Μπακογιάννης κατά Δούκα: Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει, κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς
ΕΛΛΑΔΑ
Βασιλίσσης Όλγας Κώστας Μπακογιάννης Χάρης Δούκας

Μπακογιάννης κατά Δούκα: Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει, κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς

Νέα επίθεση του πρώην δημάρχου στον Χάρη Δούκα μετά και την ανακοίνωση τριών υπουργείων - «Η Βασιλίσσης Όλγας είναι η πιο καθαρή απόδειξη: Λαϊκισμός, Προπαγάνδα, Αναξιοπιστία»

Μπακογιάννης κατά Δούκα: Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει, κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς
6 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα επίθεση στον Χάρη Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας, μετά την ανακοίνωση τριών υπουργείων κατά του Δήμου Αθηναίων εξαπέλυσε ο Κώστας Μπακογιάννης, που δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο κατηγορεί τον διάδοχό του για «κωλοτούμπες», παραθέτοντας και παλαιότερες δηλώσεις του.

«Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Ένα κόσμημα για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς», αναφέρει ο κ. Μπακογιάννης σε ανάρτησή του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο κ. Μπακογιάννης εγκαλεί τον κ. Δούκα για παλαιότερες δηλώσεις του όσον αφορά στη Βασιλίσσης Όλγας, σχετικά με τα αυτοκίνητα, την ύπαρξη αρχαίων και τις λωρίδες ήπιας κυκλοφορίας. «Η Βασιλίσσης Όλγας είναι η πιο καθαρή απόδειξη: Λαϊκισμός, προπαγάνδα, αναξιοπιστία», καταλήγει στο βίντεο.

Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Ένα κόσμημα για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς.

Posted by Κώστας Μπακογιάννης - Kostas Bakoyannis on Friday, August 29, 2025



Ειδήσεις σήμερα:

«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche

Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε

Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης