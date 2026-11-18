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Θερμή συνάντηση του Τραμπ με τη σύζυγο του πρώην δικτάτορα των Φιλιππίνων, Ιμέλντα Μάρκος, «σε αγαπάμε» της είπε, βίντεο
Θερμή συνάντηση του Τραμπ με τη σύζυγο του πρώην δικτάτορα των Φιλιππίνων, Ιμέλντα Μάρκος, «σε αγαπάμε» της είπε, βίντεο
Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με την παλιά του γνώριμη στο προεδρικό μέγαρο Μαλακανιάνγκ, όπου είχε επίσης συνομιλίες με τον γιο της, τον σημερινό πρόεδρο των Φιλιππίνων, Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ
Μια θερμή συνάντηση με την 97χρονη Ιμέλντα Μάρκος, πρώην πρώτη κυρία των Φιλιππίνων, είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μανίλα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με την παλιά του γνώριμη στο προεδρικό μέγαρο Μαλακανιάνγκ, όπου είχε επίσης συνομιλίες με τον γιο της, τον σημερινό πρόεδρο των Φιλιππίνων, Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ.
«Σε αγαπάμε», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην Ιμέλντα Μάρκος, με την οποία διατηρεί γνωριμία εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.
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Η Ιμέλντα Μάρκος είναι χήρα του πρώην δικτάτορα των Φιλιππίνων, Φερδινάνδου Μάρκος του πρεσβύτερου, ο οποίος ανατράπηκε από την εξουσία το 1986, έπειτα από λαϊκή εξέγερση που έβαλε τέλος στην πολυετή διακυβέρνησή του.
Η γνωριμία του Τραμπ με την οικογένεια Μάρκος χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980, όταν ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δραστηριοποιούνταν ως επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων στη Νέα Υόρκη.
Η συνάντηση στη Μανίλα έφερε ξανά κοντά τον Τραμπ με την πρώην πρώτη κυρία των Φιλιππίνων, τέσσερις δεκαετίες μετά την ανατροπή του συζύγου της, ενώ η οικογένεια Μάρκος έχει πλέον επιστρέψει στην προεδρία της χώρας μέσω του γιου τους.
Σημειώνεται ότι εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μανίλης, καίγοντας αμερικανικές σημαίες και φωνάζοντας εναντίον του Τραμπ.
Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο προεδρικό μέγαρο των Φιλιππίνων, όπου εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πρόεδρο Φερδινάντο Μάρκος Τζούνιορ και κατηγόρησαν την Ουάσινγκτον ότι εκμεταλλεύεται τη χώρα τους.
Η διαμαρτυρία έγινε στο πλαίσιο μακροχρόνιων διαμαχών σχετικά με την πολιτική και στρατιωτική επιρροή των ΗΠΑ στις Φιλιππίνες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με την παλιά του γνώριμη στο προεδρικό μέγαρο Μαλακανιάνγκ, όπου είχε επίσης συνομιλίες με τον γιο της, τον σημερινό πρόεδρο των Φιλιππίνων, Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ.
«Σε αγαπάμε», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην Ιμέλντα Μάρκος, με την οποία διατηρεί γνωριμία εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.
Δείτε βίντεο
President Donald Trump reunited with former Philippine first lady Imelda Marcos, 97, during a visit to Manila on Wednesday, sharing a warm exchange with the longtime acquaintance. “We love you,” Trump told Marcos at Malacañang Palace, where Trump also met with her son, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. Imelda Marcos is the widow of former Philippine dictator Ferdinand Marcos Sr., who was ousted from power in a popular uprising in 1986. Trump has known the family since his days as a New York real estate developer in the 1980s.— CBS News (@CBSNews) November 18, 2026
Η Ιμέλντα Μάρκος είναι χήρα του πρώην δικτάτορα των Φιλιππίνων, Φερδινάνδου Μάρκος του πρεσβύτερου, ο οποίος ανατράπηκε από την εξουσία το 1986, έπειτα από λαϊκή εξέγερση που έβαλε τέλος στην πολυετή διακυβέρνησή του.
Η γνωριμία του Τραμπ με την οικογένεια Μάρκος χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980, όταν ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δραστηριοποιούνταν ως επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων στη Νέα Υόρκη.
Η συνάντηση στη Μανίλα έφερε ξανά κοντά τον Τραμπ με την πρώην πρώτη κυρία των Φιλιππίνων, τέσσερις δεκαετίες μετά την ανατροπή του συζύγου της, ενώ η οικογένεια Μάρκος έχει πλέον επιστρέψει στην προεδρία της χώρας μέσω του γιου τους.
Σημειώνεται ότι εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μανίλης, καίγοντας αμερικανικές σημαίες και φωνάζοντας εναντίον του Τραμπ.
Διαδηλωτές στους δρόμους, έκαψαν αμερικανικές σημαίες
Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο προεδρικό μέγαρο των Φιλιππίνων, όπου εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πρόεδρο Φερδινάντο Μάρκος Τζούνιορ και κατηγόρησαν την Ουάσινγκτον ότι εκμεταλλεύεται τη χώρα τους.
Η διαμαρτυρία έγινε στο πλαίσιο μακροχρόνιων διαμαχών σχετικά με την πολιτική και στρατιωτική επιρροή των ΗΠΑ στις Φιλιππίνες.
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