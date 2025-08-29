Μπακογιάννης κατά Δούκα: Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει, κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς
Νέα επίθεση του πρώην δημάρχου στον Χάρη Δούκα μετά και την ανακοίνωση τριών υπουργείων - «Η Βασιλίσσης Όλγας είναι η πιο καθαρή απόδειξη: Λαϊκισμός, Προπαγάνδα, Αναξιοπιστία»
Νέα επίθεση στον Χάρη Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας, μετά την ανακοίνωση τριών υπουργείων κατά του Δήμου Αθηναίων εξαπέλυσε ο Κώστας Μπακογιάννης, που δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο κατηγορεί τον διάδοχό του για «κωλοτούμπες», παραθέτοντας και παλαιότερες δηλώσεις του.
«Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Ένα κόσμημα για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς», αναφέρει ο κ. Μπακογιάννης σε ανάρτησή του.
Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο κ. Μπακογιάννης εγκαλεί τον κ. Δούκα για παλαιότερες δηλώσεις του όσον αφορά στη Βασιλίσσης Όλγας, σχετικά με τα αυτοκίνητα, την ύπαρξη αρχαίων και τις λωρίδες ήπιας κυκλοφορίας. «Η Βασιλίσσης Όλγας είναι η πιο καθαρή απόδειξη: Λαϊκισμός, προπαγάνδα, αναξιοπιστία», καταλήγει στο βίντεο.
Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Ένα κόσμημα για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς.Posted by Κώστας Μπακογιάννης - Kostas Bakoyannis on Friday, August 29, 2025
