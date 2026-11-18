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Κάτω από τη μύτη των Ρώσων: Δημοσιογράφος του BBC μπήκε σε υπόγειο αγωγό όπου μάχονται οι Ουκρανοί, «είναι το αύριο του πολέμου»
Κάτω από τη μύτη των Ρώσων: Δημοσιογράφος του BBC μπήκε σε υπόγειο αγωγό όπου μάχονται οι Ουκρανοί, «είναι το αύριο του πολέμου»
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται αυτή η υπόγεια μάχη - Ο αγωγός έχει διάμετρο μόλις ενός μέτρου και τους χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί για να μετακινούνται και μεταφέρουν προμήθειες
Μέσα σε έναν παλιό σοβιετικό αγωγό φυσικού αερίου, κάτω από το έδαφος της ανατολικής Ουκρανίας, Ουκρανοί στρατιώτες ζουν και πολεμούν εναντίον των ρωσικών δυνάμεων εδώ και επτά μήνες, σε μια ασυνήθιστη μορφή πολέμου που εξελίσσεται στην περιοχή του Χαρκόβου.
Το BBC έγινε το πρώτο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο που κατάφερε να εισέλθει στον αγωγό, καταγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται αυτή η υπόγεια μάχη.
Ο αγωγός έχει διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από ένα μέτρο, γεγονός που σημαίνει ότι οι στρατιώτες μπορούν να μετακινηθούν στο εσωτερικό του μόνο μπουσουλώντας.
Δείτε βίντεο
Ωστόσο, παρά τον εξαιρετικά περιορισμένο χώρο, προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: σχετική προστασία από τα drones που κατακλύζουν πλέον τον ουρανό πάνω από τη γραμμή του μετώπου.
«Είναι πιο ασφαλές να πολεμούμε εδώ κάτω, πάρα στην επιφάνεια, εκεί είναι πολύ επικίνδυνο. Τα drones δεν πετάνε εδώ», λέει χαρακτηριστικά ένας από τους Ουκρανούς στρατιώτες.
Όπως λέει ο εμπνευστής του συγκεκριμένου σχεδίου, αυτό είναι το μέλλον των πολεμικών συγκρούσεων. «Όσο τα drones πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, μετατρέποντάς μας σε εύκολους στόχους, οι επιχειρήσεις θα οργανώνονται και θα διεξάγονται κάτω από την επιφάνεια της γης», δηλώνει χαρακτηριστικά στο BBC.
Η εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατη την προέλαση τόσο των ουκρανικών όσο και των ρωσικών δυνάμεων, αναγκάζοντας τους στρατιώτες να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και προστασίας.
Ο ανταποκριτής του BBC για αμυντικά θέματα, Τζόναθαν Μπιλ, βρέθηκε κοντά στο Κουπιάνσκ, όπου κατέβηκε στο εσωτερικό του αγωγού μαζί με στρατιώτες της 13ης Επιχειρησιακής Ταξιαρχίας «Χαρτίγια» του ουκρανικού στρατού.
Το BBC έγινε το πρώτο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο που κατάφερε να εισέλθει στον αγωγό, καταγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται αυτή η υπόγεια μάχη.
Ο αγωγός έχει διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από ένα μέτρο, γεγονός που σημαίνει ότι οι στρατιώτες μπορούν να μετακινηθούν στο εσωτερικό του μόνο μπουσουλώντας.
Δείτε βίντεο
Ωστόσο, παρά τον εξαιρετικά περιορισμένο χώρο, προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: σχετική προστασία από τα drones που κατακλύζουν πλέον τον ουρανό πάνω από τη γραμμή του μετώπου.
«Είναι πιο ασφαλές να πολεμούμε εδώ κάτω, πάρα στην επιφάνεια, εκεί είναι πολύ επικίνδυνο. Τα drones δεν πετάνε εδώ», λέει χαρακτηριστικά ένας από τους Ουκρανούς στρατιώτες.
Όπως λέει ο εμπνευστής του συγκεκριμένου σχεδίου, αυτό είναι το μέλλον των πολεμικών συγκρούσεων. «Όσο τα drones πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, μετατρέποντάς μας σε εύκολους στόχους, οι επιχειρήσεις θα οργανώνονται και θα διεξάγονται κάτω από την επιφάνεια της γης», δηλώνει χαρακτηριστικά στο BBC.
Η εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατη την προέλαση τόσο των ουκρανικών όσο και των ρωσικών δυνάμεων, αναγκάζοντας τους στρατιώτες να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και προστασίας.
Ο ανταποκριτής του BBC για αμυντικά θέματα, Τζόναθαν Μπιλ, βρέθηκε κοντά στο Κουπιάνσκ, όπου κατέβηκε στο εσωτερικό του αγωγού μαζί με στρατιώτες της 13ης Επιχειρησιακής Ταξιαρχίας «Χαρτίγια» του ουκρανικού στρατού.
Inside the old gas pipeline where Ukraine is fighting an underground war https://t.co/SRlTvnqLK1— BBC News (World) (@BBCWorld) November 18, 2026
Το οδοιπορικό του βρετανικού δικτύου αποτυπώνει μια διαφορετική πλευρά του πολέμου στην Ουκρανία, όπου οι μάχες δεν περιορίζονται πλέον στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά διεξάγονται και μέσα σε στενούς υπόγειους αγωγούς, μακριά από τα drones που κυριαρχούν πάνω από το μέτωπο.
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