Σωτήρης Χατζάκης: Είναι το όνειρό μου να γίνω πατέρας ενός κοριτσιού, η σύζυγός μου μου έβγαλε αυτή την επιθυμία
Σωτήρης Χατζάκης: Είναι το όνειρό μου να γίνω πατέρας ενός κοριτσιού, η σύζυγός μου μου έβγαλε αυτή την επιθυμία
«Δεν με προβληματίζει καθόλου που είμαι πιο μεγάλος, γιατί όσο έχει όνειρα ένας άνθρωπος ζει», πρόσθεσε ο ηθοποιός για τη διαφορά ηλικίας με την Πολυξένη Μυλωνά και το ενδεχόμενο να γίνουν γονείς
Πατέρας ενός κοριτσιού δήλωσε πως θα ήθελε να γίνει ο Σωτήρης Χατζάκης, σημειώνοντας πως αποτελεί για τον ίδιο ένα όνειρο ζωής. Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, η σύζυγός του είναι εκείνη που του δημιούργησε αυτή την επιθυμία.
Ο Σωτήρης Χατζάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, επισήμανε ακόμη πως δεν τον προβληματίζει η διαφορά ηλικίας με την Πολυξένη Μυλωνά σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνουν γονείς.
«Είναι το όνειρό μου να γίνω πατέρας ενός κοριτσιού. Δεν το έχω αφήσει πίσω. Θέλουμε πάρα πολύ ένα παιδί», είπε αρχικά ο 69χρονος ηθοποιός και εξήγησε γιατί θα ήθελε να αποκτήσει κορίτσι συγκεκριμένα: «Τα λατρεύω τα κοριτσάκια. Και τα αγοράκια είναι μαγικά. Όλα τα λατρεύω τα παιδιά, αλλά τα κοριτσάκια... όπως έχουμε το πιάνο και είναι τα άσπρα και τα μαύρα (πλήκτρα) που έλεγε ο Ζαμπέτας, αυτά είναι στις συνθέσεις, στις άρσεις. Έχουν ευαισθησίες. Αυτές οι ορμόνες που έχουν τα θηλυκάκια, τους δίνουν λεπτομέρειες μίας μυστικής ζωής που δεν τις πιάνουν οι άντρες. Εμείς δεν τις πιάνουμε, παρά μόνο αν θητεύσουμε σε έναν θηλυκό τρόπο σκέψης. Εμείς που είμαστε στο θέατρο τα ψιλοκαταφέρνουμε, γιατί δουλεύουμε πάνω στους γυναικείους ρόλους, αλλά τι να πω; Αν ερχόταν ένα κοριτσάκι στη ζωή μας, θα ήταν σαν να μου πρόσφερες όλο τον κόσμο».
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Ο Σωτήρης Χατζάκης ανέφερε πως η σύζυγός του τον έκανε να σκεφτεί την οικογένεια, με τον ίδιο να αποκαλύπτει τα στοιχεία που αγαπά περισσότερο στην Πολυξένη Μυλωνά: «Μου το έβγαλε η Πολυξένη αυτό και μου το έβγαλε γιατί είναι ένας πάρα πολύ άγιος άνθρωπος και είναι σαν να λέγαμε, αν ήταν της εκκλησίας - που πιστεύει - ένας ιερός άνθρωπος. Και την αγαπάω γιατί αυτή τη στιγμή είναι στραμμένη στο φως. Έχει ένα... αυτόφωτο και δεν είναι εκεί για να φωτίζεται, είναι εκεί για να φωτίζει τους άλλους. Και αυτό έχει μεγάλη διαφορά», δήλωσε.
Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι το γεγονός πως είναι μεγαλύτερος από τη σύζυγό του μερικές φορές τον προβληματίζει: «Αλλά με την Πολυξένη έχω πάθει το εξής. Άλλες φορές είναι αδελφή μου, άλλες φορές είναι φίλη μου, άλλες μάνα μου. Έχει μία ωριμότητα κι εγώ κάνω χαζομάρες», είπε με χιούμορ για να καταλήξει πως όσον αφορά στο θέμα του παιδιού δεν θεωρεί πως αποτελεί εμπόδιο: «Δεν με προβληματίζει καθόλου, γιατί όσο έχει όνειρα ένας άνθρωπος, ζει. Όταν ο άνθρωπος παραιτείται μεγαλώνει, μαραίνεται και αφήνεται. Κι εγώ έχω πολλά όνειρα, καθημερινά, γιατί έχω μάθει ότι η ζωή είναι μικρή και ότι τη διαστέλλουμε ζώντας το τώρα. Το χθες έφυγε, το αύριο δεν το ξέρει κανείς. Να ζούμε το παρόν».
