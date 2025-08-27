Κυρανάκης: Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ, τι θα γίνει με τους οδηγούς, τι αλλάζει στους δρόμους
Μετά από επτά δεκαετίες στους δρόμους της πρωτεύουσας, τα τρόλεϊ της Αθήνας ετοιμάζονται να περάσουν στην ιστορία. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης 27 Αυγούστου, εξήγησε το σκεπτικό της απόφασης για την απόσυρση του εμβληματικού μέσου μαζικής μεταφοράς, το οποίο υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα της πόλης.
«Όσο περνάνε τα χρόνια και εξελίσσεται η τεχνολογία έχουμε ηλεκτρικά λεωφορεία. Η τεχνολογία που έδινε τη δυνατότητα σε οχήματα να κινούνται μέσω καλωδίων δεν είναι πια τόσο αναγκαία όσο ήταν παλαιότερα», τόνισε.
Η σταδιακή κατάργηση θα περιλαμβάνει: Αποξήλωση των καλωδίων από τον ουρανό του κέντρου Αθήνας και Πειραιά, απόσυρση παλαιότερων οχημάτων, που έχουν υψηλό κόστος συντήρησης και Διατήρηση περίπου 100 πιο σύγχρονων τρόλεϊ, τα οποία θα συνεχίσουν να εκτελούν δρομολόγια για μεταβατικό διάστημα.
Ο υπουργός σημείωσε ότι το κόστος λειτουργίας των τρόλεϊ είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με αυτό των λεωφορείων: «Αντί για δύο τρόλεϊ μπορούμε να αγοράσουμε τρία λεωφορεία και να αυξήσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τα τρόλεϊ, που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τη δεκαετία του ’50, υπήρξαν για δεκαετίες ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μέσα μετακίνησης στην πόλη.
Γιατί αποσύρονται τα τρόλεϊΣύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, η εξέλιξη της τεχνολογίας καθιστά τα τρόλεϊ λιγότερο αναγκαία απ’ ό,τι στο παρελθόν.
Τι θα γίνει με τους οδηγούςΙδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της απασχόλησης των οδηγών. Ο κ. Κυρανάκης διαβεβαίωσε ότι κανείς δεν πρόκειται να χάσει τη δουλειά του. Όπως είπε: «Οι οδηγοί θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ. Όσοι σήμερα υπηρετούν στα τρόλεϊ, θα μεταφερθούν στα λεωφορεία. Δεν έχουν κάτι να ανησυχούν», ξεκαθάρισε.
