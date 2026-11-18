Τον Νοέμβριο του 2027 η δίκη του Νόελ Κλαρκ για τα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος πέντε γυναικών
Τον Νοέμβριο του 2027 η δίκη του Νόελ Κλαρκ για τα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος πέντε γυναικών
Ο ηθοποιός του «Doctor Who» βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, τρεις κατηγορίες για ηδονοβλεψία και μία κατηγορία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω έκθεσης των γεννητικών οργάνων
Τον Νοέμβριο του 2027 αναμένεται να δικαστεί ο Νόελ Κλαρκ για τα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος πέντε γυναικών για τα οποία κατηγορείται.
Σύμφωνα με το Variety, ο ηθοποιός του «Doctor Who» εμφανίστηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Southwark Crown Court του Λονδίνου, στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας για την προετοιμασία της δίκης και οι δικηγόροι του ίδιου καθώς και της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος συμφώνησαν στο προσωρινό χρονοδιάγραμμα για τη δίκη του, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Ο Κλαρκ έχει προθεσμία έως τις 5 Μαρτίου για να καταθέσει αίτημα απόρριψης των κατηγοριών. Σε περίπτωση που το πράξει, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και οι δύο πλευρές θα παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους σε ακροαματική διαδικασία τον Απρίλιο.
Η ημερομηνία της δίκης έχει οριστεί προσωρινά για τις 8 Νοεμβρίου, με τον ηθοποιό να παραμένει ελεύθερος με εγγύηση, υπό συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους.
Ο Κλαρκ βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, τρεις κατηγορίες για ηδονοβλεψία και μία κατηγορία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω έκθεσης των γεννητικών οργάνων, αδικήματα που φέρεται πως διαπράχθηκαν μεταξύ 2007 και 2016 και για τα οποία ο 50χρονος ηθοποιός δήλωσε αθώος ενώπιον του δικαστηρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το Variety, ο ηθοποιός του «Doctor Who» εμφανίστηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Southwark Crown Court του Λονδίνου, στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας για την προετοιμασία της δίκης και οι δικηγόροι του ίδιου καθώς και της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος συμφώνησαν στο προσωρινό χρονοδιάγραμμα για τη δίκη του, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Noel Clarke Trial Set for 2027 Over Alleged Sex Offenses https://t.co/iKo0Q3aBK1— Variety (@Variety) November 18, 2026
Ο Κλαρκ έχει προθεσμία έως τις 5 Μαρτίου για να καταθέσει αίτημα απόρριψης των κατηγοριών. Σε περίπτωση που το πράξει, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και οι δύο πλευρές θα παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους σε ακροαματική διαδικασία τον Απρίλιο.
Η ημερομηνία της δίκης έχει οριστεί προσωρινά για τις 8 Νοεμβρίου, με τον ηθοποιό να παραμένει ελεύθερος με εγγύηση, υπό συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους.
Ο Κλαρκ βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, τρεις κατηγορίες για ηδονοβλεψία και μία κατηγορία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω έκθεσης των γεννητικών οργάνων, αδικήματα που φέρεται πως διαπράχθηκαν μεταξύ 2007 και 2016 και για τα οποία ο 50χρονος ηθοποιός δήλωσε αθώος ενώπιον του δικαστηρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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