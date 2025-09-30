Χρυσοχοΐδης: Δημιουργούμε ειδικό σώμα με 50 άοπλους αστυνομικούς ως διαμεσολαβητές με τους Ρομά

«Δεν διαπραγματευόμαστε την είσοδο στους καταυλισμούς. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με τους Ρομά, ένα 75% της εγκληματικότητας προέρχεται από αυτή την ομάδα» παρατήρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη