Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Βραζιλία: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από έκρηξη λέβητα σε χαρτοβιομηχανία, βίντεο
Βραζιλία: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από έκρηξη λέβητα σε χαρτοβιομηχανία, βίντεο
H λειτουργία του εργοστασίου ανεστάλη μετά την έκρηξη
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο της εταιρείας Klabin στην πόλη Οτασίλιο Κόστα της πολιτείας Σάντα Καταρίνα στη νότια Βραζιλία.
Εκπρόσωπος της εταιρείας Klabin, της μεγαλύτερης χαρτοβιομηχανίας στη Βραζιλία, ανέφερε πως η λειτουργία του εργοστασίου ανεστάλη μετά την έκρηξη λέβητα, υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες. Τουλάχιστον 10 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από την εταιρεία.
Εικόνες που μετέδωσαν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής και σημαντικές καταστροφές στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.
Εκπρόσωπος της εταιρείας Klabin, της μεγαλύτερης χαρτοβιομηχανίας στη Βραζιλία, ανέφερε πως η λειτουργία του εργοστασίου ανεστάλη μετά την έκρηξη λέβητα, υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες. Τουλάχιστον 10 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από την εταιρεία.
Εικόνες που μετέδωσαν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής και σημαντικές καταστροφές στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.
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