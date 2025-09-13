Κομισιόν σε Φαραντούρη: Παραδέχεται ενδεχόμενες παρενέργειες από πρωτεΐνες εντόμων στα τρόφιμα

Σε απάντησή της στον ευρωβουλευτή, η Κομισιόν δεν αποκλείει αλλεργικές αντιδράσεις κατά την κατανάλωση – Ζήτησε επαναξιολόγηση και υποχρεωτική αναγραφή, κάτι που έγινε δεκτό