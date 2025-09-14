Μαρινάκης για εξαγγελίες Ανδρουλάκη: Είναι ένα ακόμα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασίνισε

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟκ ότι δεν απάντησε για το κόστος των εξαγγελιών του - «Αντί να πει έναν αριθμό, μιλούσε για αρκετά λεπτά και, αφού μας ταξίδεψε μέχρι και στο 2009, απλώς δεν απάντησε»