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Σε στρατιωτική βάση διαμένει ο Σκοτ Μπέσεντ: Εάν οι Ιρανοί με αναζητούν, αυτό σημαίνει ότι πιέζονται, λέει
Σε στρατιωτική βάση διαμένει ο Σκοτ Μπέσεντ: Εάν οι Ιρανοί με αναζητούν, αυτό σημαίνει ότι πιέζονται, λέει
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών λέει πως διαμένει στη βάση μετά τις απροσδιόριστες απειλές από το Ιράν
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα πως εξακολουθεί να διαμένει σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση, αφού δέχθηκε απροσδιόριστες απειλές από το Ιράν, όμως υποσχέθηκε να συνεχίσει να ασκεί ασφυκτική οικονομική πίεση στην Τεχεράνη.
«Εάν οι Ιρανοί με αναζητούν, αυτό σημαίνει ότι πιέζονται. Θα συνεχίσουμε να τους πιέζουμε ασφυκτικά», διαβεβαίωσε ο Σκοτ Μπέσεντ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει εντείνει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, με τη σύρραξη να υποβόσκει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής παρά τις κατά περιόδους συνομιλίες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.
«Εάν οι Ιρανοί με αναζητούν, αυτό σημαίνει ότι πιέζονται. Θα συνεχίσουμε να τους πιέζουμε ασφυκτικά», διαβεβαίωσε ο Σκοτ Μπέσεντ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει εντείνει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, με τη σύρραξη να υποβόσκει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής παρά τις κατά περιόδους συνομιλίες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.
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