Καταζητούμενος από το FBI ο Ιρανός που βρήκε τους εκτελεστές από τα Σκόπια για να κάνουν δολοφονία στην Ελλάδα
Καταζητούμενος από το FBI ο Ιρανός που βρήκε τους εκτελεστές από τα Σκόπια για να κάνουν δολοφονία στην Ελλάδα
Πρόκειται για άνδρα που καταζητείται για υποθέσεις ναρκωτικών και απόπειρες δολοφονίας στις ΗΠΑ
Καταζητούμενος από το FBI για υποθέσεις ναρκωτικών είναι ο Naji Sharifi Zindashti, ο οποίος φέρεται να έχει λειτουργήσει ως σύνδεσμος ανάμεσα στους Ιρανούς και τους σκοπιανούς που «μισθώθηκαν» για να σκοτώσουν συγκεκριμένο πρόσωπο στην Ελλάδα.
Ο Naji Sharifi Zindashti, ηλικίας 54 ή 52 ετών, είναι καταζητούμενος από τις αμερικανικές αρχές τόσο για υποθέσεις ναρκωτικών, όσο και για απόπειρα δολοφονίας δύο ατόμων στο Μέριλαντ.
Ο συγκεκριμένος φέρεται να είχε διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα στη Βόρεια Μακεδονία και με τον Ιρανό υπήκοο Edris Jahangiri Mavaneh. Ο συγκεκριμένος Ιρανός συνδέεται με πρόσωπα που φέρονται να ενεργούν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.
Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε δίκτυο ατόμων στη χώρα, το οποίο φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό Ιρανού υπηκόου και προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή στοχευμένη δολοφονία εναντίον προσώπου στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, έχουν συλληφθεί πέντε Σκοπιανοί (ενας εκ των οποίων στην Ελλάδα) οι οποίοι υπό τις άμεσες οδηγίες Ιρανού πολίτη, ανέλαβαν προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για την πραγματοποίηση δολοφονίας εναντίον ενός ατόμου στην Ελλάδα. Το άτομο που συνελήφθη στην Ελλάδα, εκδόθηκε στη Βόρεια Μακεδονία στις 12 Νοεμβρίου.
Η επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ελλάδας σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, και άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2026.
Οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας συνδέουν ευθέως ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα με τον σχεδιασμό επίθεσης κατά προσώπου στην Ελλάδα, υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου που φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει την ταυτότητα του προσώπου που αποτελούσε στόχο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της NSA, από τις αρχές του 2026 η υπηρεσία συνεργάζεται στενά με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) της Ελλάδας, καθώς και με άλλες ξένες υπηρεσίες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσει πρόσωπα που συνδέονται με ιρανικά δίκτυα και ενδέχεται να σχεδιάζουν τρομοκρατικές ενέργειες. Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.
Οι έρευνες έδειξαν ότι τα μέλη του δικτύου είχαν αναλάβει την προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποστήριξη σχεδίου επίθεσης ή δολοφονίας συγκεκριμένου προσώπου στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες του Mavaneh.
Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν μυστικές συναντήσεις των εμπλεκομένων σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, ενώ επιβεβαιώθηκαν οι επαφές τους με τον Mavaneh, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης.
Η υπηρεσία ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας εκτιμά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες φέρονται να αξιοποιούν εγκληματικά δίκτυα σε άλλες χώρες για την οργάνωση επιθέσεων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποκρύψουν την εμπλοκή τους.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρόμοιες απειλές και επιθέσεις που έχουν αποδοθεί σε δίκτυα συνδεόμενα με το Ιράν έχουν απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα τις Αρχές και άλλων χωρών.
Ο Naji Sharifi Zindashti, ηλικίας 54 ή 52 ετών, είναι καταζητούμενος από τις αμερικανικές αρχές τόσο για υποθέσεις ναρκωτικών, όσο και για απόπειρα δολοφονίας δύο ατόμων στο Μέριλαντ.
Ο συγκεκριμένος φέρεται να είχε διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα στη Βόρεια Μακεδονία και με τον Ιρανό υπήκοο Edris Jahangiri Mavaneh. Ο συγκεκριμένος Ιρανός συνδέεται με πρόσωπα που φέρονται να ενεργούν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.
Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε δίκτυο ατόμων στη χώρα, το οποίο φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό Ιρανού υπηκόου και προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή στοχευμένη δολοφονία εναντίον προσώπου στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, έχουν συλληφθεί πέντε Σκοπιανοί (ενας εκ των οποίων στην Ελλάδα) οι οποίοι υπό τις άμεσες οδηγίες Ιρανού πολίτη, ανέλαβαν προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για την πραγματοποίηση δολοφονίας εναντίον ενός ατόμου στην Ελλάδα. Το άτομο που συνελήφθη στην Ελλάδα, εκδόθηκε στη Βόρεια Μακεδονία στις 12 Νοεμβρίου.
Η επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ελλάδας σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, και άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2026.
Οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας συνδέουν ευθέως ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα με τον σχεδιασμό επίθεσης κατά προσώπου στην Ελλάδα, υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου που φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει την ταυτότητα του προσώπου που αποτελούσε στόχο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της NSA, από τις αρχές του 2026 η υπηρεσία συνεργάζεται στενά με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) της Ελλάδας, καθώς και με άλλες ξένες υπηρεσίες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσει πρόσωπα που συνδέονται με ιρανικά δίκτυα και ενδέχεται να σχεδιάζουν τρομοκρατικές ενέργειες. Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.
Οι έρευνες έδειξαν ότι τα μέλη του δικτύου είχαν αναλάβει την προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποστήριξη σχεδίου επίθεσης ή δολοφονίας συγκεκριμένου προσώπου στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες του Mavaneh.
Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν μυστικές συναντήσεις των εμπλεκομένων σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, ενώ επιβεβαιώθηκαν οι επαφές τους με τον Mavaneh, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης.
Η υπηρεσία ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας εκτιμά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες φέρονται να αξιοποιούν εγκληματικά δίκτυα σε άλλες χώρες για την οργάνωση επιθέσεων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποκρύψουν την εμπλοκή τους.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρόμοιες απειλές και επιθέσεις που έχουν αποδοθεί σε δίκτυα συνδεόμενα με το Ιράν έχουν απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα τις Αρχές και άλλων χωρών.
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