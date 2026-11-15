Ο Ράσελ Μπραντ μεταφέρθηκε σε φυλακή με γιόγκα, χορωδία και γήπεδα ποδοσφαίρου λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του για βιασμό

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα χαμηλότερης κατηγορίας ασφαλείας, προκαλώντας αντιδράσεις – Συγκρατούμενός του τον κατηγορεί ότι προσποιείται τον πιστό χριστιανό, ενώ φέρεται να σχεδιάζει κρυφή επικοινωνία με τους 10,1 εκατ. ακολούθους του στο X





Από τη διαβόητη Γουάντσγουορθ σε φυλακή με γιόγκα και χορωδία Ο Μπραντ καταδικάστηκε τη Δευτέρα από το δικαστήριο του Σάουθγουορκ, στο Λονδίνο, και αρχικά οδηγήθηκε στη







Οι εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης φυλακής περιλαμβάνουν δύο γυμναστήρια, αθλητικές αίθουσες, γήπεδο ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα και χώρο για μπόουλινγκ εσωτερικού χώρου. Παράλληλα, προσφέρονται δραστηριότητες όπως γιόγκα, συμμετοχή σε χορωδία και μαθήματα οριγκάμι.



Σύμφωνα με τη Sun on Sunday, ο Μπραντ κρατείται σε ατομικό κελί στην πτέρυγα E και δεν έχει έρθει ακόμη σε επαφή με τους υπόλοιπους κρατουμένους.







«Ο Μπραντ έμοιαζε κατατρομοκρατημένος όταν τον οδηγούσαν στο κελί του», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.



Εξετάστηκε η μεταφορά του στη φυλακή «Monster Mansion» Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, οι σωφρονιστικές αρχές είχαν εξετάσει αρχικά το ενδεχόμενο μεταφοράς του Μπραντ στη φυλακή HMP Wakefield, στο Δυτικό Γιορκσάιρ, γνωστή και με το προσωνύμιο «Monster Mansion».



Κλείσιμο



Ωστόσο, η φυλακή φέρεται να κρίθηκε υπερβολικά επικίνδυνη για τον Μπραντ, ο οποίος αντιμετωπίζει και νέες καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα.



Η πρώην διευθύντρια φυλακών Βανέσα Φρέικ εξέφρασε την έκπληξή της για την απόφαση να μεταφερθεί τόσο γρήγορα σε σωφρονιστικό κατάστημα κατηγορίας C.



«Έμεινα άναυδη», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ο ηθοποιός έχει καταδικαστεί σε σημαντική ποινή φυλάκισης, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει και νέες καταδίκες.



