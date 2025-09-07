Κριτική Τσίπρα για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ο μοναδικός στόχος του είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός
Με άνα απόσπασμα από την ομιλία του στο 5ο Συνέδριο "Thessaloniki Metropolitan Summit" που διοργάνωσε ο Economist, τοποθετήθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
Όπως υποστηρίζει ο κ. Τσίπρας, μοναδικός στόχος του πρωθυπουργού είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία και εκτιμά ότι αυτήν την φορά ο στόχος του δε θα επιτευχθεί.
Ειδικότερα, στην τοποθέτησή του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε:
«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.
Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.
Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.
Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία.
Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί».
