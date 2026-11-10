Η κόρη του Μπρους Γουίλις ανέβασε φωτογραφία του ηθοποιού από το 2023, την κρατούσε στην αγκαλιά του
Η κόρη του Μπρους Γουίλις ανέβασε φωτογραφία του ηθοποιού από το 2023, την κρατούσε στην αγκαλιά του
«Τραβηγμένη με μια κάμερα που μου αγόρασε η μαμά μου το 2015, από τον άντρα που παντρεύτηκα το 2026», έγραψε η Ταλούλα Γουίλις
Μια τρυφερή και ξεχωριστή για εκείνη φωτογραφία με τον πατέρα της, Μπρους Γουίλις, μοιράστηκε η Ταλούλα Γουίλις.
Η 32χρονη, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο ηθοποιός κάθεται σε πολυθρόνα και έχει πέρασει τα χέρια του πάνω στα δικά της, ενώ εκείνη κάθεται στο πάτωμα μπροστά του. Όπως αποκάλυψε, η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2023 από τον σύζυγό της, μουσικό Τζάστιν Άσι.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Ταλούλα Γουίλις έγραψε: «Μια ξεχωριστή φωτογραφία του 2023, τραβηγμένη με μια κάμερα που μου αγόρασε η μαμά μου το 2015, από τον άντρα που παντρεύτηκα το 2026».
Δείτε τη φωτογραφία
Η ανάρτηση πραγματοποιήθηκε αφότου κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του 71χρονου ηθοποιού. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Daily Mail, ο Μπρους Γουίλις, ο οποίος πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, «έχει παρουσιάσει μεγάλη επιδείνωση» και «ζει στον δικό του κόσμο», χωρίς να έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασής του.
«Ξέρει ότι η ζωή του είναι διαφορετική, αλλά δεν πιστεύει ότι είναι τόσο διαφορετική. Δεν μιλά γι' αυτό ούτε παραπονιέται ιδιαίτερα. Αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν έχει πλήρη επίγνωση», υποστήριξε η ίδια πηγή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αλλαγές έχουν παρουσιαστεί και όσον αφορά στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά του ηθοποιού, καθώς πλέον είναι πολύ πιο ήρεμος και «χαλαρός» σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. «Μερικές φορές μοιάζει με μωρό που κοιτάζει ένα αντικείμενο με περιέργεια, απλώς παρατηρώντας το. Αλλά αν τον κοιτάξεις, μοιάζει με έναν υγιή μεσήλικα άνδρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.
Η 32χρονη, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο ηθοποιός κάθεται σε πολυθρόνα και έχει πέρασει τα χέρια του πάνω στα δικά της, ενώ εκείνη κάθεται στο πάτωμα μπροστά του. Όπως αποκάλυψε, η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2023 από τον σύζυγό της, μουσικό Τζάστιν Άσι.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Ταλούλα Γουίλις έγραψε: «Μια ξεχωριστή φωτογραφία του 2023, τραβηγμένη με μια κάμερα που μου αγόρασε η μαμά μου το 2015, από τον άντρα που παντρεύτηκα το 2026».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάρτηση πραγματοποιήθηκε αφότου κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του 71χρονου ηθοποιού. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Daily Mail, ο Μπρους Γουίλις, ο οποίος πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, «έχει παρουσιάσει μεγάλη επιδείνωση» και «ζει στον δικό του κόσμο», χωρίς να έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασής του.
«Ξέρει ότι η ζωή του είναι διαφορετική, αλλά δεν πιστεύει ότι είναι τόσο διαφορετική. Δεν μιλά γι' αυτό ούτε παραπονιέται ιδιαίτερα. Αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν έχει πλήρη επίγνωση», υποστήριξε η ίδια πηγή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αλλαγές έχουν παρουσιαστεί και όσον αφορά στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά του ηθοποιού, καθώς πλέον είναι πολύ πιο ήρεμος και «χαλαρός» σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. «Μερικές φορές μοιάζει με μωρό που κοιτάζει ένα αντικείμενο με περιέργεια, απλώς παρατηρώντας το. Αλλά αν τον κοιτάξεις, μοιάζει με έναν υγιή μεσήλικα άνδρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.
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