Ο Σωτήρης Χατζάκης και η Πολυξένη Μυλωνά μετρούν περίπου δεκαπέντε χρόνια κοινής πορείας. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2025 στο Δημαρχείο Αθηνών.
Ο Σωτήρης Χατζάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, επισήμανε ακόμη πως δεν τον προβληματίζει η διαφορά ηλικίας με την Πολυξένη Μυλωνά σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνουν γονείς.
«Είναι το όνειρό μου να γίνω πατέρας ενός κοριτσιού. Δεν το έχω αφήσει πίσω. Θέλουμε πάρα πολύ ένα παιδί», είπε αρχικά ο 69χρονος ηθοποιός και εξήγησε γιατί θα ήθελε να αποκτήσει κορίτσι συγκεκριμένα: «Τα λατρεύω τα κοριτσάκια. Και τα αγοράκια είναι μαγικά. Όλα τα λατρεύω τα παιδιά, αλλά τα κοριτσάκια... όπως έχουμε το πιάνο και είναι τα άσπρα και τα μαύρα (πλήκτρα) που έλεγε ο Ζαμπέτας, αυτά είναι στις συνθέσεις, στις άρσεις. Έχουν ευαισθησίες. Αυτές οι ορμόνες που έχουν τα θηλυκάκια, τους δίνουν λεπτομέρειες μίας μυστικής ζωής που δεν τις πιάνουν οι άντρες. Εμείς δεν τις πιάνουμε, παρά μόνο αν θητεύσουμε σε έναν θηλυκό τρόπο σκέψης. Εμείς που είμαστε στο θέατρο τα ψιλοκαταφέρνουμε, γιατί δουλεύουμε πάνω στους γυναικείους ρόλους, αλλά τι να πω; Αν ερχόταν ένα κοριτσάκι στη ζωή μας, θα ήταν σαν να μου πρόσφερες όλο τον κόσμο».
Δείτε το βίντεο
Ο Σωτήρης Χατζάκης ανέφερε πως η σύζυγός του τον έκανε να σκεφτεί την οικογένεια, με τον ίδιο να αποκαλύπτει τα στοιχεία που αγαπά περισσότερο στην Πολυξένη Μυλωνά: «Μου το έβγαλε η Πολυξένη αυτό και μου το έβγαλε γιατί είναι ένας πάρα πολύ άγιος άνθρωπος και είναι σαν να λέγαμε, αν ήταν της εκκλησίας - που πιστεύει - ένας ιερός άνθρωπος. Και την αγαπάω γιατί αυτή τη στιγμή είναι στραμμένη στο φως. Έχει ένα... αυτόφωτο και δεν είναι εκεί για να φωτίζεται, είναι εκεί για να φωτίζει τους άλλους. Και αυτό έχει μεγάλη διαφορά», δήλωσε.
Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι το γεγονός πως είναι μεγαλύτερος από τη σύζυγό του μερικές φορές τον προβληματίζει: «Αλλά με την Πολυξένη έχω πάθει το εξής. Άλλες φορές είναι αδελφή μου, άλλες φορές είναι φίλη μου, άλλες μάνα μου. Έχει μία ωριμότητα κι εγώ κάνω χαζομάρες», είπε με χιούμορ για να καταλήξει πως όσον αφορά στο θέμα του παιδιού δεν θεωρεί πως αποτελεί εμπόδιο: «Δεν με προβληματίζει καθόλου, γιατί όσο έχει όνειρα ένας άνθρωπος, ζει. Όταν ο άνθρωπος παραιτείται μεγαλώνει, μαραίνεται και αφήνεται. Κι εγώ έχω πολλά όνειρα, καθημερινά, γιατί έχω μάθει ότι η ζωή είναι μικρή και ότι τη διαστέλλουμε ζώντας το τώρα. Το χθες έφυγε, το αύριο δεν το ξέρει κανείς. Να ζούμε το παρόν».
Ο Σωτήρης Χατζάκης και η Πολυξένη Μυλωνά μετρούν περίπου δεκαπέντε χρόνια κοινής πορείας. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2025 στο Δημαρχείο Αθηνών.
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