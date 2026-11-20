Εντοπίστηκαν μετά τα νέα μέτρα - Ο πρωθυπουργός Λι Τζε Μιουνγκ ζήτησε συνολική αναμόρφωση του εξεταστικού συστήματος





Πέντε από τους υποψηφίους πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να χρησιμοποιούν έξυπνες συσκευές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή.









South Korea catches 111 students with new measures against exam cheating https://t.co/CGbX1Mipgp — BBC News (World) (@BBCWorld) November 20, 2026





Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός



Στη Νότια Κορέα, οι δημόσιες εξετάσεις «επηρεάζουν σημαντικά την κατανομή ευκαιριών και πόρων», δήλωσε ο Λι, προσθέτοντας ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για αντιγραφή σε τέτοιου είδους εξετάσεις «κλονίζει τη θεμελιώδη τάξη της κοινωνίας μας, υπονομεύοντας τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη».



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Τον περασμένο μήνα, δύο υποψήφιοι συνελήφθησαν να αντιγράφουν χρησιμοποιώντας γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια πανεπιστημιακών εισαγωγικών εξετάσεων. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τέσσερις μαθητές γυμνασίων και λυκείων εντοπίστηκαν φέτος να χρησιμοποιούν γυαλιά AI για να αντιγράψουν.



Οι φόβοι κορυφώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις πιστοποίησης φοροτεχνικών της Νότιας Κορέας παραδέχτηκε ότι αντέγραψε, χρησιμοποιώντας μια μικροσκοπική κάμερα, ένα κινητό τηλέφωνο και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.



Η ομολογία του ήρθε εν μέσω εικασιών σχετικά με την ασυνήθιστα υψηλή βαθμολογία του, καθώς είχε κάνει μόνο ένα λάθος σε σύνολο 160 ερωτήσεων.



Το υπουργείο Παιδείας της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι 111 υποψήφιοι εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους μη εξουσιοδοτημένες έξυπνες συσκευές κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα σημαντικής πανεθνικής εξέτασης, έπειτα από την εφαρμογή επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της αύξησης των περιστατικών αντιγραφής με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI).Πέντε από τους υποψηφίους πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να χρησιμοποιούν έξυπνες συσκευές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή.Περίπου μισό εκατομμύριο μαθητές συμμετείχαν στις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, γνωστές και ως Suneung, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα υπό τη σκιά αρκετών πρόσφατων σκανδάλων αντιγραφής που έχουν προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα, σύμφωνα με το BBC Πριν από τις εξετάσεις Suneung, οι αρχές ανακοίνωσαν μέτρα κατά της αντιγραφής, όπως την αποστολή έκτακτων ειδοποιήσεων σε κάθε κινητό τηλέφωνο της χώρας, με σκοπό τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων συσκευών στις αίθουσες των εξετάσεων.Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Λι Τζε Μιουνγκ ζήτησε συνολική αναμόρφωση του εξεταστικού συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αντιγραφή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.Στη Νότια Κορέα, οι δημόσιες εξετάσεις «επηρεάζουν σημαντικά την κατανομή ευκαιριών και πόρων», δήλωσε ο Λι, προσθέτοντας ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για αντιγραφή σε τέτοιου είδους εξετάσεις «κλονίζει τη θεμελιώδη τάξη της κοινωνίας μας, υπονομεύοντας τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη».Οι ανησυχίες σχετικά με την ακαδημαϊκή ανεντιμότητα εντείνονταν τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από αναφορές για υποψηφίους που αντέγραφαν με τη βοήθεια συσκευών τεχνητής νοημοσύνης.Τον περασμένο μήνα, δύο υποψήφιοι συνελήφθησαν να αντιγράφουν χρησιμοποιώντας γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια πανεπιστημιακών εισαγωγικών εξετάσεων. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τέσσερις μαθητές γυμνασίων και λυκείων εντοπίστηκαν φέτος να χρησιμοποιούν γυαλιά AI για να αντιγράψουν.Οι φόβοι κορυφώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις πιστοποίησης φοροτεχνικών της Νότιας Κορέας παραδέχτηκε ότι αντέγραψε, χρησιμοποιώντας μια μικροσκοπική κάμερα, ένα κινητό τηλέφωνο και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.Η ομολογία του ήρθε εν μέσω εικασιών σχετικά με την ασυνήθιστα υψηλή βαθμολογία του, καθώς είχε κάνει μόνο ένα λάθος σε σύνολο 160 ερωτήσεων.

