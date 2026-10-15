Νικολέττα Καρρά: Το μήνυμα για τα γενέθλιά της και οι φωτογραφίες από το πάρτι της
Νικολέττα Καρρά: Το μήνυμα για τα γενέθλιά της και οι φωτογραφίες από το πάρτι της
Είμαι ευγνώμων γιατί υπάρχουν ευτυχώς πάντα και σταθερές, έγραψε η ηθοποιός στο Instagram, κάνοντας έναν απολογισμό
Έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε έκανε η Νικολέττα Καρρά, με αφορμή τη γενέθλιά της. Η ηθοποιός δημοσίευσε στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Instagram, φωτογραφίες από το πάρτι, ενώ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους και μερικές σκέψεις της.
Ποζάροντας χαμογελαστή μπροστά στην τούρτα γενεθλίων της, δήλωσε ευγνώμων για τις εμπειρίες που αποκτά μεγαλώνοντας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της υγείας και των λίγων, αλλά σταθερών ανθρώπων στη ζωή της.
Όπως έγραψε η Νικολέττα Καρρά στην ανάρτησή της: «Ένας χρόνος μεγαλύτερη... Ένας χρόνος ωριμότερη... καλύτερη! Πόσα μπορούν να γίνουν σε ένα, χρόνο! Επιτυχίες, αποτυχίες, χαρές και απογοητεύσεις, καταστάσεις και άνθρωποι που αλλάζουν γύρω μας, με ρυθμούς ραγδαίους και όλα συμβαίνουν ασταμάτητα δεν προλαβαίνουμε να τα μεταβολίσουμε, αλλάζουν άραγε; Ή εμείς έχουμε αυταπάτες εξαρχής; Όπως και να χει, είμαι ευγνώμων που μεγαλώνω και αποκτάω εμπειρίες. Είμαι ευγνώμων γιατί υπάρχουν ευτυχώς πάντα και σταθερές. Να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά, ευχαριστώ όλους τόσο πολύ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ και τους δικούς μου ανθρώπους, είναι ελάχιστοι αλλά είναι η δική μου σταθερά...».
Δείτε την ανάρτησή της
Ποζάροντας χαμογελαστή μπροστά στην τούρτα γενεθλίων της, δήλωσε ευγνώμων για τις εμπειρίες που αποκτά μεγαλώνοντας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της υγείας και των λίγων, αλλά σταθερών ανθρώπων στη ζωή της.
Όπως έγραψε η Νικολέττα Καρρά στην ανάρτησή της: «Ένας χρόνος μεγαλύτερη... Ένας χρόνος ωριμότερη... καλύτερη! Πόσα μπορούν να γίνουν σε ένα, χρόνο! Επιτυχίες, αποτυχίες, χαρές και απογοητεύσεις, καταστάσεις και άνθρωποι που αλλάζουν γύρω μας, με ρυθμούς ραγδαίους και όλα συμβαίνουν ασταμάτητα δεν προλαβαίνουμε να τα μεταβολίσουμε, αλλάζουν άραγε; Ή εμείς έχουμε αυταπάτες εξαρχής; Όπως και να χει, είμαι ευγνώμων που μεγαλώνω και αποκτάω εμπειρίες. Είμαι ευγνώμων γιατί υπάρχουν ευτυχώς πάντα και σταθερές. Να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά, ευχαριστώ όλους τόσο πολύ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ και τους δικούς μου ανθρώπους, είναι ελάχιστοι αλλά είναι η δική μου σταθερά...».
Δείτε την ανάρτησή της
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