Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Το πράσινο φως για την επαναλειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας - Δρόμος για όλους και όχι για λίγους, είπε ο Δούκας
Το πράσινο φως για την επαναλειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας - Δρόμος για όλους και όχι για λίγους, είπε ο Δούκας
Η επαναλειτουργία της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων
«Κάναμε δύο παρεμβάσεις κοινής λογικής», τόνισε ο Χάρης Δούκας, στην τοποθέτησή του στο δημοτικό συμβούλιο κατά την συζήτηση της μελέτης «ολοκληρωμένων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και επιπτώσεων από την επαναλειτουργία της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας στην Αθήνα», η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Ο δήμαρχος Αθηναίων στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε εκτενώς στο σχέδιο της προηγούμενης δημοτικής αρχής για τη Βασιλίσσης Όλγας, τονίζοντας ότι ο ίδιος και η ομάδα του προχώρησαν σε παρεμβάσεις «κοινής λογικής».
Αναλυτικά στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, σημείωσε:
«Το δίλημμα που τίθεται σήμερα είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε έναν δρόμο για τους λίγους και εκλεκτούς φίλους του κ. Μπακογιάννη ή έναν δρόμο για όλους; Αυτό θα αποφασίσετε σήμερα. Πολλά τα ψέματα και έχει πολύ μεγάλη αξία να ξέρουμε τι συζητάμε. Αυτή τη στιγμή στην Β. Όλγας υπάρχει τρόλεϊ και τραμ. Τι είχε προδιαγραφεί να γίνει από τον κ. Μπακογιάννη; Να μπαίνουν αυτοκίνητα στη λωρίδα του τραμ, από την Αμαλίας να μπαίνουν στη λωρίδα του τραμ, να πηγαίνουν να παίζουν τένις στην αντισφαίριση και μετά να φεύγουν από την Αρδηττού. Τι είπαμε εμείς; Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς, «Παίζεις τένις; Μπαίνεις στην Β. Όλγας - Δεν παίζεις τένις; Δεν μπαίνεις» και είπαμε, θα μπαίνουν τα αμάξια δεξιά και θα κάνουν ξανά δεξιά στην Αρδηττού. Τι άλλο είχε η μελέτη του κ. Μπακογιάννη; Είχε το εξής απίθανο. Προσέξτε, έχει σημασία. Κατεβαίνουμε τη Β. Κωνσταντίνου και κάνουμε δεξιά στην Β. Όλγας, στο τρόλεϊ. Είχε αμάξια το σχέδιο του κ. Μπακογιάννη, είχε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Θα πήγαιναν στο Ζάππειο, θα έπιναν καφέ στην «Αίγλη» και μετά, προσέξτε τι είχε το σχέδιο, θα έβγαιναν από το Ζάππειο από χωματόδρομο δίπλα στον Φωκιανό, στην Ηρώδου Αττικού. Και μας είπαν όλοι είναι τρελό λάθος, είναι έγκλημα να κάνουν βόλτες σε χωματόδρομο μέσα στο Ζάππειο τα αμάξια, μας είπαν «Καλύτερα οδηγήστε τα στην ευθεία, έτοιμος είναι ο δρόμος, να βγουν στην Αμαλίας». Αυτές είναι οι 2 παρεμβάσεις που κάναμε, οι οποίες είναι παρεμβάσεις κοινής λογικής».
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Ο δήμαρχος Αθηναίων στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε εκτενώς στο σχέδιο της προηγούμενης δημοτικής αρχής για τη Βασιλίσσης Όλγας, τονίζοντας ότι ο ίδιος και η ομάδα του προχώρησαν σε παρεμβάσεις «κοινής λογικής».
Αναλυτικά στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, σημείωσε:
«Το δίλημμα που τίθεται σήμερα είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε έναν δρόμο για τους λίγους και εκλεκτούς φίλους του κ. Μπακογιάννη ή έναν δρόμο για όλους; Αυτό θα αποφασίσετε σήμερα. Πολλά τα ψέματα και έχει πολύ μεγάλη αξία να ξέρουμε τι συζητάμε. Αυτή τη στιγμή στην Β. Όλγας υπάρχει τρόλεϊ και τραμ. Τι είχε προδιαγραφεί να γίνει από τον κ. Μπακογιάννη; Να μπαίνουν αυτοκίνητα στη λωρίδα του τραμ, από την Αμαλίας να μπαίνουν στη λωρίδα του τραμ, να πηγαίνουν να παίζουν τένις στην αντισφαίριση και μετά να φεύγουν από την Αρδηττού. Τι είπαμε εμείς; Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς, «Παίζεις τένις; Μπαίνεις στην Β. Όλγας - Δεν παίζεις τένις; Δεν μπαίνεις» και είπαμε, θα μπαίνουν τα αμάξια δεξιά και θα κάνουν ξανά δεξιά στην Αρδηττού. Τι άλλο είχε η μελέτη του κ. Μπακογιάννη; Είχε το εξής απίθανο. Προσέξτε, έχει σημασία. Κατεβαίνουμε τη Β. Κωνσταντίνου και κάνουμε δεξιά στην Β. Όλγας, στο τρόλεϊ. Είχε αμάξια το σχέδιο του κ. Μπακογιάννη, είχε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Θα πήγαιναν στο Ζάππειο, θα έπιναν καφέ στην «Αίγλη» και μετά, προσέξτε τι είχε το σχέδιο, θα έβγαιναν από το Ζάππειο από χωματόδρομο δίπλα στον Φωκιανό, στην Ηρώδου Αττικού. Και μας είπαν όλοι είναι τρελό λάθος, είναι έγκλημα να κάνουν βόλτες σε χωματόδρομο μέσα στο Ζάππειο τα αμάξια, μας είπαν «Καλύτερα οδηγήστε τα στην ευθεία, έτοιμος είναι ο δρόμος, να βγουν στην Αμαλίας». Αυτές είναι οι 2 παρεμβάσεις που κάναμε, οι οποίες είναι παρεμβάσεις κοινής λογικής».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα