Wall Street: Ούτε η Nvidia έσωσε την παρτίδα - Η Fed άνοιξε νέο μέτωπο με την AI

Η αμερικανική αγορά παρέμεινε σε κλοιό νευρικότητας για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση καθώς η υποχώρηση της Nvidia και το επιθετικό μήνυμα της Fed εντείνουν τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, ενόψει της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της Anthropic