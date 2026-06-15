Ξεκινούν αύριο οι Πανελλαδικές στα ειδικά μαθήματα
Ξεκινούν αύριο οι Πανελλαδικές στα ειδικά μαθήματα
Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 ξεκινούν, με το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) όλης της χώρας
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 ξεκινούν, με το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) όλης της χώρας, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα.
Οι εξετάσεις αυτές θα διενεργηθούν από 16 έως και 25 Ιουνίου 2026, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί.
Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων
Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών
Γ. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Δ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους για το μάθημα των Αγγλικών
Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΑ
Οι εξετάσεις στο Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΑΓΓΛΙΚΑ» θα διενεργηθούν σε εξεταστικά κέντρα που έχουν οριστεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το εξεταστικό τους κέντρο είτε από τη σχολική τους μονάδα είτε από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 - Άνω Πατήσια).
Οι εξετάσεις αυτές θα διενεργηθούν από 16 έως και 25 Ιουνίου 2026, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί.
Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων
Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών
Γ. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Δ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους για το μάθημα των Αγγλικών
Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΑ
Οι εξετάσεις στο Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΑΓΓΛΙΚΑ» θα διενεργηθούν σε εξεταστικά κέντρα που έχουν οριστεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το εξεταστικό τους κέντρο είτε από τη σχολική τους μονάδα είτε από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 - Άνω Πατήσια).
β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 50ο Γυμνάσιο και 50ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443 - Αθήνα).
γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΡΗΤΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο Ράλλειο Λύκειο Θηλέων και Ράλλειο Γυμνάσιο Πειραιά (Γρ. Λαμπράκη 1, Τ.Κ. 18547 - Πειραιάς)
δ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131 - Θεσσαλονίκη).
Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 9:30 π.μ..
3. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.
Διαβάστε το έγγραφο, εδώ.
γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΡΗΤΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο Ράλλειο Λύκειο Θηλέων και Ράλλειο Γυμνάσιο Πειραιά (Γρ. Λαμπράκη 1, Τ.Κ. 18547 - Πειραιάς)
δ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131 - Θεσσαλονίκη).
Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 9:30 π.μ..
3. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.
Διαβάστε το έγγραφο, εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα