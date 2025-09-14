Μητσοτάκης: Το σχέδιό μας αυξάνει το εισόδημα όλων – Δέκα παραδείγματα για τις φορολογικές ελαφρύνσεις στους μισθούς

«Λαός που ξεχνά την Ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει» τόνισε για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας – Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση για Chevron, Υγεία, Παιδεία