Παρέμβαση Βουρλιώτη για την υπόθεση των 12,67 εκατ. ευρώ – Στο στόχαστρο τραπεζικοί λογαριασμοί ένστολων, επιχειρηματιών και εταιρειών – Τα καταλύματα-φαντάσματα και οι αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ για διανυκτερεύσεις που δεν έγιναν ποτέ

33 φυσικών προσώπων και 25 εταιρειών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη μεγάλη απάτη με τις εικονικές



Μόλις δύο ημέρες μετά την αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση των δύο κυκλωμάτων που φέρονται να ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο κατά τουλάχιστον 12,67 εκατ. ευρώ, ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, υπέγραψε διάταξη προσωρινής δέσμευσης, βάζοντας στο στόχαστρο τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και τραπεζικές θυρίδες των ελεγχόμενων προσώπων. Η 13σέλιδη διάταξη, την οποία φέρνει στο φως το protothema.gr, εκδόθηκε έπειτα από τη διαβίβαση των στοιχείων της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στις 24 Νοεμβρίου. Μεταξύ των προσώπων των οποίων δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται τρεις αστυνομικοί και τρία στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ιδιώτες που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία των δύο κυκλωμάτων, συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς και αλλοδαποί που εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών.Τα αδικήματα που μνημονεύονται στη διάταξη αφορούν τη σύσταση συμμορίας, την κατ’ εξακολούθηση απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Οι τραπεζικοί λογαριασμοί με τα εκατομμύρια Όπως έχει αποκαλύψει το protothema.gr, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν δύο τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στα κυκλώματα, με υπόλοιπο άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας, καθώς και δύο ακόμη λογαριασμοί με διαθέσιμα που ξεπερνούσαν τις 200.000 ευρώ έκαστος. Παράλληλα, στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν συνολικά 418.270 ευρώ σε μετρητά, κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών αξίας άνω των 200.000 ευρώ και τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα.



Μόνο στην κατοικία της μητέρας της γυναίκας που φέρεται να διηύθυνε το ένα από τα δύο κυκλώματα εντοπίστηκαν κρυμμένα 328.375 ευρώ σε μετρητά. Πλέον, στο επίκεντρο του οικονομικού ελέγχου βρίσκεται η περιουσία των εμπλεκομένων, η προέλευση των χρημάτων τους και η διαδρομή των ποσών που φέρονται να αποκόμισαν από την παράνομη δραστηριότητα.



Πώς είχε στηθεί η απάτη Τα μέλη των δύο κυκλωμάτων φέρονται να είχαν εντοπίσει ένα σημαντικό κενό στον τρόπο με τον οποίο το Ελληνικό Δημόσιο αποζημιώνει τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς και τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός της έδρας τους για υπηρεσιακούς λόγους. Η αποζημίωση που προβλεπόταν για τη διαμονή τους μπορούσε, ανάλογα με την περιοχή, να ανέλθει στα 80 ή στα 104 ευρώ ανά διανυκτέρευση.







Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τα δύο κυκλώματα προμήθευαν τους ενδιαφερόμενους με παραστατικά για διαμονές που ουδέποτε είχαν πραγματοποιηθεί. Οι ένστολοι προσκόμιζαν στη συνέχεια τις αποδείξεις στις υπηρεσίες τους, εισέπρατταν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις και αποκόμιζαν οικονομικό όφελος από έξοδα στα οποία στην πραγματικότητα δεν είχαν υποβληθεί.



Μάλιστα, οι δύο ομάδες φέρονται να ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για την προσέλκυση περισσότερων πελατών, μειώνοντας κατά περιόδους τις αμοιβές τους για την έκδοση των εικονικών παραστατικών.



Κλείσιμο Οι εταιρείες που μπήκαν στο στόχαστρο του Βουρλιώτη Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κατάλογος των 25 εταιρειών που περιλαμβάνονται στη νέα διάταξη δέσμευσης.



Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επωνυμίες τους παραπέμπουν σε επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ακινήτων, ενοικίασης κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων και παροχής υπηρεσιών διαμονής.Ορισμένες, μάλιστα, είχαν επιλέξει επωνυμίες που παρέπεμπαν ευθέως στη φιλοξενία ένστολου προσωπικού, όπως «Residences for Uniformed Personnel», «Uniform Home» και «Custom Detachment Accommodation».



Η γυναίκα που εμφανίζεται να βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των φυσικών προσώπων είναι διαχειρίστρια έξι εταιρειών, ενώ η μητέρα της εμφανίζεται ως διαχειρίστρια άλλων τριών.



Στη διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη επιχειρήσεις με έδρες στην Ηλιούπολη, στο κέντρο της Αθήνας, στη Μυτιλήνη, στην Κρήτη και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.



Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείωνπου περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη μεγάλη απάτη με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων προχώρησε σήμερα η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος.Μόλις δύο ημέρες μετά την αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση των δύο κυκλωμάτων που φέρονται να ζημίωσαν τοκατά τουλάχιστον, ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, υπέγραψε διάταξη προσωρινής δέσμευσης, βάζοντας στο στόχαστρο τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και τραπεζικές θυρίδες των ελεγχόμενων προσώπων. Η 13σέλιδη διάταξη, την οποία φέρνει στο φως το protothema.gr, εκδόθηκε έπειτα από τη διαβίβαση των στοιχείων της έρευνας της, στις 24 Νοεμβρίου. Μεταξύ των προσώπων των οποίων δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται τρεις αστυνομικοί και τρία στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ιδιώτες που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία των δύο κυκλωμάτων, συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς και αλλοδαποί που εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών.Τα αδικήματα που μνημονεύονται στη διάταξη αφορούν τη, την κατ’ εξακολούθηση απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Όπως έχει αποκαλύψει το protothema.gr, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν δύο τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στα κυκλώματα, με υπόλοιπο άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας, καθώς και δύο ακόμη λογαριασμοί με διαθέσιμα που ξεπερνούσαν τις. Παράλληλα, στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν συνολικά 418.270 ευρώ σε μετρητά, κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών αξίας άνω των 200.000 ευρώ και τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα.Μόνο στην κατοικία της μητέρας της γυναίκας που φέρεται να διηύθυνε το ένα από τα δύο κυκλώματα εντοπίστηκαν κρυμμένα 328.375 ευρώ σε μετρητά. Πλέον, στο επίκεντρο του οικονομικού ελέγχου βρίσκεται η, η προέλευση των χρημάτων τους και η διαδρομή των ποσών που φέρονται να αποκόμισαν από την παράνομη δραστηριότητα.Τα μέλη των δύο κυκλωμάτων φέρονται να είχαν εντοπίσει ένα σημαντικό κενό στον τρόπο με τον οποίο το Ελληνικό Δημόσιο αποζημιώνει τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς και τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός της έδρας τους για υπηρεσιακούς λόγους.Για έναν ένστολο που μετακινούνταν για διάστημα ενός μήνα, αυτό μεταφραζόταν σε ποσά της τάξης των 2.400 έως 3.120 ευρώ.Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τα δύο κυκλώματα προμήθευαν τους ενδιαφερόμενους με παραστατικά για διαμονές που ουδέποτε είχαν πραγματοποιηθεί. Οι ένστολοι προσκόμιζαν στη συνέχεια τις αποδείξεις στις υπηρεσίες τους, εισέπρατταν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις και αποκόμιζαν οικονομικό όφελος από έξοδα στα οποία στην πραγματικότητα δεν είχαν υποβληθεί.Μάλιστα, οι δύο ομάδες φέρονται να ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για την, μειώνοντας κατά περιόδους τις αμοιβές τους για την έκδοση των εικονικών παραστατικών.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κατάλογος τωνΣτις περισσότερες περιπτώσεις, οιτους παραπέμπουν σε, ενοικίασης κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων και παροχής υπηρεσιών διαμονής.Ορισμένες, μάλιστα, είχαν επιλέξει επωνυμίες που παρέπεμπαν ευθέως στη φιλοξενία ένστολου προσωπικού, όπως «Residences for Uniformed Personnel», «Uniform Home» και «Custom Detachment Accommodation».Η γυναίκα που εμφανίζεται να βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των φυσικών προσώπων είναι διαχειρίστρια έξι εταιρειών, ενώ η μητέρα της εμφανίζεται ως διαχειρίστρια άλλων τριών.Στη διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη επιχειρήσεις με έδρες στην, στο κέντρο της, στη, στηνκαι στο

