Κομισιόν σε Φαραντούρη: Παραδέχεται ενδεχόμενες παρενέργειες από πρωτεΐνες εντόμων στα τρόφιμα
Σε απάντησή της στον ευρωβουλευτή, η Κομισιόν δεν αποκλείει αλλεργικές αντιδράσεις κατά την κατανάλωση – Ζήτησε επαναξιολόγηση και υποχρεωτική αναγραφή, κάτι που έγινε δεκτό
«Δεν υπάρχουν πλήρη και σαφή στοιχεία» για τις επιπτώσεις την κατανάλωσης πρωτεϊνών από έντομα και προνύμφες, παραδέχθηκε η Κομισιόν σε ερώτηση που κατέθεσε για το συγκεκριμένο θέμα ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων, καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης.
Ο ευρωβουλευτής είχε ζητήσει διευκρινήσεις αναφορικά με τη χρήση πρωτεϊνών εντόμων και προνυμφών στην παραγωγή τροφίμων, όπως επίσης την υποχρεωτική και ευδιάκριτη αναγραφή στη συσκευασία έως ότου επαξιολογηθεί η χρήση τους με νέα στοιχεία.
Ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Υγεία, Ολιβέρ Βαρχέλι, απάντησε ότι «τα επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με τη δυνατότητα των διαφόρων ειδών εντόμων να προκαλέσουν αλλεργίες στους καταναλωτές, είναι μέχρι στιγμής περιορισμένα και ασαφή» και ότι η «πρωτογενής ευαισθητοποίηση θα μπορούσε να επιφέρει αλλεργικές αντιδράσεις κατά την κατανάλωση εγκεκριμένων εντόμων».
Όπως παραδέχθηκε, «τα κράτη μέλη τοποθετήθηκαν υπέρ του να μην επιβληθούν πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης όσον αφορά αυτόν τον δυνητικό κίνδυνο για τα τρόφιμα που περιέχουν έντομα», όταν επέτρεψαν την κυκλοφορία και κατανάλωση τέτοιων τροφίμων.
Δεσμεύθηκε πάντως ότι όλα τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά όλα τα συστατικά στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, με υποχρεωτική αναγραφή των πληροφοριών αυτών «σε εμφανές σημείο κατά τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτες και ευανάγνωστες». Ειδικά, στην περίπτωση νέων τροφίμων που περιέχουν έντομα, η Κομισιόν απάντησε στον κ. Φαραντούρη ότι «η ονομασία του εντόμου που πρέπει να αναφέρεται, είναι η επιστημονική ονομασία ακολουθούμενη από την κοινή τους ονομασία εντός παρενθέσεων. Αυτή η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των συστατικών. Επιπλέον, μια δήλωση, η οποία πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στον κατάλογο των συστατικών, πρέπει να αναφέρει ότι το εν λόγω συστατικό μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις».
Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης με γραπτή ερώτησή του στις 2 Μαΐου 2025, είχε ζητήσει αναλυτική ενημέρωση και αναλυτικά στοιχεία για τυχόν παρενέργειες της «εντομοφαγίας» και είχε ταχθεί κατά της κυκλοφορίας και κατανάλωσης στην ΕΕ τόσο των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, όσο και τροφίμων, αλεύρων και αρτοσκευασμάτων με τη χρήση πρωτεϊνών εντόμων και προνυμφών, όσο δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση. Είχε ταχθεί επίσης κατά της χρήσης τέτοιων πρωτεϊνών σε ιχθυοτροφές και ζωοτροφές πουλερικών, χοιρινών, βοοειδών αλλά και κατοικιδίων.
Τέλος είχε ζητήσει την αυστηρή και υποχρεωτική αναγραφή της ύπαρξης πρωτεϊνών από έντομα και σκουλήκια (προνύμφες) σε κάθε ετικέτα τροφίμου που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
⚠️«Δεν υπάρχουν πλήρη & σαφή στοιχεία» για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης πρωτεϊνών απο #έντομα και #προνύμφες παραδέχθηκε η Κομισιόν 🇪🇺 σε ερώτησή μου, χωρίς να αποκλείει αλλεργικές αντιδράσεις κατά την κατανάλωση. Ζήτησα επαναξιολόγηση και υποχρεωτική #αναγραφή που έγινε δεκτή. pic.twitter.com/r9WwnbUP3N— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) September 13, 2025
Η ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την «εντομοφαγία»
