Στο δρόμο της επιστροφής συνεχίζει ο Τσίπρας, απάντησε με ανάρτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

- Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό.Ο πρώην πρωθυπουργός με αφορμή την ομιλία του σε εκδήλωση του Economist στις 5 Σεπτεμβρίου – μία ημέρα πριν την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ- επιδιώκει να συνεχίσει το μπρα ντε φερ με τον πρωθυπουργό, παρουσιάζοντας τις απόψεις του για την πορεία της χώρας σε όλα τα κρίσιμα πεδία. Επόμενος βασικός σταθμός του σχεδιασμού του είναι αναμφίβολα η παρουσίαση του βιβλίου του προς το τέλος του χρόνου. Στόχος του να μιλήσει αναλυτικά για την περίοδο 2015-2019, υποστηρίζοντας ότι ήρθε η ώρα «να πει τη δική του αλήθεια».