Αξιοσημείωτο είναι ότι διαφορετικές εταιρείες εμφανίζονται να έχουν κοινές έδρες, αλλά και κοινούς διαχειριστές.



Τα 173 ακίνητα και οι 23 ένστολοι σε 44 τετραγωνικά Η εικόνα που σχημάτισαν οι αστυνομικοί κατά τη διασταύρωση των μισθώσεων με τα παραστατικά διαμονής είναι αποκαλυπτική.



Μέσω των επιχειρήσεων του πρώτου κυκλώματος είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί περισσότερες από 173 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας.Ορισμένες από αυτές δεν είχαν ούτε ρεύμα ούτε νερό. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίζονταν στα παραστατικά ως χώροι φιλοξενίας δημοσίων υπαλλήλων.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός ακινήτου μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο, με βάση τις αποδείξεις που είχαν εκδοθεί, εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα 23 άτομα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες είχε πράγματι πραγματοποιηθεί διαμονή, αλλά τα ποσά που αναγράφονταν στα παραστατικά ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα χρήματα που είχαν καταβληθεί.



Οι 20χρονοι διαχειριστές και οι «αχυράνθρωποι» Στον κατάλογο των προσώπων των οποίων δεσμεύεται η περιουσία περιλαμβάνονται και νεαροί αλλοδαποί από τη Ρουμανία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία.Ένας 20χρονος Ρουμάνος εμφανίζεται ως διαχειριστής τριών διαφορετικών επιχειρήσεων, ενώ μία επίσης 20χρονη Πολωνή εμφανίζεται ως διαχειρίστρια δύο εταιρειών.



Η παρουσία τους στη διάταξη συνδέεται με ένα ακόμη σκέλος της αστυνομικής έρευνας, το οποίο αφορά εταιρείες που φέρονται να είχαν συσταθεί στο όνομα προσώπων τα οποία χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σε μία από τις εταιρείες που ερευνήθηκαν ο φερόμενος ως διαχειριστής είχε πεθάνει πριν ακόμη από τη σύστασή της.



Περισσότεροι από 1.300 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν δημοσιοποιηθεί, η υπόθεση αφορά 1.309 ένστολους και άλλους δημόσιους υπαλλήλους, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12,67 εκατ. ευρώ.



Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων βρίσκονται στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, αλλά και εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.



Σε βάρος των φερόμενων μελών των κυκλωμάτων έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για κακουργηματικές πράξεις, ενώ για τους υπαλλήλους που κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν τις εικονικές αποδείξεις η κατηγορία αφορά απάτη σε βαθμό πλημμελήματος.



Τι δεσμεύει η Αρχή Με τη διάταξη του Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται προσωρινά τραπεζικοί λογαριασμοί, τίτλοι, επενδυτικά στοιχεία και χρηματοπιστωτικά προϊόντα των 33 φυσικών προσώπων και των 25 εταιρειών.



Παράλληλα, απαγορεύεται το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων στις οποίες τα συγκεκριμένα πρόσωπα εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ως μισθωτές, συνδικαιούχοι ή πληρεξούσιοι.



Από τη δέσμευση εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς, συντάξεις ή ανάλογα εισοδήματα.



Η διάταξη δεν προσδιορίζει το συνολικό ύψος των χρημάτων που βρίσκονται στους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.



Η διάρκεια της προσωρινής δέσμευσης ορίζεται σε 15 εργάσιμες ημέρες, ενώ η ποινική και οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.