Σε φυλακή με εγκαταστάσεις για γιόγκα, μαθήματα χορωδίας, γυμναστήρια και αθλητικές δραστηριότητες μεταφέρθηκε ο Ράσελ Μπραντ, μόλις λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη δέκα ετών και έξι μηνών για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις. Ο 51χρονος Βρετανός ηθοποιός και κωμικός, ο οποίος αρχικά κρατούνταν στη διαβόητη φυλακή Γουάντσγουορθ του Λονδίνου, μεταφέρθηκε την Παρασκευή στο σωφρονιστικό κατάστημα HMP Littlehey, στο Κέιμπριτζσαϊρ, όπου κρατούνται άνδρες καταδικασμένοι για σεξουαλικά αδικήματα. Η απόφαση προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την ταχύτητα της μεταφοράς του σε φυλακή χαμηλότερης κατηγορίας ασφαλείας, ενώ βρετανικά δημοσιεύματα περιγράφουν τις πρώτες ημέρες του πίσω από τα κάγκελα και τις αντιδράσεις συγκρατουμένων του.Ο Μπραντ καταδικάστηκε τη Δευτέρα από το δικαστήριο του Σάουθγουορκ, στο Λονδίνο, και αρχικά οδηγήθηκε στη φυλακή HMP Wandsworth, κατηγορίας B, στη νοτιοδυτική πλευρά της βρετανικής πρωτεύουσας, όπου κρατήθηκε σε απομόνωση.Ωστόσο, μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα μεταφέρθηκε στη φυλακή HMP Littlehey, κοντά στο Χάντινγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, η οποία ανήκει στην κατηγορία C και φιλοξενεί αποκλειστικά άνδρες καταδικασμένους για σεξουαλικά αδικήματα.Οι εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης φυλακής περιλαμβάνουν δύο γυμναστήρια, αθλητικές αίθουσες, γήπεδο ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα και χώρο για μπόουλινγκ εσωτερικού χώρου. Παράλληλα, προσφέρονται δραστηριότητες όπως γιόγκα, συμμετοχή σε χορωδία και μαθήματα οριγκάμι.Σύμφωνα με τη Sun on Sunday, ο Μπραντ κρατείται σε ατομικό κελί στην πτέρυγα E και δεν έχει έρθει ακόμη σε επαφή με τους υπόλοιπους κρατουμένους.Πηγή που επικαλείται η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο 51χρονος ζήτησε επιπλέον κουβέρτες την πρώτη νύχτα της παραμονής του, ενώ έχουν διατεθεί περισσότεροι σωφρονιστικοί υπάλληλοι για την προστασία του.«Ο Μπραντ έμοιαζε κατατρομοκρατημένος όταν τον οδηγούσαν στο κελί του», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, οι σωφρονιστικές αρχές είχαν εξετάσει αρχικά το ενδεχόμενο μεταφοράς του Μπραντ στη φυλακή HMP Wakefield, στο Δυτικό Γιορκσάιρ, γνωστή και με το προσωνύμιο «Monster Mansion».Στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα είχαν δολοφονηθεί από συγκρατουμένους τους την προηγούμενη χρονιά ο τραγουδιστής των Lostprophets, Ίαν Γουότκινς, και ο καταδικασμένος για τη δολοφονία παιδιού Κάιλ Μπέβαν.Ωστόσο, η φυλακή φέρεται να κρίθηκε υπερβολικά επικίνδυνη για τον Μπραντ, ο οποίος αντιμετωπίζει και νέες καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα.Η πρώην διευθύντρια φυλακών Βανέσα Φρέικ εξέφρασε την έκπληξή της για την απόφαση να μεταφερθεί τόσο γρήγορα σε σωφρονιστικό κατάστημα κατηγορίας C.«Έμεινα άναυδη», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ο ηθοποιός έχει καταδικαστεί σε σημαντική ποινή φυλάκισης, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει και νέες καταδίκες.

Όπως εξήγησε, η δημόσια αναγνωρισιμότητα του Μπραντ, η φύση των εγκλημάτων του και ο κίνδυνος να δεχθεί επιθέσεις από άλλους κρατουμένους θα έχουν ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της επικινδυνότητας.



«Ωστόσο, με εκπλήσσει το γεγονός ότι τον υποβάθμισαν ήδη στην κατηγορία C. Θα θεωρούσα καταλληλότερη την κατηγορία B», πρόσθεσε.



Ο πρώην ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Μικ Νέβιλ, εκτίμησε ότι οι σωφρονιστικές αρχές πιθανότατα έκριναν πως η μεταφορά του στη Wakefield θα δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλειά του και θα απαιτούσε σημαντικούς πρόσθετους πόρους για την προστασία του.



Συγκρατούμενός του τον κατηγορεί ότι προσποιείται τον πιστό χριστιανό Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Mail on Sunday, ένας χριστιανός κρατούμενος που είχε αναλάβει να βοηθήσει τον Μπραντ να προσαρμοστεί στις συνθήκες της φυλακής αμφισβητεί την ειλικρίνεια της θρησκευτικής του πίστης.



Ο συγκεκριμένος κρατούμενος συμμετέχει σε πρόγραμμα υποστήριξης νεοεισερχόμενων φυλακισμένων στη Γουάντσγουορθ και είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις προσευχής με τον Μπραντ πριν και μετά την καταδίκη του.



Αρχικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 51χρονος ηθοποιός επιδίωξε να βρίσκεται κοντά του, συμμετέχοντας στις προσευχές. Ωστόσο, ο συγκρατούμενός του άρχισε σύντομα να αμφιβάλλει για τα πραγματικά κίνητρά του.



Κατά την άποψή του, ο Μπραντ, ο οποίος στο παρελθόν είχε δηλώσει άθεος και είχε ασχοληθεί με τον βουδισμό, χρησιμοποιεί πλέον τον χριστιανισμό για να καλύψει τα εγκλήματά του και να εξασφαλίσει υποστήριξη ενόψει ενδεχόμενης έφεσης.



«Είναι προσβολή για τη θρησκεία μας και είναι τρομερό που χρησιμοποίησε τον Χριστό για να καλύψει τις αμαρτίες του», φέρεται να είπε ο κρατούμενος σε φίλους του.



Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο Μπραντ εμφανίζεται αμετανόητος και προσπαθεί να κηρύττει τη θρησκευτική του πίστη σε όποιον είναι διατεθειμένος να τον ακούσει.



Ο συγκρατούμενός του υποστηρίζει επίσης ότι ο ηθοποιός επαναλαμβάνει πως έχει πέσει θύμα σκευωρίας από το κατεστημένο και ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.



«Ο Μπραντ λέει ανοησίες. Δεν αξίζει καμία συμπάθεια», δήλωσε ο κρατούμενος, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.



Οι ισχυρισμοί αυτοί προέρχονται από μαρτυρία συγκρατουμένου και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.



Το φερόμενο σχέδιο για κρυφά μηνύματα στους 10,1 εκατ. ακολούθους του Παράλληλα, η Mail on Sunday υποστηρίζει ότι ο Μπραντ εξετάζει τρόπους να διατηρήσει την επικοινωνία του με τους εκατομμύρια ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά τους περιορισμούς που ισχύουν για τους κρατουμένους.



Σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας, ο 51χρονος φέρεται να σχεδιάζει να αξιοποιήσει την υπηρεσία «Email a Prisoner», η οποία επιτρέπει στους κρατουμένους να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με συγγενείς και φίλους.



Το φερόμενο σχέδιο προβλέπει την αποστολή μηνυμάτων προς την ομάδα συνεργατών του μέσω άλλων κρατουμένων, ώστε στη συνέχεια να δημοσιεύονται στον λογαριασμό του στο X, όπου διαθέτει περίπου 10,1 εκατομμύρια ακολούθους.



Η άμεση πρόσβαση των κρατουμένων σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης απαγορεύεται από τους κανονισμούς των βρετανικών φυλακών.



Κατά την ίδια πηγή, ο Μπραντ φέρεται να σχεδιάζει να χρησιμοποιεί τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση για συνηθισμένες επικοινωνίες και να πληρώνει άλλον κρατούμενο προκειμένου να αποστέλλει επιπλέον μηνύματα από διαφορετικό λογαριασμό.



«Ελπίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα παραπλανήσει το προσωπικό της φυλακής», υποστήριξε η πηγή.



Δεν υπάρχουν, πάντως, επιβεβαιωμένα στοιχεία ότι το συγκεκριμένο σχέδιο έχει τεθεί σε εφαρμογή ή ότι έχει ήδη παραβιαστεί ο κανονισμός επικοινωνίας των κρατουμένων.



Η καταδίκη και οι νέες καταγγελίες Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Σάουθγουορκ σε κάθειρξη δέκα ετών και έξι μηνών, αφού κρίθηκε ένοχος για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.



Η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς ο 51χρονος αντιμετωπίζει νέες καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση.



Παράλληλα, ο ίδιος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι έχει πέσει θύμα άδικης μεταχείρισης και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που επικαλούνται τα βρετανικά δημοσιεύματα, δηλώνει αποφασισμένος να προσβάλει δικαστικά την καταδίκη του.



Η μεταφορά του σε φυλακή χαμηλότερης κατηγορίας ασφαλείας, λίγες μόλις ημέρες μετά την επιβολή της ποινής του, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ερωτήματα σχετικά με τη μεταχείριση των επώνυμων κρατουμένων και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία τους.