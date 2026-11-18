Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι συζητήσεις για τη μακροπρόθεσμη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο θα «παγώσουν» μέχρι ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ να αποφασίσει εάν επιθυμεί να προχωρήσει προς την ανατροπή του Brexit





Σύμφωνα με δημοσίευμα του







Όπως εξήγησε, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη της κοινής γνώμης, καθώς η ΕΕ δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια ακόμη διαπραγμάτευση που θα στηρίζεται μόνο στη μισή χώρα.



«Ο πρωθυπουργός πρέπει να έχει μαζί του τους πολίτες. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλη μία διαπραγμάτευση που θα βασίζεται μόνο στη μισή χώρα. Θα καταβάλουμε την απαιτούμενη προσπάθεια μόνο εφόσον γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν στην πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σκληρό παζάρι πριν από τη σύνοδο της Παρασκευής Παρά τις προειδοποιήσεις, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι η κοινή δήλωση που αναμένεται μετά τη σύνοδο της Παρασκευής (20/11) θα αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με τη συμμετοχή της Βρετανίας στις ενιαίες αγορές ενέργειας της ΕΕ, την παράτυπη μετανάστευση και τη στενότερη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.



Ωστόσο, λιγότερο από 48 ώρες πριν από τη σύνοδο στις Βρυξέλλες, οι διαπραγματευτές εξακολουθούσαν να προσπαθούν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία.



Σχέδιο του κοινού ανακοινωθέντος που διέρρευσε και περιήλθε στην κατοχή του Guardian αποκαλύπτει ότι παραμένουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την ευθυγράμμιση της Βρετανίας με τα ευρωπαϊκά μέτρα εμπορικής άμυνας.



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Οι Βρυξέλλες ζητούν από το Λονδίνο να δεσμευτεί ότι θα ευθυγραμμίζεται με τα εμπορικά αμυντικά μέτρα της Ένωσης, όπως οι δασμοί στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με αντάλλαγμα τη συμπερίληψη της Βρετανίας στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.



Η βρετανική πλευρά, αντίθετα, επιδιώκει μια λιγότερο δεσμευτική διατύπωση, η οποία θα περιορίζεται στη διακηρυγμένη πρόθεση να προστατεύονται με συνεπή τρόπο οι αλυσίδες εφοδιασμού στις αντίστοιχες αγορές και να αποτρέπονται πιθανοί κίνδυνοι καταστρατήγησης των κανόνων.



Πηγή από το βρετανικό Cabinet Office χαρακτήρισε το ζήτημα του «Made in Europe» ως το πιο επισφαλές σημείο των διαπραγματεύσεων, ενώ Ευρωπαίος αξιωματούχος εκτίμησε ότι είναι το θέμα που ενδέχεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή.

Σαφές μήνυμα προς τη βρετανική κυβέρνηση ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει επ' αόριστον τις αποσπασματικές διαπραγματεύσεις για την επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση , ξεκαθαρίζοντας ότι οι συζητήσεις για τη μακροπρόθεσμη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο θα «παγώσουν» μέχρι ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ να αποφασίσει εάν επιθυμεί να προχωρήσει προς την ανατροπή του Brexit Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian , Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποιούν ότι οι διαδοχικές σύνοδοι επανεκκίνησης των σχέσεων ΕΕ - Βρετανίας, οι οποίες οδηγούν σε επιμέρους συμφωνίες, έχουν πλέον φτάσει στα όριά τους. Οι Βρυξέλλες ζητούν από τον Μπέρναμ να ξεκαθαρίσει πρώτα στο εσωτερικό της χώρας του ποια κατεύθυνση επιθυμεί να ακολουθήσει, προτού ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.«Αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σαφήνεια. Μην επιστρέψετε μέχρι να ξέρετε τι θέλετε. Εξετάστε ποιες είναι πραγματικά οι επιλογές σας και μετά ελάτε να διαπραγματευτούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά Ευρωπαίος διπλωμάτης.Όπως εξήγησε, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη της κοινής γνώμης, καθώς η ΕΕ δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια ακόμη διαπραγμάτευση που θα στηρίζεται μόνο στη μισή χώρα.«Ο πρωθυπουργός πρέπει να έχει μαζί του τους πολίτες. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλη μία διαπραγμάτευση που θα βασίζεται μόνο στη μισή χώρα. Θα καταβάλουμε την απαιτούμενη προσπάθεια μόνο εφόσον γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν στην πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παρά τις προειδοποιήσεις, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι η κοινή δήλωση που αναμένεται μετά τη σύνοδο της Παρασκευής (20/11) θα αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με τη συμμετοχή της Βρετανίας στις ενιαίες αγορές ενέργειας της ΕΕ, την παράτυπη μετανάστευση και τη στενότερη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.Ωστόσο, λιγότερο από 48 ώρες πριν από τη σύνοδο στις Βρυξέλλες, οι διαπραγματευτές εξακολουθούσαν να προσπαθούν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία.Σχέδιο του κοινού ανακοινωθέντος που διέρρευσε και περιήλθε στην κατοχή του Guardian αποκαλύπτει ότι παραμένουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την ευθυγράμμιση της Βρετανίας με τα ευρωπαϊκά μέτρα εμπορικής άμυνας.Το βασικό σημείο τριβής αφορά το «Made in Europe», το ευρωπαϊκό πλαίσιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγής εντός της ΕΕ.Οι Βρυξέλλες ζητούν από το Λονδίνο να δεσμευτεί ότι θα ευθυγραμμίζεται με τα εμπορικά αμυντικά μέτρα της Ένωσης, όπως οι δασμοί στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με αντάλλαγμα τη συμπερίληψη της Βρετανίας στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.Η βρετανική πλευρά, αντίθετα, επιδιώκει μια λιγότερο δεσμευτική διατύπωση, η οποία θα περιορίζεται στη διακηρυγμένη πρόθεση να προστατεύονται με συνεπή τρόπο οι αλυσίδες εφοδιασμού στις αντίστοιχες αγορές και να αποτρέπονται πιθανοί κίνδυνοι καταστρατήγησης των κανόνων.Πηγή από το βρετανικό Cabinet Office χαρακτήρισε το ζήτημα του «Made in Europe» ως το πιο επισφαλές σημείο των διαπραγματεύσεων, ενώ Ευρωπαίος αξιωματούχος εκτίμησε ότι είναι το θέμα που ενδέχεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή.



