Κυβερνητικές πηγές για εξαγγελίες Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα «λεφτόδεντρα», αμφιβάλλουμε ότι θέλει όντως εκλογές

Απέναντι στις ισοπεδωτικές και ανεύθυνες λογικές του ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες ξέρουν ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.Αμφιβάλουμε κατά πόσο εννοεί ο κ. Ανδρουλάκης όσα λέει για εκλογές, οι οποίες όπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο Πρωθυπουργός θα γίνουν το 2027 και τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου να παρουσιάσει κανονικό και κοστολογημένο πρόγραμμα και όχι τις τωρινές αοριστολογίες με τις ακάλυπτες υποσχέσεις.