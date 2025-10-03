Κοινή ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς, Πλεύσης Ελευθερίας για τον στολίσκο Global Sumud Flottilla
Τα τέσσερα κόμματα καλούν την κυβέρνηση «να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας»
Ενιαίο μέτωπο σχημάτισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας για τον διεθνή στολίσκο αλληλεγγύης Global Sumud Flottilla, με τα τέσσερα κόμματα να ομονοούν, εκδίδοντας κοινή ανακοίνωση.
Τα τέσσερα κόμματα, καταγγέλλουν το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, σημειώνοντας ότι άγνωστο παραμένει, μέχρι αυτήν την ώρα, που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες που μετείχαν στην αποστολή, μία εκ των οποίων είναι η βουλευτής Πέτη Πέρκα.
Καταδικάζοντας την επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων, τα τέσσερα κόμματα καλούν την κυβέρνηση «να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».
Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flottilla χθες τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.
Tα σκάφη της αποστολής έχουν καταληφθεί από δυνάμεις του Ισραήλ και παραμένει άγνωστο που έχουν μεταφερθεί οι επιβαίνοντες και τα μέλη των πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων 27 Έλληνες πολίτες. Μαζί τους βρίσκεται και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου – η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.
Καταδικάζουμε ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των τεσσάρων κομμάτων