«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με μικρές συμφωνίες» Παρότι υπάρχει επίσημη δέσμευση για τη διεξαγωγή ετήσιων συνόδων επανεκκίνησης των σχέσεων, ανώτεροι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι η προσέγγιση των επιμέρους συμφωνιών, την οποία είχε σχεδιάσει ο πρώην πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, εξαντλεί πλέον τη δυναμική της.



Όπως επισημαίνουν, η συνέχιση διαπραγματεύσεων για μεμονωμένα ζητήματα δεν έχει νόημα χωρίς μια συνολική απόφαση για το μέλλον της σχέσης Βρετανίας - ΕΕ.



«Η αποσπασματική προσέγγιση φτάνει στο τέλος της», ανέφερε Ευρωπαίος διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι οι προθέσεις του Μπέρναμ για τη μακροπρόθεσμη σχέση της χώρας του με την Ένωση δημιουργούν μια φυσική ευκαιρία επαναξιολόγησης και για τις Βρυξέλλες.



Ένας άλλος διπλωμάτης χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική παρομοίωση: «Είναι σαν ένας μπουφές. Μπορείς αρχικά να δοκιμάσεις ένα ή δύο πιάτα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις να απολαύσεις ολόκληρο τον μπουφέ».



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά τη σύνοδο της Παρασκευής αναμένεται να ακολουθήσει μια περίοδος περισυλλογής, κατά την οποία οι δύο πλευρές θα αξιολογήσουν τα επόμενα βήματά τους.



Τα τέσσερα σενάρια για το μέλλον της Βρετανίας στην Ευρώπη Ο Άντι Μπέρναμ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης για τον καθορισμό της μακροπρόθεσμης σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δέχεται πιέσεις ακόμη και από το εσωτερικό των Εργατικών να επιβραδύνει τον ρυθμό της επαναπροσέγγισης.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τη Δευτέρα, μετά τη σύνοδο, τα επόμενα βήματά του, συμπεριλαμβανομένης της πρότασής του για έναν ευρύ «εθνικό διάλογο» σχετικά με το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια στενότερη σχέση με τις Βρυξέλλες.



Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν πρόκειται να παρουσιάσει το πλήρες φάσμα των επιλογών πριν από τον Δεκέμβριο, όταν θα ανακοινώσει το δεκαετές σχέδιό του.



Οι τέσσερις βασικές επιλογές που εξετάζονται είναι:



- Διατήρηση του σημερινού καθεστώτος, χωρίς θεμελιώδεις αλλαγές στη σχέση με την ΕΕ.

- Ένταξη σε τελωνειακή ένωση, με στενότερη εμπορική συνεργασία.

- Συμμετοχή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με βαθύτερη οικονομική ενσωμάτωση.

- Πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανατρέποντας ουσιαστικά το Brexit.



Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται η διοργάνωση ενός εθνικού διαλόγου διάρκειας ενός έτους, εντός του 2027, με δημόσιες συζητήσεις, τοπικές συνελεύσεις και συνελεύσεις πολιτών, προτού αποφασιστεί ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η κυβέρνηση ενόψει των επόμενων εκλογών.



Η προοπτική μιας τόσο μακράς διαδικασίας έχει προκαλέσει ανησυχία στις Βρυξέλλες, ιδιαίτερα μετά την αιφνιδιαστική εμφάνιση της νέας φιλο-Brexit εκστρατείας «Stay Out», την οποία δημιούργησαν πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστήσει στην καμπάνια Vote Leave του 2016.



Ευρωπαίος διπλωμάτης περιέγραψε με δηκτικό τρόπο τον κίνδυνο πολιτικής πόλωσης στη Βρετανία.



«Η κυβέρνηση θα περάσει έναν χρόνο παρουσιάζοντας επιχειρήματα βασισμένα σε στοιχεία για καθεμία από τις τέσσερις επιλογές, ενώ ο Μπόρις Τζόνσον, ο Μάικλ Γκόουβ και ο Νάιτζελ Φάρατζ θα περάσουν τον ίδιο χρόνο φωνάζοντας για προδότες», σχολίασε.



Συμφωνία για 100.000 νέους τον χρόνο Παρά τις πολιτικές διαφωνίες, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν στην εφαρμογή των επιμέρους συμφωνιών που θα προκύψουν από τη σύνοδο.



Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας της Παρασκευής, οι ρυθμίσεις θα ενσωματωθούν σε νομοσχέδιο ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης, το οποίο θα καλύπτει τη συνεργασία στα τρόφιμα και τη γεωργία, το εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων και την κινητικότητα των νέων.



Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ενδεχομένως ακόμη και την επόμενη εβδομάδα.



Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας αφορά τη δυνατότητα νέων από τη Βρετανία και την ΕΕ να εργάζονται, να ταξιδεύουν ή να σπουδάζουν στην επικράτεια της άλλης πλευράς.



Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, οι διαπραγματευτές αναμένεται να συμφωνήσουν σε ετήσιο όριο περίπου 100.000 συμμετεχόντων από κάθε πλευρά.



Αρχικά, το Λονδίνο είχε προτείνει 50.000 συμμετέχοντες και στη συνέχεια αύξησε την προσφορά του στις 80.000, ενώ οι Βρυξέλλες επέμεναν σε υψηλότερο αριθμό.



Οι δύο πλευρές έχουν επίσης συμφωνήσει να μεταθέσουν για αργότερα τις συζητήσεις σχετικά με τα δίδακτρα που θα καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια, αν και ορισμένα κράτη-μέλη έχουν επιχειρήσει να συνδέσουν το συγκεκριμένο θέμα με την επικύρωση της συνολικής συμφωνίας.



Ενισχύονται οι φωνές υπέρ της επιστροφής στην ΕΕ Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος ενισχύονται οι πιέσεις προς τον Μπέρναμ να συμπεριλάβει ανοιχτά την πλήρη επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις επιλογές που θα τεθούν ενώπιον των ψηφοφόρων.



Ο πρώην υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ υποστήριξε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός θα πρέπει να διεκδικήσει την επανεκλογή του με δέσμευση για επιστροφή στην ΕΕ, προβλέποντας παράλληλα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την έγκριση ή την απόρριψη οποιασδήποτε συμφωνίας.



Ο Κάιλ, ο οποίος υπήρξε βασικό μέλος της κυβέρνησης Στάρμερ, εκτίμησε ότι ο μοναδικός τρόπος να ξεπεραστούν οι δυσκολίες της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης είναι να δοθεί στους πολίτες η τελική δυνατότητα επιλογής.



Ανάλογη θέση έχει διατυπώσει και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Εργατικοί θα πρέπει να προσέλθουν στις επόμενες εκλογές δηλώνοντας ξεκάθαρα την πρόθεσή τους να οδηγήσουν τη χώρα ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Από την πλευρά της, η πρώην υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, έχει επίσης ταχθεί υπέρ της επιστροφής, υποστηρίζοντας ότι το Brexit κατέστησε τη Βρετανία «φτωχότερη, ασθενέστερη και λιγότερο ασφαλή».



Έτσι, ενώ η σύνοδος της Παρασκευής αναμένεται να αποφέρει συγκεκριμένες συμφωνίες σε επιμέρους τομείς, το βασικό ερώτημα για τη μελλοντική σχέση Λονδίνου - Βρυξελλών παραμένει ανοιχτό: εάν η Βρετανία επιδιώκει απλώς να βελτιώσει τους όρους του Brexit ή να ξεκινήσει μια πορεία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πλήρη επιστροφή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.