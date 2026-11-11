Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ετοιμάζεται να αποκαλύψει ένα «μυστικό πρότζεκτ» που ονειρεύεται εδώ και 20 χρόνια
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ετοιμάζεται να αποκαλύψει ένα «μυστικό πρότζεκτ» που ονειρεύεται εδώ και 20 χρόνια
Η 44χρονη τραγουδίστρια εργάζεται εδώ και έναν χρόνο πάνω σε ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα, το οποίο δεν σχετίζεται με τη μουσική της καριέρα
Ένα νέο, προσωπικό εγχείρημα, το οποίο ονειρεύεται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της
Η 44χρονη ποπ σταρ προετοιμάζει διακριτικά την παρουσίαση ενός νέου εγχειρήματος, το οποίο αποτελεί μακροχρόνιο όνειρό της. Πληροφορίες που επικαλείται το Page Six αναφέρουν ότι «τον τελευταίο χρόνο εργάζεται πάνω σε ένα άκρως απόρρητο πρότζεκτ». Όπως πρόσθεσε άτομο που γνωρίζει την τραγουδίστρια, πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα προσωπικό, το οποίο τόσο η ίδια όσο και οι θαυμαστές της περίμεναν εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. «Έρχεται πολύ σύντομα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η πρόσφατη επίσκεψή της στη Νέα Υόρκη δεν είχε ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά συνδεόταν με επαγγελματικές συναντήσεις για το πρότζεκτ. «Δεν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για διασκέδαση. Ήταν εκεί για δουλειά» σχολίασε η ίδια πηγή, συμπληρώνοντας ότι η Σπίαρς εργάζεται εντατικά για την προετοιμασία της ανακοίνωσης. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το νέο εγχείρημα σε αφορά ένα καταναλωτικό προϊόν στον χώρο του lifestyle και δεν σχετίζεται με τη μουσική της δραστηριότητα.
Η Σπίαρς ενδέχεται να ταξιδέψει ξανά το προσεχές διάστημα για επιπλέον συναντήσεις, καθώς πλησιάζει η στιγμή της αποκάλυψης.
Η είδηση δίνει, παράλληλα, μια διαφορετική διάσταση στην πρόσφατη παρουσία της στη Νέα Υόρκη. Τον περασμένο μήνα, η τραγουδίστρια εθεάθη να γευματίζει σε εστιατόριο στο Μανχάταν, προσπαθώντας να αποφύγει τα βλέμματα, καλύπτοντας μέρος του προσώπου της με ένα φουλάρι. Αποχώρησε συνοδευόμενη από την ομάδα ασφαλείας της, ενώ οι σωματοφύλακές της εθεάθησαν αργότερα να κρατούν μια χάρτινη σακούλα με φαγητό.
Η νέα επιχειρηματική κίνηση έρχεται να προστεθεί στις δραστηριότητες της Σπίαρς εκτός μουσικής. Το 2004 κυκλοφόρησε το πρώτο της άρωμα, Curious, ενώ έναν χρόνο αργότερα ακολούθησε το Fantasy, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια, η συλλογή της διευρύνθηκε σημαντικά, με δεκάδες αρώματα να κυκλοφορούν στην αγορά.
Οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες δεν περιορίστηκαν, ωστόσο, στον χώρο της ομορφιάς. Το 2014 λάνσαρε τη δική της συλλογή εσωρούχων και νυχτικών, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της «The Woman in Me». Το βιβλίο γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, πουλώντας 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2024, οι πωλήσεις του στην αμερικανική αγορά είχαν ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα.
Η 44χρονη ποπ σταρ προετοιμάζει διακριτικά την παρουσίαση ενός νέου εγχειρήματος, το οποίο αποτελεί μακροχρόνιο όνειρό της. Πληροφορίες που επικαλείται το Page Six αναφέρουν ότι «τον τελευταίο χρόνο εργάζεται πάνω σε ένα άκρως απόρρητο πρότζεκτ». Όπως πρόσθεσε άτομο που γνωρίζει την τραγουδίστρια, πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα προσωπικό, το οποίο τόσο η ίδια όσο και οι θαυμαστές της περίμεναν εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. «Έρχεται πολύ σύντομα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η πρόσφατη επίσκεψή της στη Νέα Υόρκη δεν είχε ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά συνδεόταν με επαγγελματικές συναντήσεις για το πρότζεκτ. «Δεν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για διασκέδαση. Ήταν εκεί για δουλειά» σχολίασε η ίδια πηγή, συμπληρώνοντας ότι η Σπίαρς εργάζεται εντατικά για την προετοιμασία της ανακοίνωσης. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το νέο εγχείρημα σε αφορά ένα καταναλωτικό προϊόν στον χώρο του lifestyle και δεν σχετίζεται με τη μουσική της δραστηριότητα.
Britney Spears set to unveil ‘top secret project’ she’s been dreaming of for 20 years — and it’s coming soon https://t.co/aaSIbsHl7D pic.twitter.com/0PW4dfHc66— New York Post (@nypost) November 10, 2026
Η είδηση δίνει, παράλληλα, μια διαφορετική διάσταση στην πρόσφατη παρουσία της στη Νέα Υόρκη. Τον περασμένο μήνα, η τραγουδίστρια εθεάθη να γευματίζει σε εστιατόριο στο Μανχάταν, προσπαθώντας να αποφύγει τα βλέμματα, καλύπτοντας μέρος του προσώπου της με ένα φουλάρι. Αποχώρησε συνοδευόμενη από την ομάδα ασφαλείας της, ενώ οι σωματοφύλακές της εθεάθησαν αργότερα να κρατούν μια χάρτινη σακούλα με φαγητό.
Η νέα επιχειρηματική κίνηση έρχεται να προστεθεί στις δραστηριότητες της Σπίαρς εκτός μουσικής. Το 2004 κυκλοφόρησε το πρώτο της άρωμα, Curious, ενώ έναν χρόνο αργότερα ακολούθησε το Fantasy, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια, η συλλογή της διευρύνθηκε σημαντικά, με δεκάδες αρώματα να κυκλοφορούν στην αγορά.
Οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες δεν περιορίστηκαν, ωστόσο, στον χώρο της ομορφιάς. Το 2014 λάνσαρε τη δική της συλλογή εσωρούχων και νυχτικών, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της «The Woman in Me». Το βιβλίο γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, πουλώντας 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2024, οι πωλήσεις του στην αμερικανική αγορά είχαν ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα.
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