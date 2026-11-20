Ο βουλευτής Τζόρνταν Λέιν αποφάσισε να ολοκληρώσει την ομιλία του για την αποχώρησή του από την πολιτική με μια πρόταση γάμου στη σύντροφό του, με την οποία διατηρεί σχέση εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια





Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ομιλίας του 32χρονου πολιτικού στο πολιτειακό Κοινοβούλιο, ενόψει της αποχώρησής του από την πολιτική.







«Κύριε Πρόεδρε, η τελευταία μου ερώτηση ως βουλευτή του Ράιντ είναι προς τη μεγάλη μου αγάπη, τη Ναταλί», είπε, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια, έβγαλε ένα δαχτυλίδι αρραβώνων και τη ρώτησε: «Θα με παντρευτείς;».



Δείτε τη στιγμή της πρότασης μετά το 6ο λεπτό







Η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες, ενώ η Ναταλί, εμφανώς συγκινημένη από την απρόσμενη κίνηση, απάντησε καταφατικά.



Ο βουλευτής ανακοίνωσε αμέσως την απάντησή της, φροντίζοντας μάλιστα να καταγραφεί στα επίσημα πρακτικά της Βουλής.



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Γονάτισε μπροστά της και την αγκάλιασε Μετά την αποδοχή της πρότασης, ο Λέιν κατευθύνθηκε προς το θεωρείο των επισκεπτών, όπου βρισκόταν η μέλλουσα σύζυγός του.



Εκεί γονάτισε μπροστά της, της φόρεσε το δαχτυλίδι και την αγκάλιασε, ανταλλάσσοντας μαζί της ένα φιλί, υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων.



Η ασυνήθιστη αυτή στιγμή προκάλεσε και ένα χιουμοριστικό σχόλιο από τον πρόεδρο της Νομοθετικής Συνέλευσης της Νέας Νότιας Ουαλίας, Γκρεγκ Πάιπερ.



Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην Αυστραλία , όταν ο βουλευτής Τζόρνταν Λέιν αποφάσισε να ολοκληρώσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του με μια πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Ναταλί, με την οποία διατηρεί σχέση εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ομιλίας του 32χρονου πολιτικού στο πολιτειακό Κοινοβούλιο, ενόψει της αποχώρησής του από την πολιτική.Ο Λέιν, που εκπροσωπεί την περιοχή Ράιντ του Σίδνεϊ και ανήκει στο Φιλελεύθερο Κόμμα, αιφνιδίασε τους συναδέλφους του όταν, λίγο πριν ολοκληρώσει την τοποθέτησή του, στράφηκε προς τα θεωρεία των επισκεπτών, όπου βρισκόταν η επί χρόνια σύντροφός του. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο Λέιν ανακοίνωσε ότι είχε ακόμη μία τελευταία ερώτηση, η οποία, όμως, δεν αφορούσε την πολιτική.«Κύριε Πρόεδρε, η τελευταία μου ερώτηση ως βουλευτή του Ράιντ είναι προς τη μεγάλη μου αγάπη, τη Ναταλί», είπε, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια, έβγαλε ένα δαχτυλίδι αρραβώνων και τη ρώτησε: «Θα με παντρευτείς;».Η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες, ενώ η Ναταλί, εμφανώς συγκινημένη από την απρόσμενη κίνηση, απάντησε καταφατικά.Ο βουλευτής ανακοίνωσε αμέσως την απάντησή της, φροντίζοντας μάλιστα να καταγραφεί στα επίσημα πρακτικά της Βουλής.«Θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά ότι είπε "ναι"», δήλωσε χαμογελώντας.Μετά την αποδοχή της πρότασης, ο Λέιν κατευθύνθηκε προς το θεωρείο των επισκεπτών, όπου βρισκόταν η μέλλουσα σύζυγός του.Εκεί γονάτισε μπροστά της, της φόρεσε το δαχτυλίδι και την αγκάλιασε, ανταλλάσσοντας μαζί της ένα φιλί, υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων.Η ασυνήθιστη αυτή στιγμή προκάλεσε και ένα χιουμοριστικό σχόλιο από τον πρόεδρο της Νομοθετικής Συνέλευσης της Νέας Νότιας Ουαλίας, Γκρεγκ Πάιπερ.

«Η 58η κοινοβουλευτική περίοδος θα μείνει στην ιστορία ως το "Κοινοβούλιο της Αγάπης"», σχολίασε.



Η σχέση των δέκα ετών και η αποχώρηση από την πολιτική Κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο Τζόρνταν Λέιν είχε αναφερθεί στη μακροχρόνια σχέση του με τη Ναταλί, περιγράφοντας τη γνωριμία τους ως μια συνάντηση που έγινε τυχαία, αλλά εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους δεσμούς της ζωής του.



Απευθυνόμενος στη σύντροφό του, της είπε ότι αποτελεί την πηγή όλων όσων θεωρεί όμορφα και αληθινά στη ζωή του.



Η Ναταλί Χίσι, μιλώντας αργότερα στο ABC Sydney, παραδέχθηκε ότι δεν είχε την παραμικρή ιδέα για την έκπληξη που ετοίμαζε ο σύντροφός της, χαρακτηρίζοντας την πρόταση ιδιαίτερα ουσιαστική και συγκινητική.



Η ρομαντική πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Λέιν ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την επανεκλογή του στις πολιτειακές εκλογές του Μαρτίου 2027.



Ο 32χρονος είχε εκλεγεί στο Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας τον Μάρτιο του 2023, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει δήμαρχος του Ράιντ, αναλαμβάνοντας το αξίωμα το 2022 σε ηλικία μόλις 27 ετών.



Η αποχώρησή του από την πολιτική σηματοδοτεί το τέλος ενός κεφαλαίου της επαγγελματικής του διαδρομής, αλλά η τελευταία του ομιλία θα μείνει αξέχαστη για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο.



Αντί για μια συνηθισμένη πολιτική αποχαιρετιστήρια τοποθέτηση, ο Λέιν επέλεξε να κλείσει την κοινοβουλευτική του παρουσία με μια προσωπική υπόσχεση, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την αίθουσα της Βουλής σε σκηνικό πρότασης γάμου.