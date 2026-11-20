

Ποια περίμετρος μέσης συνδέεται με τον μικρότερο κίνδυνο

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Λιγότερο λίπος στην κοιλιά ή λιγότερα κιλά;

Μπορεί η περίμετρος της μέσης να αποκαλύπτει περισσότερα για την υγεία και το προσδόκιμο ζωής μας από όσα δείχνει η ζυγαριά; Σύμφωνα με νέα, μεγάλης κλίμακας μελέτη, τόσο η αυξημένη όσο και η πολύ μικρή περίμετρος μέσης συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, ανεξάρτητα από το σωματικό βάρος. Μάλιστα, για ορισμένους υπέρβαρους ανθρώπους, η μείωση του κοιλιακού λίπους φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία από την απώλεια κιλών.Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Epidemiology & Community Health, βασίστηκε σε δεδομένα 17,25 εκατομμυρίων ενηλίκων στη Νότια Κορέα, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για σχεδόν 14 χρόνια. Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στην περίμετρο μέσης, τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), την ηλικία και τη θνησιμότητα από κάθε αιτία.Τα αποτελέσματα ανέδειξαν μια σχέση καμπύλης U: Ο κίνδυνος θανάτου ήταν υψηλότερος τόσο στα άτομα με πολύ μεγάλη όσο και σε εκείνα με πολύ μικρή περίμετρο μέσης.Άνδρες: 80–94 εκατοστά.Γυναίκες: 75–89 εκατοστά.Αντίστοιχα, ο Δείκτης Μάζας Σώματος που συνδεόταν με τη χαμηλότερη θνησιμότητα ήταν 24–28 για τους άνδρες και 23–27 για τις γυναίκες.Οι τιμές αυτές αποτελούν ευρήματα της συγκεκριμένης πληθυσμιακής μελέτης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως καθολικά ιδανικά όρια για κάθε άνθρωπο.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι για κάθε επιπλέον 5 εκατοστά στην περίμετρο της μέσης, ο κίνδυνος θανάτου αυξανόταν κατά 16% στους άνδρες και 14% στις γυναίκες, μεταξύ όσων είχαν περίμετρο μέσης ίση ή μεγαλύτερη από τη μέση τιμή για το φύλο, την ηλικία και τον ΔΜΣ τους.Η συσχέτιση ήταν εντονότερη στις μεγαλύτερες ηλικίες, ιδιαίτερα στις γυναίκες άνω των 75 ετών.Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην απώλεια βάρους και στη μείωση της περιμέτρου μέσης. Στα ελαφρώς υπέρβαρα άτομα με αυξημένη περίμετρο μέσης, η απώλεια 7%–8% του σωματικού βάρους συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Ωστόσο, η μείωση της περιμέτρου μέσης κατά 5 εκατοστά, χωρίς μεταβολή του ΔΜΣ, συνδεόταν με ακόμη χαμηλότερο κίνδυνο.Αντίθετα, στα άτομα φυσιολογικού βάρους με αυξημένη περίμετρο μέσης, ούτε η μείωση της περιμέτρου κατά 5 εκατοστά ούτε η απώλεια βάρους κατά 8%–10% συνδέονταν γενικά με μείωση της θνησιμότητας.Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η εξήγηση μπορεί να βρίσκεται στη διατήρηση της μυϊκής μάζας.