Η δυνατότητα της Τράπεζας Πειραιώς να συνδυάσει την οργανική ανάπτυξη με υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα κεφαλαιακά περιθώρια για νέες επιχειρηματικές κινήσεις, βρίσκεται στο επίκεντρο της θετικής επενδυτικής προσέγγισης της UBS για την ελληνική τράπεζα.



Ο ελβετικός επενδυτικός οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 12,50 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 34,2% έναντι της τιμής αναφοράς των 9,31 ευρώ. Η συνολική προσδοκώμενη απόδοση, συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος, διαμορφώνεται στο 41,1%.



Η UBS θεωρεί ότι οι επιδόσεις της Πειραιώς κινούνται υψηλότερα από τις παραδοχές του επιχειρηματικού της σχεδίου, ενώ η ταχύτερη εξυγίανση του ισολογισμού και η καλύτερη των προσδοκιών πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής ενισχύουν τις προοπτικές της επόμενης τριετίας.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr