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Νέα, κορυφαία έκδοση του Nio firefly
Νέα, κορυφαία έκδοση του Nio firefly
To ηλεκτρικό σούπερ μίνι μοντέλο κάθε χρόνο θα έχει διαφορετική σχεδιαστική ταυτότητα, με ξεχωριστή θεματική ενότητα.
Η Nio παρουσίασε το firefly haven, το πρώτο μοντέλο της νέας σχεδιαστικής σειράς halo, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στα αυτοκίνητα πόλης, με έμφαση στα χρώματα, τα υλικά και τις λεπτομέρειες κατασκευής.
Για το 2026, η θεματική είναι το «inner glow», με το firefly haven να υιοθετεί μια πιο ήρεμη και εκλεπτυσμένη αισθητική, διαφοροποιούμενο από τις υπόλοιπες εκδόσεις του μοντέλου.
Το εξωτερικό του firefly haven ξεχωρίζει χάρη στην αποκλειστική μεταλλική απόχρωση «calm green», η οποία μεταβάλλει οπτικά την έντασή της ανάλογα με τον φωτισμό. Τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα, το λογότυπο και τα κεντρικά καλύμματα των τροχών αποκτούν λεπτομέρειες σε «light green», ενώ το σύνολο συμπληρώνεται α πό νέες δίχρωμες ζάντες αλουμινίου και μαύρα στοιχεία στο κάτω μέρος του αμαξώματος.
Αντίστοιχη φιλοσοφία ακολουθείται και στην καμπίνα. Η απόχρωση «calm green» κυριαρχεί στο εσωτερικό, ενώ το «dynamic green» χρησιμοποιείται στα μεταλλικά χειριστήρια των θυρών, στο τιμόνι και στο πλαίσιο της οθόνης. Διακριτικές πινελιές «light green» υπάρχουν σε 14 σημεία που έρχονται συχνά σε επαφή με τον οδηγό και τους επιβάτες, όπως οι ζώνες ασφαλείας και οι ραφές των καθισμάτων.
Ξεχωριστό στοιχείο αποτελεί και η χρήση του ανακυκλωμένου υφάσματος Urbanite, με τεχνική ύφανσης Mélange και απόχρωση «moss grove». Το υλικό καλύπτει επιφάνειες στα καθίσματα, στα υποβραχιόνια των θυρών και στο ταμπλό, προσθέτοντας διαφορετική υφή στην καμπίνα.
Την εικόνα συμπληρώνουν ειδικά ανάγλυφα μοτίβα στα προσκέφαλα και στις επενδύσεις των θυρών, ένα αποκλειστικό έμβλημα της σειράς halo και η ειδικά σχεδιασμένη απεικόνιση «green realm» στην οθόνη. Συνολικά, η έκδοση περιλαμβάνει περίπου 30 σχεδιαστικές λεπτομέρειες που τη διαφοροποιούν από το υπόλοιπο firefly.
Η σειρά halo δεν αποτελεί απλώς μια έκδοση με περισσότερο εξοπλισμό, αλλά μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, με επίκεντρο την αισθητική και την επιλογή υλικών. Κάθε χρόνο θα παρουσιάζεται ένα νέο «halo της χρονιάς», με διαφορετική θεματική και αντίστοιχες παρεμβάσεις στην εμφάνιση και στο εσωτερικό.
Σύμφωνα με τον Kris Tomasson, Senior Vice President of Design και Global Brand Officer της Nio, στόχος του haven δεν ήταν η προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων, αλλά η δημιουργία μιας πιο premium αίσθησης μέσα από τον συνδυασμό χρωμάτων, υλικών, υφών και λειτουργικότητας.
Το firefly εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Οι παραγγελίες για τη νέα έκδοση haven αναμένεται να ανοίξουν το προσεχές διάστημα, με τις πρώτες παραδόσεις να τοποθετούνται χρονικά μέσα στο 2027.
Ξεχωριστό στοιχείο αποτελεί και η χρήση του ανακυκλωμένου υφάσματος Urbanite, με τεχνική ύφανσης Mélange και απόχρωση «moss grove». Το υλικό καλύπτει επιφάνειες στα καθίσματα, στα υποβραχιόνια των θυρών και στο ταμπλό, προσθέτοντας διαφορετική υφή στην καμπίνα.
Την εικόνα συμπληρώνουν ειδικά ανάγλυφα μοτίβα στα προσκέφαλα και στις επενδύσεις των θυρών, ένα αποκλειστικό έμβλημα της σειράς halo και η ειδικά σχεδιασμένη απεικόνιση «green realm» στην οθόνη. Συνολικά, η έκδοση περιλαμβάνει περίπου 30 σχεδιαστικές λεπτομέρειες που τη διαφοροποιούν από το υπόλοιπο firefly.
Η σειρά halo δεν αποτελεί απλώς μια έκδοση με περισσότερο εξοπλισμό, αλλά μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, με επίκεντρο την αισθητική και την επιλογή υλικών. Κάθε χρόνο θα παρουσιάζεται ένα νέο «halo της χρονιάς», με διαφορετική θεματική και αντίστοιχες παρεμβάσεις στην εμφάνιση και στο εσωτερικό.
Σύμφωνα με τον Kris Tomasson, Senior Vice President of Design και Global Brand Officer της Nio, στόχος του haven δεν ήταν η προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων, αλλά η δημιουργία μιας πιο premium αίσθησης μέσα από τον συνδυασμό χρωμάτων, υλικών, υφών και λειτουργικότητας.
Το firefly εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Οι παραγγελίες για τη νέα έκδοση haven αναμένεται να ανοίξουν το προσεχές διάστημα, με τις πρώτες παραδόσεις να τοποθετούνται χρονικά μέσα στο 2027.
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