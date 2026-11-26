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Διετή παράταση της προθεσμίας για διορθώσεις στις κτηματολογικές εγγραφές ζητάει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας
Διετή παράταση της προθεσμίας για διορθώσεις στις κτηματολογικές εγγραφές ζητάει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας
Το αίτημα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε 31 περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας και της Αρκαδίας, που είναι ακόμη υπό καθεστώς κτηματογράφησης
Θετική είναι, σύμφωνα με όλες τις έως τώρα ενδείξεις, η ανταπόκριση υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμεντζόπουλου, στο αίτημα του προέδρου Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, για διετή παράταση (έως 31.12.2028) της προθεσμίας αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, δηλαδή διορθώσεων των κτηματολογικών εγγραφών, για τις περιπτώσεις εκείνες των οποίων η προθεσμία λήγει 31-12-2026.
Η αναγκαιότητα παράταση του χρόνου αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε 31 περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας και της Αρκαδίας, που είναι ακόμη υπό καθεστώς κτηματογράφησης και δεν είχε εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης.
Το αίτημα του δικηγορικού κόσμου για παράταση της προθεσμίας, αποσκοπεί «στην προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πολιτών, οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατόν να τηρήσουν την μέχρι σήμερα ισχύουσα προθεσμία».
Η επιστολή προς τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δερμεντζόπουλο, έχει ως εξής:
«Όπως είναι γνωστό, ως προς την αποκλειστική προθεσμία αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (άρθρο 6§2 Ν. 2664/1998), οι οποίες προσβάλλονται με αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ενώπιον του αρμοδίου καθύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, ισχύουν τα εξής:
1). Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006, η προθεσμία του άρθρου 6§2α, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι την 30-11-2018, λήγει μετά από την πάροδο ενός (1) έτους από τη δημοσίευση Πράξης του Δ.Σ. του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την οποία διαπιστώθηκε η εφαρμογή του συστήματος του Κτηματολογίου, σε αντικατάσταση του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών στο σύνολο της Επικράτειας της χώρας.
Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, εξ όσων γνωρίζουμε, τέτοια απόφαση, οπότε για τις περιοχές αυτές δεν τίθεται θέμα λήξεως της προθεσμίας διορθώσεως των κτηματολογικών εγγραφών εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος.
2). Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4623/2019 εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχε εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η προθεσμία του άρθρου 6§2α λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται 8 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου. Στην περίπτωση αυτή, υπάγονται 31 περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας και της Αρκαδίας, η καταληκτική προθεσμία των οποίων επέρχεται την 31-12-2026.
Κατόπιν αυτών και σε συνέχεια προηγούμενων αιτημάτων μας, παρακαλούμε για την παράταση της άνω προθεσμίας για 2 έτη, ήτοι μέχρι την 31-12-2028, προς προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πολιτών, οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατόν να τηρήσουν την μέχρι σήμερα ισχύουσα προθεσμία».
Η αναγκαιότητα παράταση του χρόνου αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε 31 περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας και της Αρκαδίας, που είναι ακόμη υπό καθεστώς κτηματογράφησης και δεν είχε εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης.
Το αίτημα του δικηγορικού κόσμου για παράταση της προθεσμίας, αποσκοπεί «στην προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πολιτών, οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατόν να τηρήσουν την μέχρι σήμερα ισχύουσα προθεσμία».
Η επιστολή προς τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δερμεντζόπουλο, έχει ως εξής:
«Όπως είναι γνωστό, ως προς την αποκλειστική προθεσμία αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (άρθρο 6§2 Ν. 2664/1998), οι οποίες προσβάλλονται με αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ενώπιον του αρμοδίου καθύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, ισχύουν τα εξής:
1). Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006, η προθεσμία του άρθρου 6§2α, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι την 30-11-2018, λήγει μετά από την πάροδο ενός (1) έτους από τη δημοσίευση Πράξης του Δ.Σ. του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την οποία διαπιστώθηκε η εφαρμογή του συστήματος του Κτηματολογίου, σε αντικατάσταση του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών στο σύνολο της Επικράτειας της χώρας.
Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, εξ όσων γνωρίζουμε, τέτοια απόφαση, οπότε για τις περιοχές αυτές δεν τίθεται θέμα λήξεως της προθεσμίας διορθώσεως των κτηματολογικών εγγραφών εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος.
2). Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4623/2019 εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχε εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η προθεσμία του άρθρου 6§2α λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται 8 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου. Στην περίπτωση αυτή, υπάγονται 31 περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας και της Αρκαδίας, η καταληκτική προθεσμία των οποίων επέρχεται την 31-12-2026.
Κατόπιν αυτών και σε συνέχεια προηγούμενων αιτημάτων μας, παρακαλούμε για την παράταση της άνω προθεσμίας για 2 έτη, ήτοι μέχρι την 31-12-2028, προς προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πολιτών, οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατόν να τηρήσουν την μέχρι σήμερα ισχύουσα προθεσμία».
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