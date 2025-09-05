Προκόπης Παυλόπουλος για τον θάνατο του Νίκου Παπαδάκη: Έφυγε ένας πραγματικός Ευπατρίδης

Ο Γενικός Διευθυντής του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση και διαφύλαξη του έργου και των πολιτικών παρακαταθηκών του Ελευθερίου Βενιζέλου σημειώνει ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας