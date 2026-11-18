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Τρεις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας επανέλαβαν ομόφωνα την Τετάρτη, ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής, πως τα διαδοχικά τεχνικής φύσης περιστατικά που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑΑν και «κατανοεί πως η χρονική συγκυρία αυτών των περιστατικών εγείρει ερωτήματα», ο διευθυντής Πληροφοριών,, διαβεβαίωσε πως «πρόκειται για ανεξάρτητα περιστατικά δυσλειτουργιών που συνδέονται με επιχειρήσεις συντήρησης και τεχνικές αναβαθμίσεις», στις εισαγωγικές δηλώσεις του ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής επιφορτισμένης με θέματα εσωτερικής ασφαλείας.Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, τεχνικές βλάβες έπληξαν διαδοχικά προϊόντα της Microsoft σε ολόκληρο τον κόσμο, οδήγησαν στην σπάνια αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ και έθεσαν εκτός λειτουργίας το ευαίσθητο δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας της αμερικανικής υπηρεσίας Πληροφοριών, της NSA.Σε ερωτήματα που του έθεσαν πολλοί κοινοβουλευτικοί για το ζήτημα, ο Κλέιτον εξέφρασε την «πολύ μεγάλη βεβαιότητά» του ότι πίσω από αυτή τη σειρά τεχνικών βλαβών δεν υπάρχει «ούτε συντονισμένη ενέργεια ούτε κάποιος πράκτορας που να ενεργεί κατ' εντολή ξένου κράτους».«Είμαι βέβαιος σε ποσοστό 98% για το γεγονός ότι αυτό δεν έχει να κάνει με αντιπάλους που παραβίασαν τα συστήματά μας», επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας«Οι ειδικοί μας στην κυβερνοασφάλεια βρίσκονται επί τόπου για προληπτικούς λόγους και για μία ακόμη φορά, δεν έχουμε εντοπίσει καμία κακόβουλη δραστηριότητα μέχρι στιγμής», υπογράμμισε ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, συμπληρώνοντας πως «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να είμαστε σίγουροι σε ποσοστό 120%».Ειδικά για τη NSA, ο Κλέιτον επιβεβαίωσε πως το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας «επιχείρησης συντήρησης ρουτίνας».Μπροστά σε αυτές τις διαδοχικές βλάβες, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών υπογράμμισε «τον ρυθμό των τεχνολογικών προόδων που επιταχύνεται».Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε ήδη επιχειρήσει να εμφανιστεί καθησυχαστικός χθες Τρίτη από την Ασία δηλώνοντας πως δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ή «αποδεικτικό στοιχείο» που να καταδεικνύουν μια σύνδεση των περιστατικών ή την εμπλοκή «κακόβουλων πρακτόρων» που έχουν εντοπιστεί και ευθύνονται για αυτήν τη διαδοχή δυσλειτουργιών.