Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της συγκεκριμένης επιτροπής ως μια «εξαιρετική ιδέα»

Nvidia, μετά την εμπλοκή της σε σκάνδαλο σχετικά με τη διακίνηση προηγμένων μικροτσίπ και την αιφνιδιαστική παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, την περασμένη εβδομάδα.



Επικεφαλής της νέας επιτροπής θα είναι η Σουζάν Νόρα Τζόνσον, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia και πρώην στέλεχος της Goldman Sachs. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν επίσης τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Στίβεν Νιλ και Τζον Νταμπίρι.



Κολέτ Κρες, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της την περασμένη εβδομάδα, μετά την παραίτηση του ιδρυτή της εταιρείας.



Ο Χουάνγκ αποχώρησε αφού παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αυξημένο πολιτικό έλεγχο σε βάρος της Nvidia, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.



Ερωτηθείς την Τρίτη για τη νέα επιτροπή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «εξαιρετική ιδέα».



Νέα μέτρα των ΗΠΑ για να περιορίσουν την πρόσβαση της Κίνας στα τσιπ Στον απόηχο του σκανδάλου,



Με προσωρινό κανονισμό που εξέδωσε τη Δευτέρα το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, οι διαχειριστές κέντρων δεδομένων στη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη, την Ινδονησία και τη Βραζιλία θα χρειάζονται ειδική άδεια για την εξαγωγή προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης αμερικανικών εταιρειών σε πελάτες των συγκεκριμένων χωρών.



Στόχος είναι να κλείσει ένα ρυθμιστικό κενό που επέτρεπε σε κινεζικές εταιρείες να χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως τα προηγμένα τσιπ της Nvidia, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τον έλεγχο εταιρειών που θεωρούνται ύποπτες για λαθραία μεταφορά ημιαγωγών προς την Κίνα μέσω τρίτων χωρών.



Κλείσιμο Πτώση 16% στη μετοχή μετά τις αποκαλύψεις Οι μετοχές της Nvidia κατέγραφαν άνοδο περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, έχοντας κλείσει τη Δευτέρα στα 156,14 δολάρια.



Ωστόσο, η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 16% από τις 8 Νοεμβρίου, όταν ο Χουάνγκ αποκάλυψε την εξωσυζυγική σχέση.



Η Nvidia αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη, με τους επενδυτές της Wall Street να επικεντρώνονται στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας μετά την απομάκρυνση του ιδρυτή της.



Οι επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia αποτελούν τον βασικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μοντέλων AI. Αυτό καθιστά την εταιρεία στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την προσπάθειά τους να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στην αναδυόμενη τεχνολογία.



Στη σύσταση μιας νέας επιτροπής, με αρμοδιότητα την εποπτεία ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και ελέγχου των εξαγωγών, ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της, μετά την εμπλοκή της σε σκάνδαλο σχετικά με τη διακίνηση προηγμένων μικροτσίπ και την αιφνιδιαστική παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της,, την περασμένη εβδομάδα.Επικεφαλής της νέας επιτροπής θα είναι η, μέλος του διοικητικού συμβουλίου τηςκαι πρώην στέλεχος της. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν επίσης τα μέλη του διοικητικού συμβουλίουκαιΗ συγκρότηση της επιτροπής αποτελεί μία από τις πρώτες σημαντικές αποφάσεις της προσωρινής διευθύνουσας συμβούλουη οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της την περασμένη εβδομάδα, μετά την παραίτηση του ιδρυτή της εταιρείας.Ο Χουάνγκ αποχώρησε αφού παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αυξημένο πολιτικό έλεγχο σε βάρος της Nvidia, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.Ερωτηθείς την Τρίτη για τη νέα επιτροπή, ο Αμερικανός πρόεδροςχαρακτήρισε την πρωτοβουλία «εξαιρετική ιδέα».Στον απόηχο του σκανδάλου, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει σε σειρά μέτρων με στόχο να περιορίσει τη δυνατότητα κινεζικών εταιρειών να αποκτούν πρόσβαση στα προηγμένα μικροτσίπ της Nvidia.Με προσωρινό κανονισμό που εξέδωσε τη Δευτέρα το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, οι διαχειριστές κέντρων δεδομένων στη, τη, την, τηνκαι τηθα χρειάζονται ειδική άδεια για την εξαγωγή προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης αμερικανικών εταιρειών σε πελάτες των συγκεκριμένων χωρών.Στόχος είναι να κλείσει ένα ρυθμιστικό κενό που επέτρεπε σε κινεζικές εταιρείες να χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως τα προηγμένα τσιπ της Nvidia, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τον έλεγχο εταιρειών που θεωρούνται ύποπτες για λαθραία μεταφορά ημιαγωγών προς τηνμέσω τρίτων χωρών.Οι μετοχές της Nvidia κατέγραφαν άνοδο περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, έχοντας κλείσει τη Δευτέρα σταδολάρια.Ωστόσο, η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 16% από τις 8 Νοεμβρίου, όταν ο Χουάνγκ αποκάλυψε την εξωσυζυγική σχέση.Η Nvidia αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη, με τους επενδυτές τηςνα επικεντρώνονται στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας μετά την απομάκρυνση του ιδρυτή της.Οι επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia αποτελούν τον βασικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μοντέλων AI. Αυτό καθιστά την εταιρεία στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την προσπάθειά τους να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στην αναδυόμενη τεχνολογία.

Τα τελευταία χρόνια, η Ουάσινγκτον έχει αυστηροποιήσει επανειλημμένα τους ελέγχους στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών και τεχνολογιών κατασκευής μικροτσίπ προς την Κίνα.



Η νέα επιτροπή και η ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων «Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την κυβέρνηση και τους εταίρους του κλάδου, προκειμένου να συμβάλουμε στη δημιουργία και την ενίσχυση ενός ισχυρού πλαισίου που θα αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη συνεχή τεχνολογική καινοτομία», δήλωσε ο πρόεδρος της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα επιτροπή θα επιβλέπει τις προσπάθειες ενίσχυσης της εσωτερικής ομάδας Εθνικής Ασφάλειας και της ομάδας Συμμόρφωσης με τους Κανόνες Παγκόσμιου Εμπορίου.



Παράλληλα, θα συνεργάζεται με ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαίου, εθνικής ασφάλειας και διεθνούς εμπορικής συμμόρφωσης.