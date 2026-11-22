Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό χιονοδρομικό κέντρο της νορβηγικής πρωτεύουσαςσηματοδοτώντας την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της σειράς halo. Η νέα αυτή οικογένεια εκδόσεων θα αποκτά κάθε χρόνο διαφορετική σχεδιαστική ταυτότητα, βασισμένη σε μια ξεχωριστή θεματική και σε ειδικά επιλεγμένα χρώματα, υλικά και διακοσμητικά στοιχεία.Για το 2026, η θεματική είναι το «inner glow», με το firefly haven να υιοθετεί μια πιο ήρεμη και εκλεπτυσμένη αισθητική, διαφοροποιούμενο από τις υπόλοιπες εκδόσεις του μοντέλου.Το εξωτερικό του firefly haven ξεχωρίζει χάρη στην αποκλειστική μεταλλική απόχρωση «calm green», η οποία μεταβάλλει οπτικά την έντασή της ανάλογα με τον φωτισμό. Τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα, το λογότυπο και τα κεντρικά καλύμματα των τροχών αποκτούν λεπτομέρειες σε «light green», ενώ το σύνολο συμπληρώνεται από νέες δίχρωμες ζάντες αλουμινίου και μαύρα στοιχεία στο κάτω μέρος του αμαξώματος.







Αντίστοιχη φιλοσοφία ακολουθείται και στην καμπίνα. Η απόχρωση «calm green» κυριαρχεί στο εσωτερικό, ενώ το «dynamic green» χρησιμοποιείται στα μεταλλικά χειριστήρια των θυρών, στο τιμόνι και στο πλαίσιο της οθόνης. Διακριτικές πινελιές «light green» υπάρχουν σε 14 σημεία που έρχονται συχνά σε επαφή με τον οδηγό και τους επιβάτες, όπως οι ζώνες ασφαλείας και οι ραφές των καθισμάτων.Ξεχωριστό στοιχείο αποτελεί και η χρήση του ανακυκλωμένου υφάσματος Urbanite, με τεχνική ύφανσης Mélange και απόχρωση «moss grove». Το υλικό καλύπτει επιφάνειες στα καθίσματα, στα υποβραχιόνια των θυρών και στο ταμπλό, προσθέτοντας διαφορετική υφή στην καμπίνα.Την εικόνα συμπληρώνουν ειδικά ανάγλυφα μοτίβα στα προσκέφαλα και στις επενδύσεις των θυρών, ένα αποκλειστικό έμβλημα της σειράς halo και η ειδικά σχεδιασμένη απεικόνιση «green realm» στην οθόνη. Συνολικά, η έκδοση περιλαμβάνει περίπου 30 σχεδιαστικές λεπτομέρειες που τη διαφοροποιούν από το υπόλοιπο fireflyΗ σειρά halo δεν αποτελεί απλώς μια έκδοση με περισσότερο εξοπλισμό, αλλά μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, με επίκεντρο την αισθητική και την επιλογή υλικών. Κάθε χρόνο θα παρουσιάζεται ένα νέο «halo της χρονιάς», με διαφορετική θεματική και αντίστοιχες παρεμβάσεις στην εμφάνιση και στο εσωτερικό.Σύμφωνα με τον Kris Tomasson, Senior Vice President of Design και Global Brand Officer της Nio, στόχος του haven δεν ήταν η προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων, αλλά η δημιουργία μιας πιο premium αίσθησης μέσα από τον συνδυασμό χρωμάτων, υλικών, υφών και λειτουργικότητας.Το firefly εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Οι παραγγελίες για τη νέα έκδοση haven αναμένεται να ανοίξουν το προσεχές διάστημα, με τις πρώτες παραδόσεις να τοποθετούνται χρονικά μέσα στο 2027.