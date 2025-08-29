Ο Δήμος Αθηναίων απαντά στα τρία υπουργεία για τη Βασιλίσσης Όλγας: Δεν θα κάνουμε πίσω

Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες.Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω.Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη.Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας.