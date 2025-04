Η Ελλάδα προσφέρει πολυεπίπεδη ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, λέει ο Τάσος Χατζηβασιλείου

«Η Ελλάδα εξελίσσεται σταθερά σε πάροχο πολυεπίπεδης ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και ταυτόχρονα, σε ενεργειακό κόμβο», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών , αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και εξωστρέφεια, Τάσος Χατζηβασιλείου , στο Delphi Economic Forum X, σε πάνελ με θέμα «From Sea to Shining Seas: The Untapped Potential of the 3 Seas Initiative».Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην, υπογραμμίζοντας πως «αποτελεί στρατηγικό εφαλτήριο ενίσχυσης της συνοχής, της διασυνδεσιμότητας και της γεωπολιτικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης – και η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του οράματος».Όπως είπε, με την ένταξη της Ελλάδας ως πλήρους μέλους στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών,προστέθηκαν ως η «τέταρτη θάλασσα», ενισχύοντας τον γεωοικονομικό και στρατηγικό χαρακτήρα του σχήματος.Ακόμα, συμπλήρωσε πως ο στόχος της 3SI να ενισχύσει τις υποδομές ενέργειας, μεταφορών και ψηφιακής συνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών που βρίσκονται ανάμεσα στη Βαλτική, την Αδριατική και τη Μαύρη Θάλασσα είναι σήμερα πιο επίκαιρος από ποτέ.Αναφερόμενος στον ρόλο της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας, ο κ. Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για την ανάδειξη της χώρας σε. Έκανε ειδική μνεία στη στήριξη, από την χώρα μας, στην υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, ως έργου στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Όπως σημείωσε, η εμπορική λειτουργία της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, σε συνδυασμό με τον Διασυνδετήριο Αγωγό Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), μετατρέπουν την Ελλάδα σε βασικό κρίκο του νέου Νότιου-Βόρειου Ενεργειακού Άξονα της Ευρώπης.Ο υφυπουργός υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία του διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEEC), επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει τη στρατηγική δυνατότητα να αποτελέσει την κύρια πύλη εισόδου της Ινδίας προς την Ευρώπη, ενισχύοντας τον διεθνή της ρόλο ως κόμβου μεταφορών και logistics.Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, η Ελλάδα έχει δύο στόχους: πρώτον, να ολοκληρωθούν οι μεταφορικές και ενεργειακές διασυνδέσεις ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη και, δεύτερον, να καλυφθεί το αναπτυξιακό κενό ανάμεσα σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.