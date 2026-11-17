Ιωάννα Παλιοσπύρου μετά το χειρουργείο που έκανε στο Λονδίνο: Έχω εξαντληθεί από το να είμαι δυνατή
Ιωάννα Παλιοσπύρου μετά το χειρουργείο που έκανε στο Λονδίνο: Έχω εξαντληθεί από το να είμαι δυνατή
Πηγαίνω καλύτερα, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλη τη στήριξη, σημείωσε
Την ψυχική και σωματική της κόπωση μετά τη νέα επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο Λονδίνο εξέφρασε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, παραδεχόμενη πως έχει κουραστεί να πρέπει να δείχνει διαρκώς δυνατή.
Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την εικόνα της μετά το νέο χειρουργείο που έκανε. Μέσα από την ανάρτησή της μοιράστηκε ένα μήνυμα στο οποίο περιέγραψε πόσο δύσκολο είναι για την ίδια να εμφανίζεται διαρκώς δυνατή, ενώ παράλληλα τόνισε ότι έχει ανάγκη από αγάπη, κατανόηση και στήριξη.
Όπως σημειώνεται πάνω στο βίντεο: «Ονειρεύομαι να μην με αποκαλέσουν ποτέ ξανά δυνατή. Έχω εξαντληθεί από το να είμαι δυνατή. Θέλω στήριξη. Θέλω αγάπη. Θέλω κατανόηση. Δεν θέλω χτυπήματα στην πλάτη για το πόσο καλά καταφέρνω να αντέχω το κάθε χτύπημα».
Δείτε το βίντεο
Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση της υγείας της, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε. Όπως έγραψε: «Πηγαίνω καλύτερα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλη τη στήριξη και την αγάπη».
Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στις 20 Μαΐου του 2020 στην Καλλιθέα. Η δράστιδα ήταν η Έφη Κακαράντζουλα, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε κάθειρξη 15 ετών.
Από τότε, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έχει υποβληθεί σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις και συνεχίζει την προσπάθεια αποκατάστασης των τραυμάτων της. Παρά τις δυσκολίες, έχει μιλήσει δημόσια για την πορεία της, την ανάγκη να συνεχίσει τη ζωή της και τη στήριξη που έχει λάβει από τον κόσμο.
Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την εικόνα της μετά το νέο χειρουργείο που έκανε. Μέσα από την ανάρτησή της μοιράστηκε ένα μήνυμα στο οποίο περιέγραψε πόσο δύσκολο είναι για την ίδια να εμφανίζεται διαρκώς δυνατή, ενώ παράλληλα τόνισε ότι έχει ανάγκη από αγάπη, κατανόηση και στήριξη.
Όπως σημειώνεται πάνω στο βίντεο: «Ονειρεύομαι να μην με αποκαλέσουν ποτέ ξανά δυνατή. Έχω εξαντληθεί από το να είμαι δυνατή. Θέλω στήριξη. Θέλω αγάπη. Θέλω κατανόηση. Δεν θέλω χτυπήματα στην πλάτη για το πόσο καλά καταφέρνω να αντέχω το κάθε χτύπημα».
Δείτε το βίντεο
Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση της υγείας της, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε. Όπως έγραψε: «Πηγαίνω καλύτερα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλη τη στήριξη και την αγάπη».
Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στις 20 Μαΐου του 2020 στην Καλλιθέα. Η δράστιδα ήταν η Έφη Κακαράντζουλα, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε κάθειρξη 15 ετών.
Από τότε, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έχει υποβληθεί σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις και συνεχίζει την προσπάθεια αποκατάστασης των τραυμάτων της. Παρά τις δυσκολίες, έχει μιλήσει δημόσια για την πορεία της, την ανάγκη να συνεχίσει τη ζωή της και τη στήριξη που έχει λάβει από τον κόσμο.
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