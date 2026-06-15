Τροχαίο στην Αγριά Μαγνησίας - ΙΧ συγκρούστηκε με ποδήλατο που επέβαιναν δύο έφηβοι
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο

Τροχαίο στην Αγριά Μαγνησίας - ΙΧ συγκρούστηκε με ποδήλατο που επέβαιναν δύο έφηβοι

Οι δύο μαθητές μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου με κατάγματα μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στην έξοδο προς Δράκεια

Τροχαίο στην Αγριά Μαγνησίας - ΙΧ συγκρούστηκε με ποδήλατο που επέβαιναν δύο έφηβοι
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Αγριά στο ύψος της εξόδου προς Δράκεια.

Ειδικότερα, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με ποδήλατο στο οποίο επέβαιναν δύο έφηβοι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τους δύο μαθητές και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου. Από τη σύγκρουση οι δύο έφηβοι αποκόμισαν κατάγματα.

Προανάκριση για τα αίτια πρόκλησης του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Πηγή: thenewspaper
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