«Χρησιμοποίησα μια μικροκάμερα για να φωτογραφίσω τα θέματα των εξετάσεων και τα έστειλα σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια, έλεγξα τις απαντήσεις μου στο smartphone μου για να αντιγράψω», δήλωσε ο υποψήφιος, ο 34χρονος Χαν Γουόν-σεόκ, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.



Η ομολογία του, λίγες ημέρες πριν από τις εξετάσεις Suneung, ώθησε τις αρχές να θεσπίσουν μέτρα της τελευταίας στιγμής για την αποτροπή της αντιγραφής στις εθνικές εξετάσεις.



Τα μέτρα περιλάμβαναν την αποστολή έκτακτων ειδοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα την ημέρα των εξετάσεων.



Την Πέμπτη, εστάλησαν τρεις ειδοποιήσεις μεταξύ 08:00 και 15:00, προκαλώντας την ταυτόχρονη ηχητική ενεργοποίηση των τηλεφώνων σε ολόκληρη τη χώρα -ακόμη και όταν ήταν σε αθόρυβη λειτουργία, αλλά και όταν ανήκαν σε τουρίστες που χρησιμοποιούσαν περιαγωγή δεδομένων.



Τα τηλέφωνα δεν εξέπεμπαν ήχο εάν ήταν απενεργοποιημένα ή βρίσκονταν σε λειτουργία πτήσης. Ήταν η πρώτη φορά που η Νότια Κορέα χρησιμοποίησε το εθνικό σύστημα ειδοποιήσεων για φυσικές καταστροφές με σκοπό τον εντοπισμό όσων αντιγράφουν στις εξετάσεις.



Οι υποψήφιοι έπρεπε επίσης να καλύψουν τα κουμπιά στα πουκάμισα και τα σακάκια τους, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κρύβουν κάμερες, ενώ οι αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους στα γυαλιά οράσεως.



Όλα αυτά προκάλεσαν ανησυχία ακόμη και στους υποψηφίους που δεν είχαν πρόθεση να αντιγράψουν.



Πριν από τις εξετάσεις Suneung, ένας μαθητής της τελευταίας τάξης λυκείου δήλωσε στην εφημερίδα Korea Times ότι φοβόταν μήπως τα γυαλιά του με τον χοντρό σκελετό θεωρηθούν λανθασμένα έξυπνα γυαλιά.



Ένας άλλος είπε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap ότι συνήθως φορούσε γυαλιά, αλλά αποφάσισε να χρησιμοποιήσει φακούς επαφής στις εξετάσεις Suneung, ώστε να αποφύγει να κινήσει υποψίες.



Οι εξετάσεις Suneung διεξάγονται κάθε Νοέμβριο και αποτελούν έναν διαβόητο μαραθώνιο οκτώ ωρών, με διαδοχικές εξετάσεις σε διαφορετικά μαθήματα.



Οι μαθητές απαντούν σε περίπου 200 ερωτήσεις σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων τα κορεατικά, τα μαθηματικά, τα αγγλικά, οι κοινωνικές επιστήμες και οι φυσικές επιστήμες.



Η ίδια η χώρα ουσιαστικά παραλύει: οι οικοδομικές εργασίες σταματούν, οι πτήσεις των αεροσκαφών αναστέλλονται και οι στρατιωτικές ασκήσεις διακόπτονται, ώστε να διασφαλιστούν οι ιδανικές συνθήκες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.



Πολλοί Νοτιοκορεάτες θεωρούν τις εξετάσεις Suneung την κορύφωση πολλών ετών επίσημης εκπαίδευσης και ένα καθοριστικό σημείο καμπής που επηρεάζει την εισαγωγή των μαθητών στα πανεπιστήμια, τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία και την κοινωνική τους θέση.