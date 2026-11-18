Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας γιορτάζουν 26 χρόνια γάμου, η φωτογραφία με το φιλί από το ταξίδι τους στην Ανταρκτική
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας γιορτάζουν 26 χρόνια γάμου, η φωτογραφία με το φιλί από το ταξίδι τους στην Ανταρκτική
Σ'αγαπώ μέχρι το τέλος του κόσμου και πίσω, έγραψε η ηθοποιός
Επέτειο γάμου έχουν η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας. Πέρασαν 26 χρόνια από την ημέρα που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και η ηθοποιός το γιόρτασε με μία τρυφερή φωτογραφία από το ταξίδι τους στην Ανταρκτική.
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το φιλί που αντάλλαξε με τον σύζυγό της με θέα τη θάλασσα και τα παγόβουνα, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της για εκείνον.
«Σ'αγαπώ μέχρι το τέλος του κόσμου και πίσω! Χρόνια πολλά για την 26η επέτειο του γάμου μας. Ανταρκτική 2026», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς γνωρίστηκαν το 1998, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ στη Γαλλία. Ο ηθοποιός φέρεται πως είχε δει την ταινία «Η Μάσκα του Ζορό» και εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση και την ερμηνεία της Τζόουνς και ζήτησε από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεών του να κανονίσει μια συνάντηση.
Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα, ο οποίος τους οδήγησε στα σκαλιά της εκκλησίας δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2000, ενώ είχαν αποκτήσει ήδη το πρώτο τους παιδί τον Ντίλαν, που γεννήθηκε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Η κόρη τους, Κάρις, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2003.
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το φιλί που αντάλλαξε με τον σύζυγό της με θέα τη θάλασσα και τα παγόβουνα, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της για εκείνον.
«Σ'αγαπώ μέχρι το τέλος του κόσμου και πίσω! Χρόνια πολλά για την 26η επέτειο του γάμου μας. Ανταρκτική 2026», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα.
Δείτε τη φωτογραφία
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Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς γνωρίστηκαν το 1998, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ στη Γαλλία. Ο ηθοποιός φέρεται πως είχε δει την ταινία «Η Μάσκα του Ζορό» και εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση και την ερμηνεία της Τζόουνς και ζήτησε από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεών του να κανονίσει μια συνάντηση.
Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα, ο οποίος τους οδήγησε στα σκαλιά της εκκλησίας δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2000, ενώ είχαν αποκτήσει ήδη το πρώτο τους παιδί τον Ντίλαν, που γεννήθηκε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Η κόρη τους, Κάρις, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2003.
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