα με αντάλλαγμα θέσεις, που θα λάβουν μετά την αφυπηρέτησή τους».Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός τόνισε ότι «η φετινή εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που οι θεσμοί δοκιμάζονται, τα προβλήματα στον χώρο της απονομής της Δικαιοσύνης παραμένουν οξυμμένα και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτήν έχει σημαντικά κλονιστεί» και προσέθεσε: «Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δικαιοσύνη το 56% των Ελλήνων πολιτών τοποθετούνται αρνητικά (πολύ ή λίγο) ως προς την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτή η έλλειψη αξιοπιστίας κλονίζει τα θεμέλια της Δημοκρατίας και την ασφάλεια δικαίου».Ακόμη, ο κ. Βερβεσός απάντησε στις θέσεις που εξέφρασε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου κατά τις εργασίες συνεδρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ακούγοντας κανείς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου στο πρόσφατο συνέδριο που συνδιοργάνωσαν τα ανώτατα δικαστήρια με τον ΣΕΒ, θα νόμιζε κανείς ότι αποκλειστική σχεδόν αιτία των τεράστιων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στη Δικαιοσύνη είναι οι αναβολές που ζητούν οι δικηγόροι, μια άποψη που έρχεται σε συνέχεια με την εξίσου προσφιλή σε δικαστικούς και λοιπούς κύκλους αιτίαση ότι ευθύνεται ο υπερπληθυσμός των δικηγόρων, που παράγει αχρείαστες υποθέσεις.



Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Κατ' αρχάς, αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις έχουν εστιάσει σχεδόν μονοσήμαντα στο ζήτημα των αναβολών. Το αποτέλεσμα είναι ότι για τις αστικές υποθέσεις, στη μεν τακτική διαδικασία, που είναι εκείνη στην οποία παρατηρούνται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις δεν προβλέπεται καμία αναβολή, ενώ στις ειδικές διαδικασίες επιτρέπεται μόνο μία αναβολή. Αντίστοιχα, στις ποινικές υποθέσεις για την αναβολή λόγω κωλύματος συνηγόρου καθιερώνονται, πλέον, αυστηρά κριτήρια απόδειξης της ανωτέρας βίας.

Κλείσιμο

Παροράται, δε, στη σχετική συζήτηση ότι αναβολές στις ποινικές υποθέσεις δίνονται (και) σε πλείστες άλλες περιπτώσεις, ιδίως για κρείσσονες αποδείξεις και λόγω ωραρίου. Πράγματι, ακόμα και με τις αναβολές που χορηγούνται, σχεδόν πάντα μένουν αδίκαστες ποινικές υποθέσεις οι οποίες αναβάλλονται λόγω ωραρίου. Συνεπώς, η αναβολή μπορεί να επιδρά μεν στη συγκεκριμένη υπόθεση στην οποία δίδεται αλλά δεν επιδρά στο συνολικό ρυθμό απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης».Κλείνοντας, ο κ. Βερβεσός, επισήμανε ότι «η ανάκτηση τηςστους δικαστικούς θεσμούς πρέπει να αποτελέσει συλλογικό στοίχημα, ώστε το κράτος δικαίου να μην είναι «πουκάμισο αδειανό», αλλά βιωμένη πραγματικότητα, ή -για να το πω με την ανυπέρβλητη γλώσσα του Ελύτη- «ώστε ο πιστός της Αιολίδας να συντονίζει τους δείκτες της ψυχής του, έτσι που το μεσημέρι να σημαίνει συνάμα και δίκαιον».Την εκδήλωση διάνθησε με πολλά τραγούδια η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών υπό την διεύθυνση του χοράρχου, δικηγόρου και καθηγητή Μουσικής Δημήτρη Καρούζου.